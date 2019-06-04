超人气！超缤彩！多体验！多乐趣！FACG8解禁第一波！

第八届FACG动漫游戏文化节即将强势来袭！超多人气嘉宾，超多有趣的赛事体验，给你一个不一样的夏天。
第一波漫展攻略来袭，精彩纷呈的赛事预告一网打尽。COSPLAY、洛丽塔？这个可以有。宅舞大赛、音乐会？这个不算难。线下面基缺少娱乐项目？这次都很全。缺少震撼的视觉体验？豪华痛车队伍了解一下？
只有你想不到，没有我们做不到。这个夏天给你一个不一样的ACG展会体验。
WCS，全国最大的Cosplay赛事，日本知名coser：Zumi、WCS2018台湾地区代表冠冠等业内人士鼎立加盟。
■■舞台活动安排——
DAY1：嘀哩嘀哩福州宅歌赛&PIKAPIKA宅舞全国总决赛&LO娘装扮搭配赛
DAY2：高森奈津美声优见面会&世界COSPLAY峰会中国总决赛
想要看舞蹈，体验音乐氛围？百位Coser、Lo娘尽展身姿、神级还原。你确定不来参加爱丽丝的甜蜜舞会吗？
更多嘉宾敬请期待……
日本知名声优高森奈津美代表作有《偶像大师灰姑娘女孩》前川未来、《宝石宠物Twinkle》樱明、《Another》见崎鸣等，届时会有舞台访谈、互动游戏、限量签名，千万要把握机会哦！
■■精彩赛事——王者荣耀交流赛
当然，线下面基互动少不了游戏这个共同话语。王者荣耀交流赛赛，这个冠军必将属于你。
■■超豪华嘉宾阵容
日本知名声优高森奈津美见面会、日本知名舞见仮面ライアー217、みうめ倾情献舞，更有KBShinya献声，给你不一样的视听体验，让我们一同燃爆这个夏天。
■■炫酷痛车展
数十辆豪华痛车震撼你的眼球。
■■游园游戏&实景摄影
更有丰富多彩的游园小游戏等待着你，通关集徽章，豪华限定大礼带回家，记得带上你的好基友一起发起挑战。百家合作伙伴入驻，限定商品限时开售，手速一定要快哦。
实景摄影区精心为摄影师和coser们提供场照场地，美美哒照片一气呵成！
■■票务信息
预售票55元，现场票60元！官方淘宝店和喵特皆售！还有线下售票点哦~
■■转发抽奖
另有转发抽奖送门票活动哦~小伙伴们冲鸭！
■■Q群活动
快来和群友PY交流吧~（dbq）
■■自由行&NPC招募
想要尽情体验FACG的小伙伴，赶快加入我们吧。
2019.06.29-2019.06.30，我们在福州海峡国际会展中心等你呦~
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