迎接星武春季 《星武神诀》1月28日震撼来袭！

随着近年国漫崛起，越来越多优秀的国漫让喜欢国漫的观众有了更多的选择。要是说起必定会出现在观众的更新列表的动漫，可能大家的答案五花八门。但是要是说起这些动漫所属的公司，相信被称为“劳模”的若鸿文化必定占据着一席之地。

若鸿文化在国漫领域中有着举足轻重的地位，旗下动漫IP《妖神记》、《万界仙踪》、《武神主宰》等一系列热门作品都广泛的受到观众们的好评。而在1月28日，若鸿文化与爱奇艺、芒果tv出品的全新玄幻大作《星武神诀》将震撼来袭，为广大国漫爱好者带来全新的体验。

《星武神诀》以主角叶星河的故事作为开端，讲述了作为整个蓝鲤镇唯一一个凭借着自身的天赋和努力，考入天星学院的叶星河，在面临“神海阁”、暗月世家等多方势力的威胁时，不畏强权、挑战权威，用自己的决心毅力来解决困难、解救同伴、保护青羽世家的故事。

除了天赋过人、心性坚韧的叶星河之外，《星武神诀》也塑造了一系列迷人的女性角色。

冰山御姐郡主夏雨凝

敢爱敢恨的天恒世家大小姐安雪云

据说后期还有一位神秘女性角色会登场，这些女性角色和主角叶星河共同谱写了一部玄幻大陆的少年成长史。

在内容上，《星武神诀》不只将目光放在儿女情仇上。其中对于压迫与反抗的描写更是深入人心。世家间的争斗暗潮涌动，身处于旋涡中心的叶星河自然也面临着无数暗藏的危机。而主角叶星河面对来势汹汹的暗月世家等一系列强权压迫，所爆发出的奋发向上、积极挑战的心态更是看得人热血沸腾。正是这些元素的融合，才构筑出了一个真正令观众信服的玄幻世界。

数年磨一剑，成熟技术与优质剧情的完美融合

在技术方面，本次《星武神诀》拥有着和以往作品相比更加精良的制作。从PV来看，《星武神诀》的男女主角建模相当的精美，神态也更为灵动。而四象神兽的出场特效也更为震撼。整体打戏设计流畅，而像发丝、烟尘这种细节的处理每一处都显示出若鸿文化对于《星武神诀》的打磨与用心。短短三分钟的PV，就生动给观众展现了仿佛“一花一世界”的玄幻大陆。

在剧情方面，《星武神诀》原著小说与改编漫画早已凭借着自身良好的人物刻画与环环相扣的剧情收获了大量的粉丝。而《星武神诀》聚焦于反抗强权压迫，奋发向上的精神内核更是让《星武神诀》从一众玄幻IP中脱颖而出，成为这个冬天备受瞩目的IP改编国漫。更体现了若鸿文化在不断优化自身作品这条道路上的长足努力。

据悉，《星武神诀》是若鸿文化历时多年打磨的又一部优质动漫IP。《星武神诀》的出现不仅给沉闷的冬季国漫市场注入了新鲜活力，带领国漫市场进入星武春季。让我们1月28日锁定爱奇艺与芒果TV，共同见证《星武神诀》的精彩！

