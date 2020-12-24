喜报！国风漫画《吾猫当仙》实体书发售！

“上古神书再现后，人界、仙界、妖界等各方势力环伺暗涌。因缘际会之下，华胥猫仙陆吾、游侠狗妖祸斗和落魄书生苏笙三人巧遇，结伴踏上寻找上古神书、拯救人间的奇幻旅程……”

今年7月，《吾猫当仙》第一季落下帷幕后，这部精妙绝伦的国风漫画似乎短暂沉寂了些许时日；数月之后的今天，我们得到来自出品方完美世界漫画的消息：《吾猫当仙》实体漫画书发售了！

是的，长篇连载漫画《吾猫当仙》，这部尚未被太多人所熟知的国漫作品，目前已经下印成册，正式在各大书店开启发售。然而不可否认的是，近年来实体书行业愈发不如早年那般景气，各类漫画书、漫画杂志的阅读和购买逐渐被线上模式取代，实体漫画市场正一点一点被急速扩张的线上漫画蚕食。在这样的大环境下，小众漫画《吾猫当仙》选择出版实体书，可以说是一次非常大胆的尝试。那么，这部“铤而走险”的国风漫画，究竟是一部怎样的作品呢？

【独佳画风，精致用功】

《吾猫当仙》的名字，或许大部分读者还不是很熟悉；但如果你偏好描绘妖仙游历、上古传奇的国风漫画，这部作品你一定不会陌生。很多读者对《吾猫当仙》的第一印象，是其鲜艳饱满的色彩和精美独特的水墨画风。不同于市面上的大多数漫画，这种“厚涂”的画法具有非常鲜明的个人特色，令人眼前一亮。据了解，《吾猫当仙》的主笔墨水瓶老师曾担任游戏原画师，擅长此类画风的同时，也比一般漫画作者更加注重画面质量和细节把握。

不仅在绘画技法上下功夫，《吾猫当仙》团队在场景描绘、人设小传、原型设计等多方面都投入了相当大的时间精力：主角一个神态，要经过51次的修改才最终定稿；为绘制剧情所需的宏大场景，团队成员翻阅大量戈壁沙漠、海岸山河等图片资料，甚至去实地勘察，只求让景色细节的还原度达到最高。“在作品创作面前，所有的时间和成本都微不足道”，《吾猫当仙》团队负责人郭蕤如是说。





【三话破亿，超高人气】

凭借轻松搞笑的剧情和唯美独到的厚涂画法，《吾猫当仙》上线后口碑极佳，成绩可圈可点：漫画首话突破千万人气，三话人气超过1亿，被读者戏称为“宝藏漫画”；不仅斩获2019国风论坛国风漫画期待奖，还入围了“金海豚”动漫作品大赛决赛。令读者惊喜的是，漫画上线一个月后，完美世界漫画又推出了《吾猫当仙》同名声漫，邀请知名新生代声优刘明月配音并演唱同名主题曲。声漫上线后在全网的播放量突破千万，广受粉丝好评。此外，多位B站知名up主也纷纷参与到《吾猫当仙》声漫的二次创作中，以乐器演奏、主题曲翻唱及宅舞表演等多种形式，为作品带来了更高的人气。

【回应粉丝期待 实体书新鲜出炉】

数月来一直翘首以待《吾猫当仙》新动向的粉丝们，终于在年底等来了官方的好消息：12月24日，由贵州人民出版社出版的《吾猫当仙》实体漫画书，在当当网等各大平台正式开售，定价48元。

色彩饱满、个性鲜明的厚涂画风，时而搞笑、时而催泪的故事剧情，如今摇身一变成为质感满满的印刷品，以全新的形式与读者重逢。

据悉，粉丝们不仅能重温昔日的猫狗CP、回顾几位主角之间的搞笑点滴，还能获得由漫画主笔墨水瓶老师带来的作者寄语、精心绘制的插画贺图，以及一套精美而别致的《吾猫当仙》主题书签。

由此看来，这份能被捧在手心里的漫画读物想必不会让读者们失望。让我们预祝《吾猫当仙》实体漫画书大卖吧！



