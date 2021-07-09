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《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售

业内 狼小狼 2021年07月09日 14:40

随着《战意》王朝赛季开启日的不断临近，相信各位将军们已经等不及想要亲身经历这一段风尘的王朝战争史。在新赛季马上来临之际，我们也为各位将军们献上了


由《战意》授权


知名潮玩品牌魔玩界


通过匠人之手


历经三个月细心打造


推出限量典藏级


《战意》第二款兵团雕像


戍戎百守卫&神策陌刀军


每款限量200体


今日正式预售！


戍戎百守卫雕像


青青长云暗雪山，镐京西通漠原关，黄沙百战穿金甲，守望大漠终不还。

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第1张

他们自称戍戎百守卫，纵使戍边数十年，少年苍满头，依然御敌作战，百战不退，至死方休。


魔玩界x战意 联名赛季雕像


王朝赛季-盛世边歌限定系列


团队：魔玩界


作品：戍戎百守卫


产品比例：1:6


尺寸：长24.4cm x 宽24.4cm x 高49.2cm（数据为人工测量，误差在3cm之内）


材料：宝丽石、合金、pu、真实材料


数量：每款200体


预订订金：800人民币


零售价格：2188人民币


预计出货时间：2021第4季度


备注：


1.带独立铭牌


2.赠送战意游戏内道具（价值800元礼包）


礼包内容：


马匹-飞雪*1


古战场手札*5


兵团旗帜-游龙举云*1


称号：白首戍戎 （精良永久）


雕塑实拍图：

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第2张

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第3张

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第4张

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第5张

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第6张

神策陌刀军雕像


当嗣陌刀者，人马俱碎，杀十数人，阵容方驻。前军之士尽执长刀而出，如墙而进。嗣业先登奋命，所向摧靡。

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第7张

陌刀军的将士皆为武艺高强，体魄强健，且智虑忠纯的猛士。他们挥砍陌刀，大巧不工，甚至能够将全速冲锋的骑兵连人带马劈作两截。擅于马上技艺的东西帐国深深忌惮陌刀军骇人的实力，不敢轻易与之争锋。将士在捍卫国家荣耀时展现出来的英雄气概至今也令我辈神往。


魔玩界x战意 联名赛季雕像


王朝赛季-盛世边歌限定系列


团队：魔玩界


作品：神策陌刀军


产品比例：1:6


尺寸：长25.7m x 宽32.4cm x 高47.8m（数据为人工测量，误差在3cm之内）


材料：宝丽石、合金、pu、真实材料


数量：每款200体


预订订金：800人民币


零售价格：2188人民币


预计出货时间：2021第4季度


备注：


1.带独立铭牌


2.赠送战意游戏内道具（价值800元礼包）


礼包内容：


马匹-飞雪*1


古战场手札*5


兵团旗帜-游龙举云*1


称号：神策军（精良永久）


雕塑实拍图：

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第8张

《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第9张

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《战意》限量典藏雕像 戍戎百守卫&神策陌刀军正式预售 业内 第13张

盛世将开场


7月8日，等君来。

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