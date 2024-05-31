中国动漫博物馆致力打造青年动漫人才孵化阵地

为扶持青年动漫人才成长，点燃发展新质生产力的人才引擎，由杭州中国动漫博物馆（以下简称“动博馆”）主办的第四届中国青年动漫家发布授牌仪式暨中国动漫青年圆桌交流会，于5月31日在杭州举办。仪式上揭晓了本届中国青年动漫家名家入选名单，并围绕人才培育、人才发展等相关主题，举行了馆校签约、圆桌交流等环节。杭州市委宣传部部务会议成员、杭州市文化创意产业发展中心（市动漫中心）副主任周晔出席活动。

本届中国青年动漫家成长计划（以下简称“成长计划”）自4月初启动征集以来，收到来自北京、上海、广东、四川、辽宁、湖南、湖北、山东等30多个省市的青年动漫人积极参与，申报人员和推荐单位数再创新高。

第四届中国青年动漫家揭晓

关注全产业链动漫青年人才

授牌仪式上，“2024第四届中国青年动漫家”入选和入围名单重磅揭晓。王世勇、王栋梁、王善扬、邢原源、刘书亮、李豪凌、何剑伟、张圣晏、张耀、雷涛等10人被授予“2024第四届中国青年动漫家”荣誉称号。叶子龙、任玉、孙世前、金耀东、徐遥（笔名：钟离华虫）、隋津云、曾奇琦、湛胜平、谭小军、魏蔓等10人获“2024第四届中国青年动漫家入围奖”。

本届成长计划重点关注“中国动漫需要什么样的人才”，评选赛道分为动漫原创、动漫IP运营转化、动漫学术研究三大方向，在关注动漫作品原创作者的同时，注重挖掘动漫研究领域和IP产业链运营人才。在入选动漫家中，不仅有深耕国创动画领域、打造精品的动漫平台运营人才，也有始终坚持原创IP创作的一线创作者，更有积极推进动画学术研究大众传播的动漫学术研究型人才。通过对更多台前幕后动漫人的挖掘，引导产业链各环节对各类型人才的关注和培育。

扩大人才交流合作“朋友圈”

动博馆打造人才培育阵地

青年是动漫产业发展的中坚力量，也是行业未来走向的重要动力，“成长计划”始终关注动漫人的成长与发展，致力于探索动漫人才孵化机制，搭建展示、交流、合作平台。本届“成长计划”作为第二十届中国国际动漫节的重点活动之一，不仅在动漫节主会场展示推介“成长计划”历届优秀入围动漫家，还助力动漫家参与“国际动漫游戏商务大会（iABC）”洽谈活动，为动漫家开辟商务洽谈新通道。

中国动漫青年圆桌交流会邀请到浙江大学、中国传媒大学、中国美术学院、浙江传媒学院、阿里鱼、翻翻动漫、花果山文化、无界AI、雷报等院校、机构的专业人士和青年人才，多角度交流探讨“AIGC时代下中国动漫需要怎样的人才”“如何打通IP转化人才的培养之路”等当下热点人才培育问题。

通过成长计划活动，动博馆与许多优秀的动漫人、动漫企业、动漫高校建立了联系、开展了交流、实现了合作，在活动举办、党建共建、人才共育等多方面推进了对外交流合作。在当天的授牌仪式上，动博馆与浙江大学文学院、中国美院动画与游戏学院、浙江工商大学艺术设计学院等三所高校签订了馆校共建协议，以期进一步发挥动漫专业博物馆的平台和资源优势，进一步探索以动漫为形式载体的馆校育人新模式，打造人才培育新阵地。