《青色交响-aoppella!?-》首支原创歌曲MV公开

KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）倾情呈献，音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》于今日2021年3月19日（周五）在官方YouTube频道公开了首支原创歌曲《Think About U》。
首支原创歌曲《Think About U》MV公开！
《青色交响-aoppella!?-》于3月4日公开的J-POP翻唱曲目，一周播放数突破100万（目前已达140万播放），而首支原创歌曲，由私立奏ヶ坂中学高等学校阿卡贝拉部『FYA'M'』所演绎的《Think About U》的MV也于官方YouTube频道公开。
《Think About U》是由人声打击和贝斯交汇出的令人愉悦的R&B曲目。成员们以旋律联唱接力的形式，为大家诠释各个角色的歌声魅力。
MV则营造出一种身陷红黑交错世界的奇妙感觉。还请大家欣赏这极具『FYA'M'』魅力，个性鲜明，帅气而性感的MV。
深海 ふかみ（CV：仲村 宗悟）
视频：抹茶
视频导演：すこっち
官方Twitter将公开角色对于歌曲的寄语！
为纪念原创歌曲《Think About U》的公开，官方Twitter（@aoppella）于3月20日（周六）起，限定公开角色寄语。
@aoppella
情报解禁！3月26日（周五）原创歌曲MV第2弹公开决定！！
紧接着私立奏ヶ坂中学高等学校的阿卡贝拉部『FYA'M'』之后，3月26日（周五）都立音和高校阿卡贝拉部『リルハピ』的原创歌曲也将在官方YouTube频道上进行发布。
详细信息将在官方Twitter上公布，还请关注获取最新情报！
《青色交响-aoppella!?-》是以“阿卡贝拉”（即“无伴奏合唱”）为主题进行跨媒体展开，由KLab操刀的音乐原创项目。
被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，
◆官方YouTube频道
https://www.youtube.com/channel/UCosIfP7AX7yAPV-wEDz5m4Q
(c)KLab
※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。
KLab株式会社
公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）
公司代表：代表取缔役社长 森田英克
公司设立：2000年8月1日
资本金：49亿1340万日元（截至2021年2月末）
上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）
总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营
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