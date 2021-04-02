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手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地

业内 狼小狼 2021年04月02日 14:39

对于喜欢《英雄联盟》的网友来说，最近这两天好事连连，万众期待的《英雄联盟手游》国服已经开始预约啦！相信很快就会有上线时间的好消息，小编已经搓手等待了！

手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地 业内 第1张

另一边云顶玩家关注的就是《云顶之弈》移动端的问题，《英雄联盟》手游已经有眉目了，可是《云顶之弈》PC端上线以来至今也差不多块两年时间了，很多玩家想要玩移动端，只能通过外服等形式。无论是网络环境还是游戏环境，体验都比较繁琐。其实《云顶之弈》国服游戏手游化是很多玩家所希望，想想随时随地不管在哪都能上分，岂不美哉。

好消息是，随着「腾讯START云游戏」安卓版本落地，很多玩家期待的云顶之弈手游化得实现。想必了解相关信息的网友都知道，START云游戏作为腾讯官方云游戏平台，相比较此前其他游戏平台每款游戏都需下载云版包体的操作不同，START云游戏点击就能进入云游戏，在玩家测网速后就能进入游戏，登陆自己的国服账号，在移动端畅玩云顶之弈，非常的简单粗暴。

手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地 业内 第2张

有了START云游戏之后，玩家在家就可以躺在床上玩云顶之弈，工作办公室休息或午休时都可以窝在沙发上开一把云顶，甚至是出门旅游，像清明节出门踏青时，都可以掏出手机来一把云顶。

手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地 业内 第3张

除了方便外，START还对于游戏体验进行了专门技术优化。在网络顺畅的情况下，游戏可以保持高帧率、低延迟运行，体验无阻碍。操作上也十分顺滑，并且专门为移动端优化了按键，拟真手游体验。

手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地 业内 第4张

START云游戏能够优化游戏体验，还因为另一个独特功能，那就可以有效进行防止外挂，因为游戏计算数据都是在云端电脑上运行，存储式外挂根本无法运行，从而给玩家制造一个不错的游戏环境。当然了，在START云游戏中游戏，不管是云顶之弈还是其他单主机顶尖大作 游戏，都能保持很好的体验，游戏画质非常高，关键游戏操作延迟超低，这样的技术给玩家带来的用户体验是极佳的。

让高质量游戏体验触手可及是START云游戏一直以来的初衷。如今START云游戏出了移动端，TV端、PC端（包括Windsows端和MAC端）也都已经开放下载。让玩家能够实现在各个场景“跨端游戏”。

手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地 业内 第5张

或许，正如正如很多游戏玩家所言，START云游戏对于大家来说是一个福音。确实，玩家下载START云游戏平台，不需要占用很大内存，只要打开游戏管理器，选择自己喜欢的游戏，一键启动进入。我们不再需要花费很多钱来提升电脑硬件，来达到获得流畅游戏体验的标准，也省去了下载游戏产生了巨大游戏数据占用内存，只要你家网速够快，就可以体验流畅的游戏体验，一键搞定，省事省力省钱。想在PC端玩就在PC端玩，想用移动端玩就移动玩，轻松体验各种云游戏。

手机玩云顶之弈国服，START云游戏安卓版落地 业内 第6张

当然了，START云游平台收录的游戏除腾讯的云顶之弈和NBA2K以外还有十几款人气单机游戏，全部正版授权，QQ一键登陆，还没有安全隐患，极大的提升了用户游戏体验。目前移动端只支持安卓，但是ios用户也可以开始预约啦！所以，感兴趣的网友马上百度搜索START云游戏官网，下载体验吧。

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