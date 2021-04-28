云上交易｜拓展产业新玩法！

2020年，在疫情的影响下，杭州进行了动漫游戏产业发展的一次全新探索——举办全球首个云上动漫游戏产业交易会。依托于专门搭建的互联网平台，打造了一个全球化的线上活动，表现亮眼，圆满收官。





2021年，正值数字化改革的有利契机和杭州“亚运会、大都市、现代化”的重要窗口期，4月28日-5月5日升级后的云上动漫游戏产业交易会再度来袭。以“云上展览”“云上交易”“云上互动”三大板块内容，着力丰富杭州“动漫之都”建设的数字化智慧化新内涵，有效促进国际动漫游戏交流合作，推动新征程上杭州动漫游戏产业发展起好步、开好局，以动漫的形式助力“数智杭州”建设，营造庆祝中国共产党百年华诞的良好氛围。