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《动物朋友》耳廓狐声优本宫佳奈将从「动物朋友企划」毕业
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菜菜
2019年06月21日 00:28
在
动画
《动物朋友》、《动物朋友2》中饰演 耳廓狐 的
声优
本宫佳奈，日前宣布将在2019年7月27日举行的活动「动物朋友 PARTY」之后从「动物朋友企划」以及当中的团体「动物饼干」中毕业。
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