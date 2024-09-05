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电影灌篮高手主题曲乐队首演！10-FEET首次登陆中国，燃爆上海红石中心

业内 狼小狼 2024年09月05日 14:17

日本著名摇滚乐队10-FEET首次登陆中国演出，为大家带来一场激情四溢的音乐盛宴！这场令人期待的演唱会将于928日在上海全新场馆——红石中心隆重举行，绝对不容错过！



电影灌篮高手主题曲乐队首演！10-FEET首次登陆中国，燃爆上海红石中心 业内 第1张



 【活动亮点】

聆听电影版《灌篮高手》主题曲 震撼心灵 

对于电影版《灌篮高手》的粉丝来说，能亲耳聆听到电影版《灌篮高手》主题曲《第零感》的震撼现场版无疑是难得的福利！这将是一次无与伦比的视听体验，音乐的力量将在你心中激荡不已。

10-FEET首次中国演出 石中心首次活动亮相

这是10-FEET在中国的首次live，同时也是红石中心这一全新场馆的首次音乐盛会。作为首位在红石中心登台的艺人，10-FEET将为这个全新场地注入最初的激情和活力，让大家充分感受到音乐的无限魅力。

超燃歌曲 现场体验更震撼 

除了广为人知的电影版《灌篮高手》主题曲之外，10-FEET的其他歌曲也同样充满能量与激情。包括日剧《Byplayers：如果这6名配角共同生活的话》的主题曲《ヒトリセカイ》，众多日剧电影的主题曲，无论是快节奏的摇滚乐，还是充满感情的抒情曲目，他们的每一首歌都将在现场为你带来前所未有的音乐震撼。来到现场，你将亲身感受到这些经典作品的力量！

电影灌篮高手主题曲乐队首演！10-FEET首次登陆中国，燃爆上海红石中心 业内 第2张


 【演出信息】

演出日期：928

演出场馆：上海红石中心地址：上海浦东新区世博大道2095-4（原俄罗斯馆）

购票链接：https://detail.damai.cn/item.htm?&id=826444210224

更多福利内容请关注大麦/猫眼购票页面

 

【乐队介绍】

电影灌篮高手主题曲乐队首演！10-FEET首次登陆中国，燃爆上海红石中心 业内 第3张


10-FEET是一支来自京都的日本三人摇滚乐队，由主唱兼吉他手TAKUMA、贝斯手兼主唱NAOKI和鼓手兼和声KOUICHI组成。他们的音乐风格多样，融合了摇滚、朋克、重金属、雷鬼、嘻哈等元素，形成了独特的原创风格。

乐队以充满活力的现场表演和深刻的歌词著称，经常出现在live house和音乐节中，并在全国范围内进行巡回演出。202212月，10-FEET发行了第9张专辑，其中电影版《灌篮高手》的片尾曲《第零感》在流媒体平台上获得了超过2亿次播放，受到国内外广泛好评。2023年，他们在日本和海外举办了56场巡回演唱会，并登上了第74NHK红白歌合战的舞台。

此外，自2007年以来，10-FEET主办的「京都大作战」音乐节已成为京都初夏的传统盛事，每年吸引超过4万人，展现了乐队在音乐界的强大影响力。

电影灌篮高手主题曲乐队首演！10-FEET首次登陆中国，燃爆上海红石中心 业内 第4张

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