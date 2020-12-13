真的值得吗？值得。这周播出的《斗罗大陆》134集”小舞献祭”场景让无数漫迷泪崩，也让《斗罗大陆》瞬间登上多个平台热搜。玄机科技再一次创作了经典。从《秦时明月》到《斗罗大陆》，加上如今热播的《吞噬星空》科幻作品展望未来，玄机科技也让众多粉丝惊叹其不断勇于突破自我和继往开来的探索精神，期待更多玄机的作品。 1300多天，第134集，这对任何一部作品是一个漫长的征程。但昨天（12月12日）播出的播出的”小舞献祭”片段，戳中了众多粉丝的泪点，当小舞献祭自己这一刻。众多社交平台瞬间爆炸，很多粉丝连称泪腺决堤，”眼里进了岩浆”。而这也让《斗罗大陆》瞬间登上微博、抖音、快手等多个平台的热搜前列。 小舞献祭虽然是众多粉丝已经知晓的一个剧情，但依旧能够成为二次元又一个名场面，如此撩动粉丝心弦，这背后与玄机科技优良的制作分不开。唯美的场景和特效，配合两人深情的对白，这背后都看得出玄机科技对品质的极致追求和不断开拓创新。 作为一家立足动漫影视创作、拥有全产业链运营能力的老牌动画公司，玄机科技堪称国漫超级IP的摇篮。玄机出品或制作的《秦时明月》、《天行九歌》、《武庚纪》、《斗罗大陆》、《天谕》、《天宝伏妖录》、《吞噬星空》等多个知名国漫IP，新媒体累计点播量已超400亿。旗下作品更是发行到了全球42个国家和地区，收获了包括戛纳电视节最佳展映作品、亚洲电视节最佳3D动画、加拿大中国电影节最佳历史动画长片等220多项国际及国内重要奖项。 但玄机科技并不自我满足。在历史武侠、东方玄幻、架空幻想后，玄机科技近期推出的科幻类国漫《吞噬星空》播出后也掀起巨大反响，好评不断。播出不到两周，点播量便已破亿。 今年，玄机是大作频出。3D武侠《秦时明月之沧海横流》在优酷独家开播后，”爷青回”瞬间引爆网络，登各平台热搜同时也稳居优酷热度的第一。《斗罗大陆》则是常年稳居腾讯视频的热度冠军。玄机科技与B站合作承制的《天宝伏妖录》追番突破200万，并公布了新的第二季最新动态和预告。《武庚纪》在腾讯视频热播并作为佳作获得了平台年度激励计划大奖。《天行九歌》获得国家广电总局推荐播出优秀片目。纵观2020，玄机科技收获颇丰更展示了玄机在不同题材作品上的综合实力。 成绩背后，是玄机科技及其掌舵人沈乐平导演勇于突破自我和探索，继往开来。从《秦时明月》到《斗罗大陆》，玄机一直秉承”千锤百炼，良工天成”的创作理念，一如既往地创造经典，致力于以动漫为载体，展现中华文化之美，令世界侧目于中国动漫的破茧成蝶。玄机科技是国内最早在在动画制作中运用AI（人工智能）技术的公司之一。通过人工智能，大大节省了动画制作的时间，得以向观众推出《秦时明月》、《天行九歌》、《斗罗大陆》、《吞噬星空》等众多优质的动画作品，持续为观众提供完美的视听享受。 如今，玄机科技已成为一家拥有领先技术和实力的动画公司，希望玄机科技继续不负众望、砥砺前行，为国漫开拓新的空间与未来，”以时尚科技来传播中华文明之美”。



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昨晚约战狂三外传举行了一场直播，不知道诸位朋友有没有关注？原本只想划个水领一下礼包码，没想到这次直播内容的信息量这么大。（绝不是因为看到狂三就走不动路了！）

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（PV地址：https://www.bilibili.com/video/BV1ng4y1i73E）



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而从PV中也可以看出，本次《约战狂三外传》的画面富有电影感，运用了不少冷色调来衬托故事整体的肃杀性。虽然出场的角色都是美型的妹子，但她们却不得不面临互相厮杀的“命运”，而在这样残酷“命运”下少女们所表现出来的心意与信念，不得不说十分具有魅力。

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