《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售

随着《战意》王朝赛季开启日的不断临近，相信各位将军们已经等不及想要亲身经历这一段风尘的王朝战争史。在新赛季马上来临之际，我们也为各位将军们献上了







由《战意》授权





知名潮玩品牌魔玩界





通过匠人之手





历经三个月细心打造





推出限量典藏级





《战意》第二款兵团雕像





戍戎百守卫&神策陌刀军





每款限量200体





今日正式预售！





戍戎百守卫雕像





青青长云暗雪山，镐京西通漠原关，黄沙百战穿金甲，守望大漠终不还。

他们自称戍戎百守卫，纵使戍边数十年，少年苍满头，依然御敌作战，百战不退，至死方休。





魔玩界x战意 联名赛季雕像





王朝赛季-盛世边歌限定系列





团队：魔玩界





作品：戍戎百守卫





产品比例：1:6





尺寸：长24.4cm x 宽24.4cm x 高49.2cm（数据为人工测量，误差在3cm之内）





材料：宝丽石、合金、pu、真实材料





数量：每款200体





预订订金：800人民币





零售价格：2188人民币





预计出货时间：2021第4季度





备注：





1.带独立铭牌





2.赠送战意游戏内道具（价值800元礼包）





礼包内容：





马匹-飞雪*1





古战场手札*5





兵团旗帜-游龙举云*1





称号：白首戍戎 （精良永久）





雕塑实拍图：

神策陌刀军雕像





当嗣陌刀者，人马俱碎，杀十数人，阵容方驻。前军之士尽执长刀而出，如墙而进。嗣业先登奋命，所向摧靡。

陌刀军的将士皆为武艺高强，体魄强健，且智虑忠纯的猛士。他们挥砍陌刀，大巧不工，甚至能够将全速冲锋的骑兵连人带马劈作两截。擅于马上技艺的东西帐国深深忌惮陌刀军骇人的实力，不敢轻易与之争锋。将士在捍卫国家荣耀时展现出来的英雄气概至今也令我辈神往。





魔玩界x战意 联名赛季雕像





王朝赛季-盛世边歌限定系列





团队：魔玩界





作品：神策陌刀军





产品比例：1:6





尺寸：长25.7m x 宽32.4cm x 高47.8m（数据为人工测量，误差在3cm之内）





材料：宝丽石、合金、pu、真实材料





数量：每款200体





预订订金：800人民币





零售价格：2188人民币





预计出货时间：2021第4季度





备注：





1.带独立铭牌





2.赠送战意游戏内道具（价值800元礼包）





礼包内容：





马匹-飞雪*1





古战场手札*5





兵团旗帜-游龙举云*1





称号：神策军（精良永久）





雕塑实拍图：

魔玩界抖音官方直播间

盛世将开场





7月8日，等君来。