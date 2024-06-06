培养改变世界的人，动画电影《天降大任》国防大学放映引师生共鸣

由北京阿革漫影视文化传媒有限公司倾力打造、海南穿梭门文化传媒有限公司携手推出的动画力作《天降大任》,日前受邀在中国人民解放军国防大学进行了专场放映。放映现场,师生们欢聚一堂,共同观赏影片,并被其精彩内容深深吸引:大家的欢呼声、笑声此起彼伏,还有人在剧情感人至深的时刻偷偷抹眼泪。想不到平时英勇无限的国防生们,遇到了打动人心的电影,也和普通观众一样会被感动,被融化!



电影《天降大任》海报

《天降大任》是一个冒险故事、英雄故事:蒲牢和空本是平凡之身,却被赋予大任,又遇到了努瓦。懵懂的三人踏上了前往锐铂城的旅程,却不知等待他们的是什么样的艰难险阻……也许这个故事正符合国防大学的环境,这里也和影片中的天人学院一样,培养了一代又一代改变世界的人。



观众入场等待观看动画电影《天降大任》



这大概就是影片如此受欢迎的原因吧!在学校能容纳500人的礼堂里,大家座无虚席,早早准备好观影。观众里既有稚气未脱的大一新生,也有白发苍苍的老教授,还有教职人员的子女们。《天降大任》有一种魔力,能让成年人忘记烦恼,回归童年。电影一开始,大家就好像中了魔法,沉浸于其中,随着故事发展时而欢笑,时而揪心。在影片高潮部分空打败黑云卫时,现场甚至还爆发出了欢呼声和掌声,大家激动得恨不得自己也要抄家伙上阵!



电影放映结束观众意犹未尽



影片结束后,观众们久久不愿离去,有人在期盼结尾是否有彩蛋,有人在仔细回味影片情节,有人问周围观众本片是否有续集。大家纷纷向现场工作人员表示希望能多放映这样的电影,还要求下次导演也能来现场进行交流。更有观众说能在儿童节放映这样一部有童心、有真心的电影,非常有意义。一位观众向朋友吐槽说,《天降大任》明显超越了其它国产动画一大截,之前听说网上有恶评,就没去电影院看,现在后悔得直拍大腿,如果能再次上映,一定要包场支持!

小猴子“空”成为小朋友最喜爱的角色



的确,《天降大任》上映期间,遭到网上持续的恶意攻击,导致票房不理想。但观众的眼睛是雪亮的,截至目前,影片在豆瓣获得高达7.9的评分。很多人认为本片的水准早已成为了中国动画电影的新标杆。好的作品总是超越了大众审美的,总是要引领时代发展的,相信有朝一日,《天降大任》会在国人心中封神,成为公认的当之无愧的国产动画史上最佳。

台下小观众被精彩的电影情节深深吸引

电影市场劣币驱逐良币近些年屡见不鲜,大家惧怕新生事物于是在影片上映时,竞争对手为了自身利益不择手段,雇佣网络水军对这部电影进行铺天盖地的谩骂。我们距离电影强国还有很长一段路要走,这样的现象还层出不穷,只不过太多的孩子们与这样一部创意与立意俱佳的电影失之交臂,恐怕会是他们童年的一个遗憾吧。

中国电影想要向前发展,达到世界领先水平,就需要多些《天降大任》这样的电影,需要多些宇宙之铁这样的有善心、有诚意的导演!