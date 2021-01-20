原班人马开年新作，《蓝月传奇2》手游强势来袭





近期，蓝月IP又一力作《蓝月传奇2》手游正式开启全平台不删档测试！基于正版蓝月授权，进行游戏全面升级，为玩家带来更为畅快的打宝体验。同时游戏延续了皇城争霸、血战蓝月等经典玩法，在保证玩家情怀的同时，为玩家设下了一场激情与福利齐飞的游戏盛宴。

值得一提的是，此次《蓝月传奇2》手游依旧是原班人马回归制作，由恺英网络控股子公司盛和网络研发，授权腾讯独家代理发行。作为正版蓝月授权的《蓝月传奇2》手游，游戏继承了《蓝月传奇》手游的“爽”跟“快”的体验，无需你练级，进入游戏即可体验越级挑战BOSS，神装满地掉落的爽感！

（蓝月传奇与蓝月传奇2画质对比）

在画质方面，《蓝月传奇2》手游满足了人们对高画质的追求，也能营造出更加真实的游戏环境，颠覆性的变革为玩家开启了一场视觉的盛宴。其次在玩法上，对比《蓝月传奇》手游恢复了经典蓝月战法道三职业体系，同时还增加了一些创新性玩法，比如越级打包、BOSS收编，激发强大的战宠合击技能，体验节奏更快、暴击率更高的畅爽操作。

对于玩家来说，更热血的经典玩法才是期待，《蓝月传奇2》手游不负所望再次完美还原经典味道！例如深受很多老玩家喜欢的皇城争霸玩法。皇城争霸可以说是传奇手游中最经典刺激的玩法了，多人对抗，往往仅靠个人的力量很难获得胜利，只有和兄弟们一起并肩战斗，才能够斩获属于自己的皇城荣耀。除此之外，血战蓝月、夜战封魔等经典的PVP玩法，应该也不会陌生吧？

最后，不得不提的是《蓝月传奇2》手游还为玩家设计了专属福利，玩家上线即可免费领取VIP特权。而VIP等级的提升采取了任务升级系统，可以通过完成对应的VIP任务，即使不花钱，也可以将VIP提升满级。随着VIP等级的逐步提升，玩家在游戏中享有的特权也会逐步提升。总而言之，感受经典，体验创新，享受福利，《蓝月传奇2》手游要冲就是现在！