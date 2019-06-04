动画《你遭难了吗？》新宣传片播出，追加信息公布

周一（6月3日），TV版动画《你遭难了吗？》在其官方网站开始播出动画的最新宣传片。这部新宣传片公布了动画的新声优、更多制作人员和主题曲的演唱者。



之前播出的宣传片



著名声优大塚明夫将加盟动画，他将为主角鬼岛誉的父亲鬼岛丈一配音。鬼岛丈一是一名退伍军人，具有渊博的求生知识。在救援队之前，他独自一人搜查到女儿下落，却偶遇鸟居累与服部宗二两人，见其状况危急、更需救助而出手，令其成功脱险。



官方网站也公布了一张新视觉图。





官方网站公布的最新制作人员如下：



原作：冈本健太郎

漫画：さがら梨々（讲谈社《Young Magazine》连载）

监督：长山延好

系列构成・脚本：待田堂子

角色设计：西尾淳之介

道具设计：佐藤玲子

概念艺术・美术設定：佐久间升

美术监督：西仓力

色彩設計：小川由美香

摄影监督：伊藤康行

编辑：冈祐司

音响监督：菅原辉明

音乐：立山秋航

动画制作：Ezo'la

制作：NAS



动画主要声优如下：



鬼岛誉 cv M・A・O

铃森明日香 cv 河野日和

天谷睦 cv 安野希世乃

九条紫音 cv 和气杏未

鬼岛丈一 cv 大塚明夫



动画具体播出时间如下：



东京MX：2019年7月2日（周二）起每周二23:15～

MBS：2019年7月2日（周二）起每周二27:15～

BS日电视台：2019年7月2日（周二）起每周二24:15～



动画片头曲《ココハドコ》由あほむし（CV. M・A・O、河野ひより、安野希世乃、和氣あず未）演唱，单曲CD将在9月4日发售。片尾曲《生きる》由声优安野希世乃演唱，这首歌会收录到她的第三张迷你专辑中。



动画《你遭难了吗？（日语：ソウナンですか?）》改编自冈本健太郎原作、さがら梨々插画的日本漫画。漫画于讲谈社杂志《周刊Young Magazine》2017年第6期开始连载。漫画单行本已发售3卷。



故事简介：



四名女高中生在修学旅行途中，突然遭遇空难而流落荒岛，劫后余生的她们为了存活，究竟如何利用岛上资源、学习自我营生？





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