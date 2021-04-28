云上交易｜拓展产业新玩法！

2020年，在疫情的影响下，杭州进行了动漫游戏产业发展的一次全新探索——举办全球首个云上动漫游戏产业交易会。依托于专门搭建的互联网平台，打造了一个全球化的线上活动，表现亮眼，圆满收官。
2021年，正值数字化改革的有利契机和杭州“亚运会、大都市、现代化”的重要窗口期，4月28日-5月5日升级后的云上动漫游戏产业交易会再度来袭。以“云上展览”“云上交易”“云上互动”三大板块内容，着力丰富杭州“动漫之都”建设的数字化智慧化新内涵，有效促进国际动漫游戏交流合作，推动新征程上杭州动漫游戏产业发展起好步、开好局，以动漫的形式助力“数智杭州”建设，营造庆祝中国共产党百年华诞的良好氛围。
#交易 1-1线上商务洽谈# 2021云上动漫游戏产业交易会 4月28日 9:30-12:00，14:00-16:00 4月29日 9:30-12:00，14:00-16:00 洽谈方式：一对一视频洽谈 在经过去年的全新尝试后，线上互动已成为行业发展的重要方式之一。依托于国际动漫游戏商务大会iABC的平台与资源优势，本次云上动漫游戏产业交易会的1-1线上商务洽谈面向所有注册用户进行免费使用，只需要在平台上完成账号注册即可使用在线洽谈小程序。自主预约，双向选择，自由配对，以高效的对接形式进行商务洽谈。无缝对接国际企业，面对面进行视频会议，全面帮助企业进行推广和促进交易。本次线上洽谈使用将通过微信进行，届时以iabc注册时的账号密码同步登录微信小程序即可使用。 预约已开启，快去寻找合作伙伴吧 #互动 iABC专场发布# 2021云上动漫游戏产业交易会 4月28日 13:00-14:00 播出平台：cicaf-iabc官网、杭州网、爱奇艺、 百度百家号、A站、B站、虎牙、斗鱼 在本场发布会上将有国内外优质的动漫游戏项目进行2021年度的线上发布，以动漫游戏项目发布、电竞赛事推广、国际项目发布、重大项目企业签约四大主题内容组成专场活动。凝练、简洁地展现产业的不同方面。数十部新项目于将在本次云上交易板块进行年度性项目内容的春季发布，如未蓝文化集团定位城市区域超级IP打造——海洋祈福IP 《桃花猫和东海鱼》、江南国潮IP 《百变水晶晶》、上虞诗画IP 《上，虞美人》、富春山居IP 《小神驾到》；乔伊文化旗下的《咪好一家》、《魔仙俏娇娃》、《彩泥行动》等八部不同类型的动画项目；幻马群英社将带来《上海故事》、《扳手少年》的最新近况；精英动漫《叶罗丽》第九季的相关内容；索以文化《灵剑尊》《绝世武魂》《独步逍遥》等已上线项目的展示和众多即将上线的项目。此外，还有来自俄罗斯、加拿大、英国等国际动漫游戏企业将带来逾十部最新项目；中国电子竞技娱乐大赛CEST也将首度在云上动漫游戏产业交易会进行亮相。 集聚iABC历届用户，顺乘线上直播趋势，以火热的新春势力开启行业交易的商务对接活动，赋能国内外动漫游戏产业的发展，促进行业端的交流与互动。 #互动 对话动漫企业# 2021云上动漫游戏产业交易会 动漫行业是个充满朝气而又艰辛的行业，国漫风雨同舟走过几十年，是什么支撑着从业者们勇往直前，坚守着行业岗位？与时俱进的市场变化以及全球化背景下国漫如何引领，开创属于自己的天地？我们精心策划并诚挚邀请了中影年年、玄机科技、约克动漫三家经验丰厚的动漫企业，通过实地拍摄、中高层采访，向大家展示中国动漫企业的独特魅力。 4月27日 晚 19:00 中影年年 4月28日 晚 19:00 玄机科技 4月29日 晚 19:00 约克动漫 播出平台：cicaf-iABC官网、杭州网 A站、B站、虎牙、斗鱼、百度百家号 4月27日 晚 19:00 中影年年 中影年年（北京）文化传媒有限公司是一家具有国际化制作水准的国家级数字媒体动画公司。作为全国十优动漫企业之一，公司具有顶尖的技术、有10年国际动漫项目的实施经验、8年动漫教育领域的辛勤探索和解读、15年结晶国际标准CG生产流程管理、200位一线动漫创作和科研的专家、近千项项目公司核心技术的应用。依托高端的技术研发及优秀的管理流程，致力于以原创精品三维动画为爆破点，打造以文学、漫画为索引，是一家以深度挖掘游戏、电影、电视剧等互联网文化为导流趋势的、可持续开发的泛娱乐全产业链明星IP运营企业。代表作品有《血色苍穹》、《勇者大冒险》、《我是大神仙》、《少年歌行》、《元龙》、《三十六骑》等多部作品。 4月28日 晚 19:00 玄机科技 玄机科技：成立于2005年10月9日，旗下旗舰品牌为中国首部3D武侠动画系列剧《秦时明月》，于2007年一经播出，便受到广大青少年观众的喜爱和业内人士的广泛关注，更是连续多年赢得国内外220多项重量级奖项。2011年，杭州玄机科技股份有限公司晋升“中国十大优秀原创动画企业”之一。公司旗下动画品牌包括《秦时明月》、《天行九歌》、《武庚纪》，联合出品的《天谕》、《斗罗大陆》，承制的《天宝伏妖录》、《吞噬星空》等，更多新的IP正在筹备中。 4月29日 晚 19:00 约克动漫 约克动漫：成立于2009年3月，是一家立足于国际市场，以动漫影视、文化旅游、K12教育科技、软件互联网开发为主营业务的综合型文化公司。2014年9月公司在新三板上市（股票代码：830936）成为河南首家进入资本市场的动漫企业，同时也是国家高新技术企业、国家级动漫企业、国家文化出口重点企业、商务部重点联系服务外包企业。约克动漫深挖动漫产业链并积极扩展多元文化业务，连续多年营业收入突破一亿元。目前，公司业务遍及美国、加拿大、德国、意大利、巴西、西非、中国香港等23个国家和地区，已成为中国动漫文化产业综合服务商。代表作《我是发明家》、《鸭丫俱乐部》等。 #互动 新项目征集与投票# 2021云上动漫游戏产业交易会 项目投票时间：4月21日-4月27日 项目投票地址：http://iabc.cicaf.com/vote 2021年的云上动漫游戏产业交易会新增了一个全新板块——即开启在线项目的征集与投票功能，增强产业项目之间的多元互动。以自由自主的投票方式帮助新项目更多地展出和推广，也进一步加强动漫游戏产业对于新项目的了解和助推。 投票通道开启后，由通过审核的产业人士自行选择喜欢的作品项目进行投票。最终评选出“最受行业期待的新项目TOP10”及“最受买家青睐的新项目TOP10”，并在结果出炉后于官微和官网进行多渠道展示。 “最受行业期待的新项目TOP10”:由所有通过审核的动漫游戏产业工作者进行投票，一人有十票的投票额度，可将票投给自己感兴趣或者看好的项目，旨在于从产业角度出发，票选出极具热度和吸引力的新项目，为行业项目开发提供参考。 “最受买家青睐的新项目TOP10”：由所有通过审核的且具有一定采购量的买家进行投票，一人有十票的投票额度，可将票投给自己感兴趣或者看好的项目，旨在于选拔出在买家的诉求考量范围内，哪些项目是具有采购关注度和市场潜力的，为行业建立有一定程度参考价值的风向标。 #云上交易 日程表# 2021云上动漫游戏产业交易会
#交易 1-1线上商务洽谈#
2021云上动漫游戏产业交易会
4月28日 9:30-12:00，14:00-16:00
4月29日 9:30-12:00，14:00-16:00
洽谈方式：一对一视频洽谈
在经过去年的全新尝试后，线上互动已成为行业发展的重要方式之一。依托于国际动漫游戏商务大会iABC的平台与资源优势，本次云上动漫游戏产业交易会的1-1线上商务洽谈面向所有注册用户进行免费使用，只需要在平台上完成账号注册即可使用在线洽谈小程序。自主预约，双向选择，自由配对，以高效的对接形式进行商务洽谈。无缝对接国际企业，面对面进行视频会议，全面帮助企业进行推广和促进交易。本次线上洽谈使用将通过微信进行，届时以iabc注册时的账号密码同步登录微信小程序即可使用。
预约已开启，快去寻找合作伙伴吧
#互动 iABC专场发布#
2021云上动漫游戏产业交易会
4月28日 13:00-14:00
播出平台：cicaf-iabc官网、杭州网、爱奇艺、
百度百家号、A站、B站、虎牙、斗鱼
在本场发布会上将有国内外优质的动漫游戏项目进行2021年度的线上发布，以动漫游戏项目发布、电竞赛事推广、国际项目发布、重大项目企业签约四大主题内容组成专场活动。凝练、简洁地展现产业的不同方面。数十部新项目于将在本次云上交易板块进行年度性项目内容的春季发布，如未蓝文化集团定位城市区域超级IP打造——海洋祈福IP 《桃花猫和东海鱼》、江南国潮IP 《百变水晶晶》、上虞诗画IP 《上，虞美人》、富春山居IP 《小神驾到》；乔伊文化旗下的《咪好一家》、《魔仙俏娇娃》、《彩泥行动》等八部不同类型的动画项目；幻马群英社将带来《上海故事》、《扳手少年》的最新近况；精英动漫《叶罗丽》第九季的相关内容；索以文化《灵剑尊》《绝世武魂》《独步逍遥》等已上线项目的展示和众多即将上线的项目。此外，还有来自俄罗斯、加拿大、英国等国际动漫游戏企业将带来逾十部最新项目；中国电子竞技娱乐大赛CEST也将首度在云上动漫游戏产业交易会进行亮相。
集聚iABC历届用户，顺乘线上直播趋势，以火热的新春势力开启行业交易的商务对接活动，赋能国内外动漫游戏产业的发展，促进行业端的交流与互动。
#互动 对话动漫企业#
2021云上动漫游戏产业交易会
动漫行业是个充满朝气而又艰辛的行业，国漫风雨同舟走过几十年，是什么支撑着从业者们勇往直前，坚守着行业岗位？与时俱进的市场变化以及全球化背景下国漫如何引领，开创属于自己的天地？我们精心策划并诚挚邀请了中影年年、玄机科技、约克动漫三家经验丰厚的动漫企业，通过实地拍摄、中高层采访，向大家展示中国动漫企业的独特魅力。
4月27日 晚 19:00 中影年年
4月28日 晚 19:00 玄机科技
4月29日 晚 19:00 约克动漫
播出平台：cicaf-iABC官网、杭州网
A站、B站、虎牙、斗鱼、百度百家号
4月27日 晚 19:00
中影年年
中影年年（北京）文化传媒有限公司是一家具有国际化制作水准的国家级数字媒体动画公司。作为全国十优动漫企业之一，公司具有顶尖的技术、有10年国际动漫项目的实施经验、8年动漫教育领域的辛勤探索和解读、15年结晶国际标准CG生产流程管理、200位一线动漫创作和科研的专家、近千项项目公司核心技术的应用。依托高端的技术研发及优秀的管理流程，致力于以原创精品三维动画为爆破点，打造以文学、漫画为索引，是一家以深度挖掘游戏、电影、电视剧等互联网文化为导流趋势的、可持续开发的泛娱乐全产业链明星IP运营企业。代表作品有《血色苍穹》、《勇者大冒险》、《我是大神仙》、《少年歌行》、《元龙》、《三十六骑》等多部作品。
4月28日 晚 19:00
玄机科技
玄机科技：成立于2005年10月9日，旗下旗舰品牌为中国首部3D武侠动画系列剧《秦时明月》，于2007年一经播出，便受到广大青少年观众的喜爱和业内人士的广泛关注，更是连续多年赢得国内外220多项重量级奖项。2011年，杭州玄机科技股份有限公司晋升“中国十大优秀原创动画企业”之一。公司旗下动画品牌包括《秦时明月》、《天行九歌》、《武庚纪》，联合出品的《天谕》、《斗罗大陆》，承制的《天宝伏妖录》、《吞噬星空》等，更多新的IP正在筹备中。
4月29日 晚 19:00
约克动漫
约克动漫：成立于2009年3月，是一家立足于国际市场，以动漫影视、文化旅游、K12教育科技、软件互联网开发为主营业务的综合型文化公司。2014年9月公司在新三板上市（股票代码：830936）成为河南首家进入资本市场的动漫企业，同时也是国家高新技术企业、国家级动漫企业、国家文化出口重点企业、商务部重点联系服务外包企业。约克动漫深挖动漫产业链并积极扩展多元文化业务，连续多年营业收入突破一亿元。目前，公司业务遍及美国、加拿大、德国、意大利、巴西、西非、中国香港等23个国家和地区，已成为中国动漫文化产业综合服务商。代表作《我是发明家》、《鸭丫俱乐部》等。
#互动 新项目征集与投票#
2021云上动漫游戏产业交易会
项目投票时间：4月21日-4月27日
项目投票地址：http://iabc.cicaf.com/vote
2021年的云上动漫游戏产业交易会新增了一个全新板块——即开启在线项目的征集与投票功能，增强产业项目之间的多元互动。以自由自主的投票方式帮助新项目更多地展出和推广，也进一步加强动漫游戏产业对于新项目的了解和助推。 投票通道开启后，由通过审核的产业人士自行选择喜欢的作品项目进行投票。最终评选出“最受行业期待的新项目TOP10”及“最受买家青睐的新项目TOP10”，并在结果出炉后于官微和官网进行多渠道展示。
“最受行业期待的新项目TOP10”:由所有通过审核的动漫游戏产业工作者进行投票，一人有十票的投票额度，可将票投给自己感兴趣或者看好的项目，旨在于从产业角度出发，票选出极具热度和吸引力的新项目，为行业项目开发提供参考。
“最受买家青睐的新项目TOP10”：由所有通过审核的且具有一定采购量的买家进行投票，一人有十票的投票额度，可将票投给自己感兴趣或者看好的项目，旨在于选拔出在买家的诉求考量范围内，哪些项目是具有采购关注度和市场潜力的，为行业建立有一定程度参考价值的风向标。
#云上交易 日程表#
2021云上动漫游戏产业交易会
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