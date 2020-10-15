Hi, 请登录

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！

业内 狼小狼 2020年10月15日 19:01

古往今来,世事变幻,未曾改变的是流淌在血液里的仁义礼智信,印刻在哲学中的金木水火土,还有那道不尽的关张马黄赵。本季,G-SHOCK集街头精神与传统文化带来五虎将系列,坚韧问世,再创潮流传奇!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第1张

此次,G-SHOCK再次邀请新加坡国宝艺术家Jahan亲自操刀设计,从五虎将、五行及五常之中汲取灵感,为G-SHOCK多款经典型号赋能,推出重磅级限定表款!Jahan以用色鲜明强烈的波普风格著称,在本次创作中成就了五款至尊无畏的英雄图腾,为腕间再添神兵利刃!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第2张

青龙偃月,义薄云天

独行千里,报主之志坚;义释华容,酬恩之谊重。武圣关羽义气深重、忠勇盖世,无疑是“义”的化身。又因其为河东人士,故五行属东方甲乙木。GA-110SGG-3APF采用青色为主色调,辅以红色碰撞视觉,似关公青袍赤面之雄姿。细节方面,设计师将关羽的五行及五常属性融入腕表,以古风味十足的“木”字为底纹,底盖镌刻涂鸦风格强烈的繁体“义”字,还在表带上印有特别设计的“云长”作为装饰,搭配原型表款GA-110的大表壳强悍外观,彰显出过五关斩六将的勇武气势!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第3张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第4张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第5张

丈八游蛇,勇礼双全

长坂坡前横矛立马,万军丛中取敌将首级。万人敌张飞乃燕赵北国之壮士,故五行属北方壬癸水。且张飞不仅是一员威猛异常的武将,还是博文约礼的雅士,粗中有细,五常属“礼”。GX-56SGZ-2PF以GX-56为原型,其硬朗视觉似张飞豹头环眼、燕颔虎须,颇具虎将之风。象形“水”字底纹隐现于腕表之上,搭配出挑的蓝色,势若奔马,突袭街头。经特殊设计的繁体“礼”字背刻气势恢弘,加之表带上的“翼德”二字,尽显刚猛潮流之态,热血鏖战,横扫千军!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第6张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第7张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第8张

龙胆仁心,威凛万钧

仁者无敌七进七出扶危主,匹马单枪横身龙胆闯曹营。赵云戎马一生,以仁德素称,一方百姓备受福泽皆因其“仁”,有常胜将军之称,故五行属中央戊己土。GW-B5600SGZ-7PF白色表身辅以五行之“土”作为底纹,表带上书“子龙”点缀,一如赵子龙白马银枪翊翊而归。背部特别设计的“仁”字背刻线条凌厉,俨如银枪,锋芒乍现。加持腕间,崭露一夫当关万夫莫敌之势! 

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第9张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第10张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第11张

虎头湛金,智威并昭

足智擅谋,渭桥六战施勇略;神威无双,独镇阳平蜀关闲。马超出身名门贵胄,世代割据西凉,五行属西方庚辛金。早年随父征战即显非凡智略,五常属“智”。GW-B5600SGM-1PF以黑色尽展智谋莫测,点缀金色“孟起”字样,犹如披挂狮盔兽带,彰显豪伟尊荣。“金”字底纹为腕表铺陈细节,低调中散发峥嵘之气。从原型表款GW-B5600的极简风格出发,到街头风格十足的“智”字背刻,设计师将传统与潮流融合注入腕表之中,气冲霄汉,神威天降!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第12张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第13张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第14张

八宝麒麟,忠信烈骨

百步穿杨柳,力斩夏侯渊。老将黄忠属荆州南阳,五行属南方丙丁火。凭一腔赤诚纵横沙场、为“信”而战,战绩赫赫。GA-110SGH-4APF以红色为主调,以“火”字为底纹,炽烈外观点燃视觉,宛如盔上红缨,充分诠释出黄忠坦率果断的豪杰之火。黄忠以信立身,设计上自然少不了这一元素,刻有“信”字的腕表底盖正如英雄勋章,标榜坚韧信念,同时也与表带上的“汉升”相呼应,呈现出神箭手黄忠的宗师之风,箭射街头,绝无虚发!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第15张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第16张

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第17张

G-SHOCK五虎将系列的表盒设计也独树一帜,灵感源自Jahan对中国文化的独特见解。在Jahan的艺术时空里,中国古代的神明和英雄,可能是来自于浩瀚宇宙深处的外星人,或者是乘坐时间机器从未来穿越到古代的高科技人类。但由于当时古人的知识水平无法解释,所以便把这些天外来客奉若无所不能神明或英雄。Jahan以此灵感为源头,以超现实的表达方式为载体,将五款表盒化身拥有金、木、水、火、土五种元素能量并在宇宙中游弋的五虎勇士,探索潮流无界!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第18张

群雄逐鹿,豪杰并起!G-SHOCK五虎将系列现已皆列阵前!以五虎上将的强大精神,赋予你坚韧向前的不屈能量!也将不断激励你勇敢走出属于自己的英雄之路!

五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！ 业内 第19张

GA-110SGG-3APF主要功能:防震*防磁*200米防水*自动LED照明*世界时间(48个城市)*秒表(1/1000秒)*倒计时*每日闹铃、整点响报*全自动日历*12/24小时时制

GX-56SGZ-2PF主要功能:防震*防尘防泥构造*200米防水*电子荧光照明*太阳能动力*世界时间(48城市)*秒表(1/100秒)*倒计时*多功能闹铃,整点响报*间歇响报*电量指示符*全自动日历*12/24小时时制*操作音开启/解除

GW-B5600SGZ-7PF主要功能:防震*200米防水*蓝牙连接功能*六局电波*太阳能动力*全自动高亮度LED照明*电池电量不足警告*世界时间(39个城市)*秒表(1/100秒)*每日闹铃、整点响报*间歇响报*全自动日历*12/24小时时制*倒计时*节电功能

GW-B5600SGM-1PF主要功能:防震*200米防水*蓝牙连接功能*六局电波*太阳能动力*全自动高亮度LED照明*电池电量不足警告*世界时间(39个城市)*秒表(1/100秒)*每日闹铃、整点响报*间歇响报*全自动日历*12/24小时时制*倒计时*节电功能

GA-110SGG-4APF主要功能:防震*防磁*200米防水*自动LED照明*世界时间(48个城市)*秒表(1/1000秒)*倒计时*每日闹铃、整点响报*全自动日历*12/24小时时制


G-SHOCK STORE SHANGHAI店铺地址:上海市淮海中路856号

G-SHOCK STORE BEIJING店铺地址:北京市朝阳区三里屯路19号院(北京三里屯太古里南区,即原新三里屯南区)2号楼一层S2-19单元

正大广场卡西欧专卖店地址:陆家嘴西路168号正大广场4F-12

上海iapm G-SHOCK:淮海中路999号环贸iapm LG2 273-275

更多详情请关注官方微博或关注官方微信号:gshockofficial


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论