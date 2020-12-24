海纳极致工艺之大成，奏响细腻华美之音符

无论是冲破荧幕的超级英雄、还是骁勇英姿的五虎猛将、乃至文墨古韵的小雅集，谈起同时掌握多种风格的雕像品牌，第一想到的便是开天工作室。兼具恢弘大气的造型张力与超精致的细节刻画，开天工作室凭借对雕像模玩的真切热爱，倾注细致入微的匠人精神与高端工艺技术，为各类题材诠释了一款款深入人心的优秀作品。

相信很多同好都已经了解到，在诸多作品得到圈内玩家们的厚爱后，开天工作室将在今年有幸负责初音未来【未来有你2020】主视觉的等身雕塑与手办制作！这次开天工作室又将与风靡全球的可爱虚拟歌手奏出怎样的音符呢？这首与Miku共演的华丽歌曲，其前奏就在今天揭晓~

superior super rare，是Z时代的今天最能够让人为之振奋的词汇之一，其代表着多数游戏中玩家趋之若鹜的最高级稀有度珍品。从词汇释义出发，开天工作室将高端限量雕像的制作工艺应用于二次元题材中，力求为玩家奉献更为精致细腻的手办作品~此次【未来有你2020】主视觉手办将由开天工作室子品牌"SSR"倾力打造，呈现出无愧于品牌之名的稀世佳作。

由Bison仓鼠老师特别绘制的初音未来2020特别感谢LIVE主视觉图，描绘了在碧蓝海洋之间、粼粼水波光影下，来自大海的绝美音乐精灵~以此原画为基础进行立体化时，在原型设计阶段就尽可能针对手办各个角度的观感进行反复斟酌推敲，力求无论在哪个角度都能切实地欣赏到Miku的唯美气质~在底座设计时，更是考量了其与Miku灵动长发之间的比例平衡，使得手办一体性不被破坏的同时更丰富了整体的视觉体验~

为还原原画明朗的风格与基调，在手办的头部刻画上亦是细致入微。通过对五官、脸型、以及神态的精心制作，将Miku专属的可爱与元气毫无保留地带进了三次元~另外最夺人眼球的还是这袭傲人长发了！Miku标志性的双马尾随着水波摇曳摆动，与在风中的张扬飘逸不同，参考了原画的设计要素，立体化后的双马尾在形态呈现上更柔和温婉~头发整体的纹理秉持了开天一贯的细节描绘水准，无论是质感还是层次感都相当出色。水蓝配色佐以适度的阴影涂装，点缀上亮色缎带与发饰，将Miku的美颜衬托得更清新动人。海之精灵的萌力你准备好接下了吗~

属于少女的纤细体态随着海浪舒展开来，轻盈灵动尽显Miku元气~身着白色主色调的泳装，但丰富的配饰细节以及涂装处理让观赏性恰到好处。值得一提的是半透明的袖子与裙摆制作，磨砂的半透质感在细节上也毫不马虎，参考真实布料的自然皱褶加以刻画，更在皱褶处进行了渐变涂装处理，让可爱俏皮的Miku又带上一丝梦幻色彩~单手轻提纱裙仍由它随波逐流，配上Miku的笑颜攻势，此景简直美到不可方物~

吸收原画要素，并以海浪作为设计灵感的手办底座绝对称得上是点睛之笔~透亮的蓝色特效件通过逐层堆叠渲染出海潮氛围，自然的渐变色涂装也为特效件实感加分。珊瑚、海星、热带鱼从配色上巧妙弥补了底座视觉冲击的不足，同时赋予手办作品更多源于海洋的"生机"要素。原画中的熊猫竹音也施以精致的制作，涂装的细节、贝壳的纹路，各处都展示出不输人物本体的高水准表现~

究其每一处细节，只为带给你如获至宝的喜悦 ；与初音未来的合唱，就让我们再添旋律~未来有你，期待我们的身边也一直有你的陪伴。开天工作室旗下品牌SSR，期待谱写与Miku、与你的更多回忆~



