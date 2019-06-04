动画《Re:Stage! Dream Days Anime》公布新视觉图和两部新广告

周日(6月2日），TV版动画《Re:Stage! Dream Days Anime》在其官方网站开始播出两部新广告。官方网站也公布了一张新视觉图。



广告一



广告二



新视觉图



动画主要制作人员如下：



监督：片贝慎

角色设计：谷口元浩

角色原案：和泉つばす

系列构成：team yoree.

美术监督：内藤健

美术设定：大平司

色彩设计：松森より子

道具设计：大谷道子

3D导演：茅野巧斗

摄影监督：林昭夫

编辑：須藤瞳

音乐：KOHTA YAMAMOTO

音乐制作：波丽佳音

音响监督：亀山俊樹

动画制作：梦太公司×Graphinica



动画片头曲《Don’t think,スマイル!!》由剧中组合KiRaRe主唱。



动画主要声优如下：



KiRaRe



式宫舞菜 cv 牧野天音

月坂纱由 cv 鬼头明里

市杵岛瑞叶 cv 田泽茉纯

柊香惠 cv 立花芽惠梦

本城香澄 cv 岩桥由佳

长谷川美依 cv 空见雪



ortensia



伊津村紫 cv 小泽亚李

伊津村阳花 cv 花守由美里



Stella maris



式宫碧音 cv 高桥未奈美

一条瑠夏 cv 诹访彩花

岬珊瑚 cv 田中爱美



TORIS ANGES



白鸟天叶 cv 日冈夏美

帆风奏 cv 阿部里果

绯村那岐咲 cv 长妻树里



Tetrarkhia



坂东美久龙 cv 山田奈都美

西馆白 cv 佐藤实季

南风野朱莉 cv 高柳知叶

城北玄刃 cv 西田望见



TV版动画《Re:Stage! Dream Days Anime》是波丽佳音和杂志《月刊Comptiq》共同推出的日本跨媒体制作作品中的一部分。项目由和泉Tsubasu担任原画、team yoree负责原作剧本、音乐由波丽佳音制作。项目的内容为中学女生想要成为偶像的故事。2018年7月1日在“Re:Stage！PRISM☆LIVE!!～2ndSTAGE～Ready for Dream”的活动会场中宣布改编为电视动画。



“Re:Stage!”已经衍生出一部小说在角川杂志《月刊Comptiq》上连载。项目也推出了游戏APP、音乐会、现场活动和音乐CD等。





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