BABY-G将再次携手宝可梦发布新合作款

BA-110PKC







2021年1月20日-卡西欧计算机株式会社宣布,BABY-G系列手表将新增一款与宝可梦公司的合作款BA-110PKC,整块表上充满了深受粉丝喜爱的宝可梦元素。





去年为庆祝BABY-G的25周年,卡西欧发布了一款与Pokédex中的第25个神奇宝贝皮卡丘的合作款。去年那款周年纪念手表采用了会让人想起带有90年代电子游戏艺术的点画风格,当时是BABY-G和宝可梦的首次合作发布,充满整个手表的皮卡丘设计元素在全世界范围中广受欢迎。





本次的第二次合作是一款以户外为主题的电子手表,代表了BABY-G品牌的活跃形象。整个BA-110PKC表带部分展示了迷彩图案和心形尾巴的女性皮卡丘形象。在细节中充满了丰富的皮卡丘设计元素,比如表带环上的粉红色尾巴轮廓和表壳背面蚀刻的皮卡丘图像。时针和分针也能让人想起皮卡丘的脸,这是一种有趣的感觉,每当佩戴者查看时间时都会随之感到高兴。





这款独特的手表以标志性的神奇宝贝球为灵感,采用特殊的包装,拥有这款皮卡丘主题手表会给您添加独特的体验。

BA-110PKC

时针和分针让人想起皮卡丘的脸

表带游环上为皮卡丘尾巴轮廓

背刻为可爱皮卡丘形象

特殊包装





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