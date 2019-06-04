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超人气！超缤彩！多体验！多乐趣！FACG8解禁第一波！

漫展 狼小狼 2019年06月04日 15:14

 

第八届FACG动漫游戏文化节即将强势来袭！超多人气嘉宾，超多有趣的赛事体验，给你一个不一样的夏天

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第一波漫展攻略来袭，精彩纷呈的赛事预告一网打尽。COSPLAY、洛丽塔？这个可以有。宅舞大赛、音乐会？这个不算难。线下面基缺少娱乐项目？这次都很全。缺少震撼的视觉体验？豪华痛车队伍了解一下？

只有你想不到，没有我们做不到。这个夏天给你一个不一样的ACG展会体验。

■■精彩赛事——世界COSPLAY峰会中国总决赛

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WCS，全国最大的Cosplay赛事，日本知名coser：Zumi、WCS2018台湾地区代表冠冠等业内人士鼎立加盟。

■■舞台活动安排——

DAY1：嘀哩嘀哩福州宅歌赛&PIKAPIKA宅舞全国总决赛&LO娘装扮搭配赛

DAY2：高森奈津美声优见面会&世界COSPLAY峰会中国总决赛

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想要看舞蹈，体验音乐氛围？百位Coser、Lo娘尽展身姿、神级还原。你确定不来参加爱丽丝的甜蜜舞会吗？

更多嘉宾敬请期待……

■■声优见面会——高森奈津美

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日本知名声优高森奈津美代表作有《偶像大师灰姑娘女孩》前川未来、《宝石宠物Twinkle》樱明、《Another》见崎鸣等，届时会有舞台访谈、互动游戏、限量签名，千万要把握机会哦！

■■精彩赛事——王者荣耀交流赛

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当然，线下面基互动少不了游戏这个共同话语。王者荣耀交流赛赛，这个冠军必将属于你。

■■超豪华嘉宾阵容

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日本知名声优高森奈津美见面会、日本知名舞见仮面ライアー217、みうめ倾情献舞，更有KBShinya献声，给你不一样的视听体验，让我们一同燃爆这个夏天。

■■炫酷痛车

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数十辆豪华痛车震撼你的眼球。

■■游园游戏&实景摄影

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更有丰富多彩的游园小游戏等待着你，通关集徽章，豪华限定大礼带回家，记得带上你的好基友一起发起挑战。百家合作伙伴入驻，限定商品限时开售，手速一定要快哦。

实景摄影区精心为摄影师和coser们提供场照场地，美美哒照片一气呵成！

■■票务信息

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预售票55元，现场票60元！官方淘宝店和喵特皆售！还有线下售票点哦~

■■转发抽奖

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另有转发抽奖送门票活动哦~小伙伴们冲鸭！

■■Q群活动

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快来和群友PY交流吧~（dbq）

■■自由行&NPC招募

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想要尽情体验FACG的小伙伴，赶快加入我们吧。

2019.06.29-2019.06.30，我们在福州海峡国际会展中心等你呦~

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