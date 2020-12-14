动漫拉动消费升级，2020中国卡通形象营销大会举办

12月10-11日，经文化和旅游部批准，中国动漫集团、中国广告协会、杭州市江干区人民政府联合主办，国资委新闻中心、中国外文局国际传播文化中心、杭州市动漫游戏产业发展中心支持，坤罡文化传媒（杭州）有限公司、彭埠街道承办，浙江省玩具和孕婴童用品协会、杭州市动漫游戏协会协办的2020中国卡通形象营销大会在杭州市江干区举行。

本届大会以“动漫拉动消费升级”为主题，旨在继续推广动漫+和卡通形象营销理念，普及动漫文化，扩大动漫消费，助推动漫与包括旅游在内的实体经济深度融合。中国动漫集团党委书记、董事长庹祖海，中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华，杭州市江干区人民政府副区长范朝辉为大会主论坛致辞。中国民族文化艺术基金会理事长白国庆，浙江省文化和旅游厅二级巡视员戴言，杭州市委宣传部副部长、市文明办主任钮俊，中国动漫集团副总经理陈学会，杭州市江干区人民政府副区长袁雁飞，国资委新闻中心新媒体处副处长龚政，中国外文局国际传播文化中心动漫文创总监谢文，浙江坤罡集团董事长何建龙等领导嘉宾出席大会。

大会现场

庹祖海表示，2016年以来，总计有近30个省市自治区超过1400多家动漫、广告和实体经济企业参加中国卡通形象营销大会这一创新品牌会展，涉及出版、传媒、科技、物流、旅游、航天、电力、铁路、互联网、电器、餐饮、快销品、服装、地产、环保等多个领域，2000多个卡通形象设计、营销和广告案例作品参加征集和推荐活动，宣传展示了180个优秀案例，近100个项目通过大会进行推介路演，实现了示范推广动漫+和卡通形象营销理念、推动动漫与实体经济融合发展的初衷，可以说，这个大会已经成为国内卡通形象领域的盛会！希望大会在杭州落地生根，助力“动漫之都”建设，成为中国卡通形象领域的“全运会”！

中国动漫集团党委书记、董事长庹祖海致辞

张国华认为，随着人民生活水平的不断提高，文化创新的不断增长，营销手段的不断变化，卡通形象营销和广告传播等领域联系越来越紧密。未来，通过卡通形象进行广告营销的案例将会越来越多，特别是在新技术的发展下，卡通形象营销有着非常广阔的前景。

中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华致辞

范朝辉在致辞时表示，在推进江干大开发、大建设、大提升的过程中深刻感受到，以卡通形象为代表的城市品牌在城市营销中的地位作用正不断提升。一款符合城市定位、城市气质和城市内涵的卡通形象，既是对城市特色、城市文化的浓缩，更是城市品牌的重要组成部分；它不仅能提升城市的亲和度，也能使城市内部增强认同感和归属感，更能使外界对城市文化、城市特征一目了然、铭记于心，产生向往和认同感。

杭州市江干区人民政府副区长范朝辉致辞

大会于2020年10月启动的大会优秀案例征集活动，共征集卡通形象设计、营销和广告作品666件，经过来自国内广告、动漫、文化领域8位专家的投票，最终遴选出杭州时久番动漫有限公司的卡通形象“大吉兔”、圣象集团吉祥物萌象家族营销案例、杭州蒸汽工场文化创意有限公司《元宵》卡通广告等60件优秀卡通形象设计、优秀卡通形象营销案例和优秀卡通广告作品，予以展示和推荐。

中国动漫集团董事长庹祖海，中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华，浙江省文化和旅游厅二级巡视员戴言为优秀案例推荐活动入围作品代表领奖

大会举办了由中国动漫集团和中版集团数字传媒有限公司联合主办的2020“动漫中国·逆火英雄 平安有你”优秀动漫作品征集活动获奖作品发布仪式。该活动旨在助力消防救援文化的动漫传播，鼓励用动漫方式提升全民消防安全意识、塑造消防救援英雄。中版集团数字传媒有限公司副总经理孙竞为获奖代表颁发证书。

中版集团数字传媒有限公司副总经理孙竞为“动漫中国·逆火英雄 平安有你”优秀动漫作品征集活动获奖代表颁奖

大会举行了国家动漫创意研发中心杭州分中心的授牌仪式。据悉，为了更好地在“动漫之都”杭州开展业务，围绕动漫+高铁，动漫文创产品，动漫新零售新消费等进行开发和运营，合作建设高铁国漫数字城，积极对接中国国际动漫节“金猴奖”获奖作品的产品展示和销售，中国动漫集团与坤罡文化传媒（杭州）有限公司合作设立国家动漫创意研发中心杭州分中心。

国家动漫创意研发中心杭州分中心授牌仪式

在大会签约环节，中国动漫集团先后与杭州市江干区人民政府、中国外文局国际传播文化中心和中国民族文化艺术基金会签署了框架合作协议。

签约仪式

大会进行了多个重量级项目的发布。中国外文局国际传播文化中心动漫文创总监谢文以“用动漫做好城市美食文化的国际传播”为主题发布了《神兽餐厅》系列动漫短视频项目。中华中医药学会信息部主任厍宇介绍了2020年中医药健康文化精品（动漫）遴选活动及中医药动画短视频项目。中国新闻周刊助理总编辑郑利文以“哎呀我兔：一个媒体机构的动漫IP养成记”为主题发布了动漫与媒体机构项目。生态环境部宣传教育中心教育室主任祝真旭则展示交流了生态环境部2020年6月发布的中国生态环境保护吉祥物“小山”“小水”。这些项目分别是卡通形象营销在城市宣传、中医药、新闻媒体以及生态保护等方面的应用。

在主旨演讲环节，深圳华侨城文化集团有限公司总经理胡梅林，云南腾云信息产业有限公司数字营销事业部策划中心副总监张月慧，融创文化集团IP架构师陈䶮，凤凰数字科技副总裁、凤凰吉象IP创始人兼CEO张宛娴，广州美术学院视觉艺术设计学院院长助理、2022北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”设计总执行刘平云等带来精彩演讲。他们的演讲广泛涉及动漫与地产、动漫与旅游、动漫与城市建设、动漫与体育等多个方向。

在项目路演环节，圣象品牌管理部内容经理闻成章，美团品牌设计负责人梁代英，哈啰出行品牌策划专家薛小颖，上海时代卡通研究院院长武力，高铁国漫数字城浙江区执行总裁孙庆民则分别进行了动漫与实体经济企业、互联网企业、交通、美食以及商业综合体等多个领域“动漫+”项目的推介。

12月11日上午，大会举行了两个卡通形象营销前沿领域的分论坛。

其中，动漫与新零售、直播电商的分论坛，首次聚焦通过直播、新零售等新方式开展卡通形象营销和动漫品牌变现的模式。大会邀请中国广告协会副秘书长赵践，乐之宝（东莞）文化创意有限公司创始人曾静，上海盖智广告有限公司执行董事葛海洪，一间宇宙（北京）文化有限公司联合创始人CEO王味精，长沙意动文化传播有限公司总经理王双雁就直播行业、潮玩行业、扭蛋行业、IP新零售、动漫短视频营销等热点话题进行经验分享。

动漫与城市、景区品牌建设的分论坛，则关注动漫如何助力文旅融合。中青旅联科目的地营销事业部副总经理张珺楠，海昌海洋公园控股有限公司文化IP产品总监李杰，穷游网新媒体主编晋静，杭州西猫文化创意有限公司市场总监林玲从多个方面、多重角度讲解动漫+旅游，分享文化和旅游融合发展所带来的新思路、新模式。

12月11日下午，大会举行了企业项目对接会，11个项目进行现场推介路演。对接会上不仅可以看到动漫IP新秀的演出，还可以找到专业的动漫IP服务平台、虚拟形象提供商、文创产品渠道商、装置演艺服务商，还有旅游、航空、电力等实体经济企业前来寻找合作。

对接会后，大会组织参会人员前往高铁国漫数字城进行考察调研。高铁国漫数字城位于杭州火车东站C座，由中国动漫集团和坤罡文化传媒（杭州）有限公司联合打造，是国内首个高铁动漫综合体。项目依托杭州东站高铁交通枢纽巨大客流量，以动漫和数字创意为特色，广泛汇集国内外优秀动漫品牌、数字体验、亲子培训及室内游乐厂商机构，开展高铁动漫嘉年华和各项展览展示活动，业态涵盖动漫、竞技、潮玩、游戏及快时尚轻餐等。项目相关负责人表示，未来，这里有望成为一个以动漫和数字文化为特色的文体商旅综合体，为杭州市民、长三角地区家庭乃至全国亿万动漫爱好者提供一个全新的高质量动漫旅游消费目的地。

本届大会共吸引了国内20个省市自治区近200家企业机构的300余名专业人士参加，实体经济方面涉及环保、中医药、体育、交通、科技、物流、旅游、航天、电力、铁路、互联网、电器、餐饮、快销品、服装、地产等多个领域。湖南省文化和旅游厅、湖南省动漫游戏协会、广东省动漫行业协会、浙江省漫画家协会等派代表参会。华侨城、中航文化、南方电网、融创文化、美团网、圣象集团、凤凰数字科技、海昌海洋公园、香山公园、恐龙园集团、穷游网、同程旅游、顾家家居等知名实体经济企业和互联网企业参加大会多项活动。东方润通、世优科技、托比世界、盖智广告、萌众文化、灌木文化等新兴文创企业参与大会。大会为国内动漫、广告、实体经济企业机构提供了交流平台和对接机会。

