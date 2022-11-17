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深圳动漫节IP形象设计大赛-----寻找艺术玩家

资讯 狼小狼 2022年11月17日 12:42
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        深圳动漫节IP形象设计大赛开始了，快来投稿吧！

深圳动漫节IP形象设计大赛-----寻找艺术玩家 资讯

        参赛作品以征集深圳动漫节吉祥物IP形象为主体，可以充分发挥自身想象，塑造一个拥有完整人格的形象。设计需形象生动，突显国潮国风主题内涵，符合征集要求的同时展现新时代人文风貌，传递正能量，充分展现新一代融合发展的朝气。
        希望全新的艺术形象和IP视觉，可以通过画面呈现，诠释深圳动漫节这个IP的丰富性，从而拓展更广的业务边界，沉淀更高的IP识别度，希望能吸引更多的年轻观众参与，衍生更多大家喜爱的周边产品。


赛事进程

征集期：10月13日-12月11日

针对深圳动漫节IP形象进行艺术创作参赛者在12月11日前提交报名表与延展创作的吉祥物IP形象。

评审期：12月12日-12月14日

由专家组根据入围者提交的资料、作品及讲解情况，最后评选出获奖名单。

公示期：12月15日-12月21日

深圳动漫节官方微博微信线上公示。

颁奖仪式：12月27日

举办颁奖仪式，具体时间地点将适时进行调整并公布。
 

奖项设置

        从所有参赛作品中进行专业评审，评选出最终获奖作品前三名，由组委会颁发证书及奖金，具体如下：
        艺术玩家奖（ 1名） 30000元＋第十二届-第十五届深圳动漫节（每年5张）门票，作品作为深圳动漫节官方形象，并全球巡回展出
        最受喜爱奖（2名） 5000元+第十二届深圳动漫节门票（5张） 可参与巡回展
        网络人气奖（10名） 1000元+第十二届深圳动漫节门票2张 可参与巡回展
        创意奖 数名  第十二届深圳动漫节门票+意外惊喜的合作。

评选标准

        组委会邀请业界、产学合作、设计产业、工艺艺术等专业人士组成大赛评审委员会，按照以下标准对参赛作品进行综合评选：

    主题内涵:作品深入贴近比赛主题内容；

    创作水平：作品内容积极生动、创意独特别出心裁、内容呈现完整；

    执行应用：作品延展性、应用性强，具有广阔的市场潜在价值与空间，之后能较好的落地转化为实体产品实现批量生产；

    传播影响：作品易于传播，能够引起用户群体的共鸣；

    艺术表现：具备较高的艺术性、观赏性、趣味性。

        参赛作品将在宣传平台开放用户点赞功能，作品获得的点赞量将影响作品在【传播影响】方面的评分。 


参赛方法

        用户登陆比赛专题网页了解参赛规则并在线投稿，稿件通过审核后将在专题页公开呈现。

        https://www.nyato.com/topic/szcafip 

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