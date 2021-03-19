《青色交响-aoppella!?-》首支原创歌曲MV公开

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）倾情呈献，音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》于今日2021年3月19日（周五）在官方YouTube频道公开了首支原创歌曲《Think About U》。

首支原创歌曲《Think About U》MV公开！





《青色交响-aoppella!?-》于3月4日公开的J-POP翻唱曲目，一周播放数突破100万（目前已达140万播放），而首支原创歌曲，由私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部『FYA'M'』所演绎的《Think About U》的MV也于官方YouTube频道公开。

《Think About U》是由人声打击和贝斯交汇出的令人愉悦的R&B曲目。成员们以旋律联唱接力的形式，为大家诠释各个角色的歌声魅力。

MV则营造出一种身陷红黑交错世界的奇妙感觉。还请大家欣赏这极具『FYA'M'』魅力，个性鲜明，帅气而性感的MV。

◆FYA'M'《Think About U》MV

https://youtu.be/WHKcWDWijWM

演唱者： 私立奏ヶ坂中学高等学校

是沢 舞斗（CV：小野 友树）

綾瀬 光緒（CV：丰永 利行）

紫垣 明（CV：浦田 涉）

宗円寺 朝晴（CV：佐藤 拓也）

猫屋敷 由比（CV：滨野 大辉）

深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）

作詞・作曲・编曲：zakbee

视频：抹茶

视频导演：すこっち

官方Twitter将公开角色对于歌曲的寄语！

为纪念原创歌曲《Think About U》的公开，官方Twitter（@aoppella）于3月20日（周六）起，限定公开角色寄语。

各个角色将倾诉自己对于歌曲的感想，还请关注！

◆官方Twitter

@aoppella

情报解禁！3月26日（周五）原创歌曲MV第2弹公开决定！！

紧接着私立奏ヶ坂中学高等学校的阿卡贝拉部『FYA'M'』之后，3月26日（周五）都立音和高校阿卡贝拉部『リルハピ』的原创歌曲也将在官方YouTube频道上进行发布。

详细信息将在官方Twitter上公布，还请关注获取最新情报！

《青色交响-aoppella!?-》作品概要

《青色交响-aoppella!?-》是以“阿卡贝拉”（即“无伴奏合唱”）为主题进行跨媒体展开，由KLab操刀的音乐原创项目。





<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。

「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！

◆官网

https://www.aoppella.com/

◆官方Twitter

@aoppella

◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/channel/UCosIfP7AX7yAPV-wEDz5m4Q

(c)KLab

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿1340万日元（截至2021年2月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp



