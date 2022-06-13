动画《雪鹰领主》第三季收官 千帆历尽雪鹰靖秋大婚完结

由企鹅影视出品，米粒影业制作，腾讯视频独家播出的《雪鹰领主》动画第三季于今日正式迎来会员收官。从去年冬日至今年初夏，动画横跨半年更新的26集连播给《雪鹰领主》粉丝们留下了陪伴与回忆。

责任转变肩负夏族 英雄少年的强者之路

自从21年12月27日开播以来，“拥有力量，就是拥有责任，必须站出来”，第三季的故事中，这句话在主人公东伯雪鹰身上逐渐显现出来。从星辰级到超凡境，通过天赋与努力的双重叠加，实力不断攀升，责任也从一开始的解救家人转变成了保护更多弱小的族人。

面对恶魔的蠢蠢欲动，雪鹰面对的问题从前两季中占主要部分的“人和人”的内部竞争，变成跨越种族的“人和恶魔”之间不可调和的矛盾冲突。英雄少年的超凡实力不断升级，作为强者一举一动都谨慎非常，更肩负着守护夏族的使命，或许力量有限，但雪鹰坚持着撑起了他保护夏族的一片天。经历了师姐、伙伴的失去，少年不再莽撞，也让众多观众和粉丝们，从冬日追到夏季，真切地看到东伯雪鹰在这季中的性格成长，被或温暖或紧张的故事进展所感染着，更有粉丝直呼“心疼雪鹰的沉稳与坚定”、“是认准就绝不回头的东伯雪鹰了！”。

收官完成粉丝夙愿 东伯雪鹰余靖秋大婚

动画《雪鹰领主》第三季完结之际，东伯雪鹰和余靖秋终于举办大婚。俩人从相见、相识、相知、相伴，堪称国漫届最懂对方的神仙眷侣，第三季完婚，相伴而去策马江湖，更是堪称“国漫模范夫妻”。粉丝们也从动画开始播出，就全方位包场各个平台的讨论，期待着看到俩人的感情修成正果。

正因为雪鹰靖秋这对国漫CP有着互为知己、陪伴成长的魅力，经常能看到粉丝们在动画更新时，为雪鹰和余靖秋的情感进度表示催促，“好甜啊，原地结婚”、“太爱雪鹰靖秋cp！想看更多俩人之间的对话和故事”。“希望看到雪鹰和靖秋结婚”，俨然是许多《雪鹰领主》粉丝的夙愿，执子之手，与子偕老，第三季的结局，给了期待已久的粉丝们一个完美的答卷。

群像丰满双向信任 长枪热血永不息

动画《雪鹰领主》第三季画面升级，为了更好的展现角色性格特质，制作团队在人物微表情上下了不少功夫，通过眼神和面部表情的变化，传递给观众此时此刻角色的想法转变。东伯雪鹰想起恶魔们恶行的愤恨眼神，余靖秋看到雪鹰危难担忧的表情，池丘白与席云面对魔神会时各怀鬼胎的表情转变......角色的心思与生动的性格展现在无数个微小的细节中。

除却精美的画面、丰富的人物表情变化、跌宕起伏的剧情外，多位配角的出彩塑造，成为了更新期间被广大观众津津乐道的重点。

诸如坚守薪火宫，凡事顾全大局，一心顾夏族安危的陈宫主；妻子被恶魔掳走威胁，被迫成为内应但良心未泯，最终选择重伤帮助雪鹰的池丘白；为救雪鹰不惜自己身陷险境的晁老；听闻雪鹰失去力量，费去珍贵的宝物也要相救的薪火宫众人，雪鹰与夏族的守护从来都是双向的，这些有勇有谋、至情至性的角色们汇聚在一起，让《雪鹰领主》第三季的发展张弛有度。人物支线穿插其中，展现了丰富的群像，也为主角东伯雪鹰在这季危险与信任并存的环境中完成蜕变。

动画《雪鹰领主》第三季中，毫无疑问主角东伯雪鹰跳出了前两季人类内部争端的视角，来到一个更大的，以全体人类、夏族为整体的存亡延续和发展视角。见识到更多的世界，也获得了更多的成长。但无论雪鹰面对怎样危险的局面，他依然凭一柄长枪开路，跨越严冬盛夏，东伯雪鹰仍然是一开始我们认识的那个热血不熄的少年。

多年相伴终成眷属，黑衣长枪热血待续！腾讯视频独播的动画《雪鹰领主》第三季虽已完结，但东伯雪鹰的故事仍在继续。在雪鹰领之外，还有更广阔的空间和世界等待着东伯雪鹰。传奇永不停歇，故事还会继续，相信后续的故事中，雪鹰会回应每一份粉丝的热血期待！