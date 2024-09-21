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雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启

业内 狼小狼 2024年09月21日 12:19

距离《剑与远征：启程》国服公测开启已过去一个月有余，今天，国服的第一次大更新【锈锚港风云】已经正式拉开新赛季的序幕。

新赛季拥有独特质感与人文风土的海上世界，包括锈锚港、海心岛与黑棘海横亘11个区域；从暴风和迷雾中走来的角色，赛季新玩法深挖策略趣味，鼓励创造流派，助善于战术克制的梅林大师们谋定逆风局；当然，任何一个航海冒险的故事里最不缺的都是亮晶晶的宝藏，因此，新赛季准备了有如水手传说般的海量福利等待船长们去探索和挖掘——

风浪已起暴雨将至，请奏起绞舷琴，拿出朗姆酒，起锚转舵，让我们朝着海妖的歌声深入迷雾的方向，扬帆起航。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第1张

【浓雾、渔港、幽灵船，探索诅咒之海】

在斯坎迪亚群岛探险，没有船可谓是寸步难行，因此新赛季玩家允许与伙伴们搭乘帆船，航行于油画般的无尽之海，穿越在漩涡与暗礁之间，电闪雷鸣中偶遇船歌里的强大怪物，乘风破浪时打捞深渊里的无尽宝藏。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第2张

待到穿越迷雾，眼前便是名唤【锈锚港】的渔港城市。

据说此地势力错综复杂，长期帮派混战，尤其以血薇帮、水鬼帮和最为觊觎锈锚港的控制权，相信“热情好客”又“民风淳朴”的居民，定会拿出具有本地特色的方式，给玩家一份印象深刻的款待。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第3张

气氛烘托到位，怎么能少了幽灵船作为主角？

可爱又迷人的反派角色“死潮舰队”这次将代表亡灵眷族汹涌归来，他们作为锈锚港帮派斗争的幕后操控者，布局一系列阴谋牵扯出多个角色的孽缘与恩怨。

更合怪诞氛围的【潜行挑战】与【炼金玩法】都将穿其中，一切诅咒与迷雾，等待各位梅林前来揭开。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第4张

【玩法革新战术升级，创造流派逆风翻盘】

新场景新角色，水鬼帮的首领【奈拉】是位疯狂、危险的帮派头目，二技能【铁索勾魂】会扔出钩锁把敌人拖拽至身前，三技能【狠厉踢踏】与终极技能【猩红斩刑】更显病娇抖S特质，其背后的原因值得去探寻。

类似的，新的神魔法坦角色【顿里尔】也有着全新的机制，能够主动释放两个不同的终极技能来静默对手的大招或治疗，不论在PVP或PVE的对局博弈中，都带来了更丰富的策略解法。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第5张

除此之外，锈锚港风云的全新赛季系统【赛季阵营天赋】亦能有效帮助玩家面对重重危机。它带来的不仅仅是数值上的增益，还会根据厂商4名相同阵营英雄的对应阵营，赋予特定战术效果。

就比如亡灵眷族的效果很符合他们的个性，有个效果是“献祭”另一名不合群的同伴，为天赋核心提供能力增益。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第6张

除此之外还有新的【赛季回响】，与【阵营天赋效果】组合增加更多的策略选择。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第7张

新的英雄养成系统【赛季魔法配饰】与新的省时省力道具【雾港稀有/超稀有兑换券】，帮助梅林们专注队伍构筑，多种解法制定迎敌策略，挑战更危险的强敌。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第8张

【远航寻宝，千乘福利雾港之礼】

正如所有海航故事里传说的那样，宝藏不可缺席。

新赛季进入“铁锈港风云”后，七天每天签到都能在雾港之礼界面领取抽卡资源，第七日还将获取史诗英雄自选箱。

参与英雄之影活动可获得全英雄招募函与梅瑞特“绿林疾风”专属皮肤，参与远航征途活动可获得赛季商券与幻化礼券，另外莉莉丝也听到了玩家的呼声，在钓鱼活动中，加入了专属称号与抽卡资源奖励。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第9张

统计下来，在全新赛季【铁锈港风云】1.2.1版本内，通过探索大地图与参与各类赛季玩法总共能获取抽卡资源：钻石*50000+、全英雄招募邀请函*300+、史诗英雄招募邀请函*100+、星源水晶*5+。

除此之外斯坎迪亚群岛海域还准备了可观的养成资源与英雄资源。

那句话怎么说来着？风浪越大，鱼越贵。

雾港惊魂夜：《剑与远征：启程》新赛季开启 业内 第10张

而这些地区、故事、玩法与福利仅仅只是新赛季“铁锈港风云”首个版本的主要内容，更多活动将会在后续版本与大魔法师见面。

更多信息还请大魔法师多多关注《剑与远征：启程》的各大官方账号，我们相约，锈锚港相聚。

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