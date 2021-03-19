开独立个展，落全球巡展，多款联名齐发这个孵化不足半年的IP有点凶！

前言：

从灵光一闪的脑洞，到项目落地开始孵化运营，项目上线的第6个月，这只嗷呜凶的嗷呜熊，在上海黄浦区的虎丘贰柒·艺术商墅，拥有了属于他的第一场主题个展，名为“破局”。像是印证主题一样，在个展开幕式上，嗷呜熊官宣了包括膳魔师、CHERRY、镭战大联盟等多个IP的联名跨界合作，更有潮流大娃、第一套盲盒、异形USB数据线，与数十位艺术家联名创作的艺术品。开局即王炸的潮流IP，背后藏着怎样的商业逻辑？

（嗷呜熊个展现场图）

开在黄浦外滩的个展，只是全球巡展的第一站？

位于上海黄浦区虎丘路27号的虎丘贰柒·艺术商墅，是上海滩乃至全国都极具典型地标意义的画廊聚集地。这里聚集了世界著名的三大当代画廊——“贝浩登”、“里森”、“阿尔敏·莱希”。而嗷呜熊的第一场个展，也将从此开始。

虽然是首展，但阵势却一点不弱。展览在一楼的 “不二匠星·艺术空间”展出，入门即是1.2米的07号科幻嗷呜熊亮相。旁边海报揭晓了本次个展的主题——破局。随即展开的便是由多位艺术家、插画师、设计师、书法家、涂装师等多行业创意工作者们，为嗷呜熊创作的独一无二的艺术品。集结了众多艺术家作品进行展出的本次个展，也亮出杀手锏，名为“众创”。

“破局” - 是打破格局，突破想象

“众创” - 是创意荟萃，博采众长

芈知文化创始人/朱瑞晓

开幕式上，我们从幕后的策展团队——芈知文化，了解到更多背后的故事。“破局”的命题，源于“挑战”，更是“致敬”。在定下开展时间后，芈知团队突然收到了消息，全球顶级艺术家村上隆策划的群展“治愈”，也即将开幕。而这场名为“治愈”的群展，将开放至3月20号，也就是说，从3月14号，嗷呜熊开展期间，有7天时间，每个去逛“治愈”展览的人，都会经过嗷呜熊的这个展区。与顶级画廊的顶级策展团队在同场地又同期，令人既紧张又兴奋。既然注定是挑战者，索性火力全开，成为“破局”者吧。第一场个展的主题，就这么唐突，又果决地定了下来。

破局与众创 - 众创是破局的起点，破局是辉煌的序章

孵化不足半年、筹备周期不足两个月，中间还横着春节的7天假期……真可谓“理想很丰满，现实很骨感”。200平米的展厅设计，如何让展览更有意义？策展团队想到了“众创”。不过，这次不是万众创业，而是众人创作。

定下“众创”的基调后，策展筹备工作就顺利了很多，芈知文化开始马不停蹄地邀请艺术家。好在，团队有艺术家服务合作的积累在，加上艺术家们对“破局”主题的认可，邀请工作很是顺利。国内独立艺术家、绘本画家黑荔枝，中国知名插画师、故宫宫廷文化特邀艺术家王云飞，国家级工艺美术师戴春华，上海市青年书法家协会副秘书长吴叶舟、95后插画设计师MICOO米可……来自几十位不同领域的创意工作者，都为嗷呜熊的首场个展，贡献出了独一无二的珍贵作品。

“破局”乘风破浪，艺术需要传承。有趣的是，本次个展中除了有艺术家们成熟又优秀的作品展出，更有许多稍显稚嫩，却充满想象力的作品展出。细观后才发现，这些作品的作者，不过5到10岁。这些童稚又充满想象的作品，来自美池艺术的“小艺术家”们，而这些作品不仅将在个展与艺术家们的作品一起同台展示，更带着属于他们的“特殊任务”——参与上海市青少年公益基金会美育培育专项基金发起的公益培育计划。

艺术是小众的，艺术更是开放的。为更好地践行“众创”理念，芈知文化为嗷呜熊的第一场个展，定做了一个高1.6米的超大白模嗷呜熊，发起“你我皆是创作者”的行为艺术。这只超大只白模，俨然成了看展者的大画布：有书法、有涂鸦、有随笔、有自画像、有送你的小红花……更有甚者，直接按了大大的手印在上面。这只众人涂鸦参与创作的超大嗷呜熊，也成了每个逛展人一定要去互动、拍照的“网红打卡点”。

而“众创”的野心，不止于此。芈知文化还与国内最大的设计师交流平台——网易LOFTER，联合发起了一场线上“众创”计划，向平台上的数万优质创作者发起邀请，让更多艺术创作者参与赋能。线上征集到的优秀作品，未来也将成为嗷呜熊全球巡展的展品。

位于虎丘贰柒的这场个展将会持续到4月6号，与此同时，芈知文化已经开始筹备在意大利的第二场个展了。

嗷呜熊，不仅仅是一个潮流IP，团队更多地将它作为一个文化载体。集结国内顶尖艺术作品与创作者，再与包括意、英、法、韩等多个国家的文化交流中心建立联系，进行全球巡展，将中国创意、潮流文化进行全球化的文化输出。团队希望，把嗷呜熊的个展做到意大利、美国、法国、韩国，在上海、北京、广州、杭州、重庆、南京……去遇见更多的创意发光者，把嗷呜熊的熊爪印，带到更多更远的地方。

多款联名齐发

与CHERRY合作的机械键盘套装、与膳魔师合作的保温马克杯、与梦景互娱合作的第一套盲盒、与中国最大的真人CS体验品牌镭站大联盟的品牌联盟、在摩点众筹发起的大娃嗷呜熊“嗷呜水手”、在潮玩族发起的USB数据线与耳机套等数码产品、与搜狗输入法合作“哇哦主题”……芈知文化在这次的开幕式上，一口气官宣了与诸多品牌的联名跨界合作，着实让人了“哇哦”了一下。

嗷呜熊 * 搜狗输入法哇哦主题皮肤

嗷呜熊 * CHERRY 联名键盘套装

嗷呜熊 * 膳魔师 保温马克杯

嗷呜熊 * 多窝窝 盲盒

嗷呜熊 * 摩点，众筹大娃《水手嗷呜熊》

嗷呜熊 * 镭站大联盟

孵化不足半年，没有足够高的知名度，没有足够多的粉丝量，也没有足够深厚的内容储备……除了奶凶的特质与标签，嗷呜熊就已经得到了这么多品牌和合作伙伴的认可与信赖。究其原因，“是中国年轻人市场和消费力的开放和成熟，是中国消费市场的开放与包容，也是中国平台市场的持续耕耘”。中国，有着最适合创意发展的土壤。

谈到IP背后的商业模式，芈知文化似乎更有心得。从1块钱的微信付费表情包，到3块钱的付费“哇哦主题”，再到各种手机主题、个性装扮空间主题……平台的小额付费和在线提现功能，为个人创作者提供了最低门槛的创意变现模式。而摩点、哔哩哔哩会员购、潮玩族等平台的众筹模式，又为IP商品的创意商品化提供了良好的小范围试错平台。品牌授权、跨界联名等多元化模式，为IP创意的规模化提供了大范围曝光。而随着中国在全球的关注度越发提高，中国的基建出海、移动出海、品牌出海，也为中国文化出海提供了很好的渠道和通路。

孵化不足半年的嗷呜熊取得如此成绩，为芈知文化注入了更多信心与动力。公司在成立之初，就立下了“探索IP全球化，拥有IP多元化”的核心愿景。而嗷呜熊的阶段性成果所验证的，不仅仅是这个IP本身的商业价值，更重要的，是验证了芈知文化从零到一地孵化、运营IP的方法论。在此之前，芈知文化为艺术家、插画家黑荔枝提供版权经纪代理服务，服务了包括卡西欧、必胜客、三菱、仁安地产、GXG、玛丽黛佳、华为等诸多品牌，在IP授权跨界和品牌领域有足够的沉淀和积累。而公司的自有IP“大吉兔”，也经历了从零开始的孵化过程，截止发稿前，大吉兔已授权合作了包括上海豫园、必胜客、奈雪的茶、福山面家在内的多个品牌。如果说，大吉兔从零到一的孵化过程，用了一年半的时间，嗷呜熊的孵化进度条，则直接被快进至半年。

芈知文化部分孵化中IP

据悉，芈知文化还有“闪开鸭和白白鸭”、“胖芙喵”等多个原创IP项目，正处于冷启动中。此外，芈知文化也在挖掘更多平台的潜力创作者与创意IP，投资或签约其他潜力IP也已经在计划中。

