阅文动画《斗破苍穹三年之约》来临 萧炎纳兰嫣然巅峰决战

10月31日，由阅文动漫、企鹅影视、万达影业联合出品，幻维数码制作的动画《斗破苍穹三年之约》正式开播，目前已在独家播出平台腾讯视频上线两集。本季沿袭了“特别篇，精品片”的一贯风格，紧凑的剧情节奏和高质量的特效成为本季的最大亮点。

四年动画伏笔回收，一声莫欺少年穷唤起回忆

《斗破苍穹》改编自知名网文作家天蚕土豆的同名小说，讲述了天才少年萧炎在经历了种种打击后，坚持艰苦修炼最终成就辉煌的故事。《斗破苍穹》时至今日完结已十年有余，却依然保持了极高的讨论度。其中“三年之约”可谓是全文的经典情节之一，并且衍生出了无数的相关话题，至今仍然霸占在主流社交平台的话题榜单之中，热度经久不衰。

身处乌坦城的萧炎还未出生就被定下和纳兰嫣然的婚事。但时过境迁，纳兰嫣然被帝国第一宗门云岚宗中意，被视作下一任宗主全力培养。而萧家只是帝国一个偏僻城镇的小家族，加之萧炎自己突然丧失了修炼能力。因此，纳兰嫣然不顾家族反对，前往萧家强势解除婚约。为了挽救萧家和自己父亲的颜面，萧炎和纳兰嫣然定下三年之约，三年后在云岚宗上生死对决，一切交由胜负决断……

今日，三年之约，如约而至。斗气铠甲、地阶斗技、佛怒火莲……层出不穷的底牌和技能不仅展现出纳兰嫣然斗技的突飞猛进和云岚宗的深厚底蕴，更凸显了萧炎三年历练的可贵之处。大战落幕，萧炎救下欲自刎的纳兰嫣然烧毁休书，对纳兰嫣然说你我都自由了，是严以律己宽以待人的阔然胸襟。在萧炎凭借自创的佛怒火莲大败纳兰嫣然的这一刻，尘封在他们二人之间以及观众粉丝们的心结，真的可以画上一个句号了。

剧情还原制作加码，《斗破苍穹》迎来热度口碑双巅峰

本季《斗破苍穹》特别篇共13集，超过单季正片的篇幅。制作团队在保证剧情高度还原的情况下力求突破，仅角色特效镜头就完成了3866镜，占比全剧80%以上；视觉镜头也高达2706镜，占比超过70%。《斗破苍穹三年之约》还精心设计了132个角色和63个场景，力求给观众们还原三年之约和云岚宗之战的高燃名场面。

截至目前，《斗破苍穹》系列动画总播放量已超66亿，本季三年之约更是频频霸占腾讯视频热搜榜前三乃至首位。事实上，完结十年的《斗破苍穹》所展现的源源不断的IP生命力与阅文动漫的长线规划息息相关。自2017年播出动画第一季后，至今已陆续推出4季动画，3个特别篇。在每年保持更新的动画正片之外，每季动画之间还安排穿插播出“特别篇”动画。不仅能够展示正片之外的内容，补充和强化角色形象，也为正片故事继续发展提供重要支点。

此外，特别篇动画还起到一个集中制作力量，创造高水平的画面效果作用。团队能够用更宽裕的制作成本和更充足的制作周期去打磨动画，不断突破动画制作的质量。在豆瓣，《斗破苍穹》特别篇1、2均获得了8分以上的高分好评。《斗破苍穹》动画“特别篇出品，高质量精品”的概念在国产动画粉丝群体中已经深入人心。精彩剧情搭配精进的制作水平，《斗破苍穹三年之约》必然迎来热度、口碑的双丰收。

10月31日起，《斗破苍穹三年之约》腾讯视频全网独播，每周日10：00，更新1集，VIP抢先看1集。与当年“莫欺少年穷”的少年萧炎一起，赴三年之约，战云岚之巅！