T恤上看动画？优衣库咒术回战动画UT就能做到

动画系列将还原原著中的经典场景,重点展现虎杖悠仁和其他人气角色的热血魅力

2021年6月7日,优衣库宣布将于6月11日(星期五)推出其咒术回战动画UT系列产品,该系列将重点展现主角虎杖悠仁及其他人气角色的热血魅力。独家设计的动画系列,图案将完美还原主人公角色释放术士战斗时的经典场景。一直以来,UT为全球消费者带来世界各地的流行文化和艺术图案灵感,展现穿着者的个性。

经典场景满足忠实粉丝期待,创意设计让全家一起感受动画魅力

本次咒术回战动画UT系列的设计以原作中代表性的动画场景为核心,其中包含了片尾曲中主角虎杖悠仁的单人特写,人气角色伏黑惠的式神玉犬形象以及描绘女主角钉崎野蔷薇使用共鸣之术攻击对手的经典场景。更令人期待的是动画中最具人气角色五条悟移除眼罩激活其招牌招式“领域:无量空处”的画面也在本系列UT新品上得到还原。同时该系列也有丰富的童装产品,图案和男装类似,但采用了更加活泼的配色,全家共享令人耳目一新的亲子造型,当然本系列还有包袋产品提供给消费者选择。

咒术回战动画UT系列概况

上市日期:2021年6月11日,星期五

购买渠道:优衣库全国门店、优衣库天猫旗舰店以及优衣库掌上旗舰店

专用网站:https://www.uniqlo.cn/ut_top.html

咒术回战动画UT系列产品信息

男装:共包括6款设计,每款售价99元

童装:共包括4款设计,每款售价79元

© Akutami Shita/Shueisha, Jujutsu Kaisen