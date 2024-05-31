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《哆啦A梦：大雄的地球交响乐》今日上映 一起放大儿童节的快乐音量

资讯 来源_动漫之家 2024年05月31日 11:30
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《哆啦A梦》系列2024 最新电影《哆啦A梦：大雄的地球交响乐》今日正式上映。同时发布今日上映海报“童心万岁”特别映像，再次将观众带到那个充满奇幻与冒险的纯真世界，与以往不同的是，这一次的冒险将舞台搬到了音乐殿堂，大朋友小朋友们将跟随哆啦A梦和大雄，一同踏上一段充满音乐与欢笑的奇妙旅程。

该片此前已于上海首映，口碑反响热烈，热度持续走高，被评为最适合儿童节全家观看的影片。今年是哆啦A梦电影连续第十年与国内观众见面，电影再度选择在六一上映，也是送给大朋友小朋友们最用心的儿童节礼物。

今日上映海报中，五人组和新伙伴欢乐合奏闪亮登场，手拿指挥棒的哆啦A梦，吹奏竖笛的大雄，敲击手鼓的静香，吹奏小号的胖虎，演奏小提琴的小夫，还有随音乐起舞的外星朋友米佳和恰佩克，每个人都面带笑容，沉浸在快乐的音符中，观众的心仿佛也被音乐和快乐浸润，让人无比期待五人组的“首演现场”，加入这场音乐盛典。

电影同时发布的“童心万岁”特别映像，展现了这趟旅途中的更多细节。五人组变身“音乐高手”前往外太空，并收到“复活音乐殿堂”的请求，冒险途中虽然充满欢乐和新奇，却并非一帆风顺，在和各色机器人音乐家相遇的路上笑料百出，但想要消除音乐的“闹易滋”也步步紧逼，这场惊心动魄的较量中，五人组要如何守护地球和音乐的未来呢？危机爆发时，伙伴们的友谊依然是战胜诸多困难的不二法宝，音乐的快乐正是源自朋友的鼓励和陪伴，总是吹出“雄音”的大雄要如何突破自我？他和哆啦A梦又是怎样帮助新朋友的呢？一切疑问就等观众今日走进影院，一起揭晓答案！

在26日的首映中，提前观影的观众给出了超多好评，不少家长被音乐主题和视听效果震撼，纷纷表示“这部电影是孩子真正的音乐启蒙”“音乐主题很有意义，让孩子寓教于乐”等等。观影过后，粉丝们依然被哆啦A梦和大雄之间的友谊打动，称“所有人都可能嫌弃大雄，但哆啦A梦不会”“大雄的努力哆啦A梦一直有看到”。电影不仅为观众带来欢乐的享受，更通过哆啦A梦和大雄等人的音乐冒险，向观众传递了友谊、陪伴等情感。角色的成长和变化不仅让观众感到温馨和感动，也引发了对友情、责任和音乐重要性等主题的深入思考，绝对是儿童节最适合全家一起观看的电影。

此次剧场版由今井一晓执导，内海照子编剧，沿用⽔⽥⼭葵、⼤原惠美、嘉数由美、木村昴、关智⼀经典五人组配音，更邀请演员芳根京子、歌手演员吉川晃司、石丸干二等多名人气嘉宾。值得一提的是，这部作品在音乐方面可谓下足了功夫，不仅邀请日本知名小提琴家叶加濑太郎量身打造乐曲《你的口袋》，还邀请当红创作歌手Vaundy制作并献唱主题曲《Time Paradox》，为观众呈现了一个充满音乐魅力的奇妙世界，无论是大朋友还是小朋友，都能从电影中找到属于自己的快乐和感动。

《哆啦A梦：大雄的地球交响乐》今日上映 一起放大儿童节的快乐音量 资讯

动画电影《哆啦A梦：大雄的地球交响乐》由日本SHIN-EI动画株式会社出品，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，将于今日全国上映。六一就要看哆啦A梦，儿童节一起加入这场充满惊喜的音乐之旅吧！

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