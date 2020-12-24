德州扑克大师【瑞雪版本】今日上线

德州扑克大师于2020年1月发布，9月进行了首次版本升级，这一路走来承载了德州扑克爱好者们诸多倾心期盼。

现在，德州扑克大师2020【瑞雪版本】即将与大家见面，这也是游戏在不到一年期间，第二次大版本升级，德州扑克爱好者的游戏体验将迎来质的飞跃。

【瑞雪版本】围绕着“休闲+竞技+德州“的全新理念打造而成，让德州扑克爱好者在享受健康游戏的同时享受精彩刺激的竞技体验，在此，也想借此版本预祝所有德州扑克爱好者顺利度过魔幻的2020年，迎接瑞雪兆丰年的2021年。

在本次的更新之后，将会上线新版本特别活动与赛事，并且增加了刺激有趣的新玩法，当然，这一切都是为了让德州扑克游戏更好玩，所以我们诚挚的邀请您加入大师测评团，参与到【瑞雪版本】公测计划中——在游戏更新到2.0.0.0版本之后，可在游戏内查看和参与【新版本有奖信息征集】活动，对大家提出的优秀建议我们会耐心听取，并给予奖励。

更新内容抢先知

游戏UI风格迭代

新增挑战模式

新增牌桌皮肤

优化快速开始

优化个人信息

优化排行榜

游戏UI风格迭代

本次更新后，游戏界面将焕然一新，画面更精致，全新原画与色调，让德州扑克游戏更具未来科技感。

功能更清晰，将福利玩法集中在一个区域，强化了三大玩法功能区的展示。

新增挑战模式

挑战模式是本次版本重磅推出的新玩法——通过1vs1模式进行双人对战，以获胜次数为判定标准进行排行榜展示，以赛季形式进行排行榜奖励。

首次赛季时间为12月19日-1月31日，在此期间总排行榜排名会额外奖励珍稀牌宠和金豆，除总榜将例外，以每两周为一期进行排行榜定榜，每一期排名额外奖励牌宠和金豆。

在挑战模式中获胜的一方可以获得牌宠宝箱及称号提升。

牌宠可在常规游戏中出现特定牌型之后触发动画特效。

称号提升会获得对应等级的勋章。

新增牌桌皮肤

新版中的牌桌皮肤为大家配置了5种风格，可在牌局中点击左上角菜单进入设置功能中任意选择，此外还可以选择牌面皮肤和开启/关闭部分牌桌功能。

优化快速开始

将【快速开始】按钮提升至主界面右下角，随手开始牌局更便捷。

优化个人信息

个人信息界面再次进行优化，本次优化增加了牌宠系统的展示，可查看当前获得牌宠和选择佩戴牌宠。

未来会陆续开放成就系统展示和赛事系统展示。

优化排行榜

新版排行榜比拼更丰富！主界面左下角排名按钮可进入排行榜界面，目前排行榜展示牌宠榜单和称号榜单，可在挑战模式中刷新排行榜名次。

未来会增加更多休闲与竞技玩法的排行展示。

《德州扑克大师》可通过关注公众号德州竞技大师（djzzds）随时下载，领取新版上线大礼包。



