五虎上将，逐鹿街头！G-SHOCK全新系列骁猛开战！

古往今来,世事变幻,未曾改变的是流淌在血液里的仁义礼智信,印刻在哲学中的金木水火土,还有那道不尽的关张马黄赵。本季,G-SHOCK集街头精神与传统文化带来五虎将系列,坚韧问世,再创潮流传奇!

此次,G-SHOCK再次邀请新加坡国宝艺术家Jahan亲自操刀设计,从五虎将、五行及五常之中汲取灵感,为G-SHOCK多款经典型号赋能,推出重磅级限定表款!Jahan以用色鲜明强烈的波普风格著称,在本次创作中成就了五款至尊无畏的英雄图腾,为腕间再添神兵利刃!

青龙偃月,义薄云天

独行千里,报主之志坚;义释华容,酬恩之谊重。武圣关羽义气深重、忠勇盖世,无疑是“义”的化身。又因其为河东人士,故五行属东方甲乙木。GA-110SGG-3APF采用青色为主色调,辅以红色碰撞视觉,似关公青袍赤面之雄姿。细节方面,设计师将关羽的五行及五常属性融入腕表,以古风味十足的“木”字为底纹,底盖镌刻涂鸦风格强烈的繁体“义”字,还在表带上印有特别设计的“云长”作为装饰,搭配原型表款GA-110的大表壳强悍外观,彰显出过五关斩六将的勇武气势!

丈八游蛇,勇礼双全

长坂坡前横矛立马,万军丛中取敌将首级。万人敌张飞乃燕赵北国之壮士,故五行属北方壬癸水。且张飞不仅是一员威猛异常的武将,还是博文约礼的雅士,粗中有细,五常属“礼”。GX-56SGZ-2PF以GX-56为原型,其硬朗视觉似张飞豹头环眼、燕颔虎须,颇具虎将之风。象形“水”字底纹隐现于腕表之上,搭配出挑的蓝色,势若奔马,突袭街头。经特殊设计的繁体“礼”字背刻气势恢弘,加之表带上的“翼德”二字,尽显刚猛潮流之态,热血鏖战,横扫千军!

龙胆仁心,威凛万钧

仁者无敌七进七出扶危主,匹马单枪横身龙胆闯曹营。赵云戎马一生,以仁德素称,一方百姓备受福泽皆因其“仁”,有常胜将军之称,故五行属中央戊己土。GW-B5600SGZ-7PF白色表身辅以五行之“土”作为底纹,表带上书“子龙”点缀,一如赵子龙白马银枪翊翊而归。背部特别设计的“仁”字背刻线条凌厉,俨如银枪,锋芒乍现。加持腕间,崭露一夫当关万夫莫敌之势!

虎头湛金,智威并昭

足智擅谋,渭桥六战施勇略;神威无双,独镇阳平蜀关闲。马超出身名门贵胄,世代割据西凉,五行属西方庚辛金。早年随父征战即显非凡智略,五常属“智”。GW-B5600SGM-1PF以黑色尽展智谋莫测,点缀金色“孟起”字样,犹如披挂狮盔兽带,彰显豪伟尊荣。“金”字底纹为腕表铺陈细节,低调中散发峥嵘之气。从原型表款GW-B5600的极简风格出发,到街头风格十足的“智”字背刻,设计师将传统与潮流融合注入腕表之中,气冲霄汉,神威天降!

八宝麒麟,忠信烈骨

百步穿杨柳,力斩夏侯渊。老将黄忠属荆州南阳,五行属南方丙丁火。凭一腔赤诚纵横沙场、为“信”而战,战绩赫赫。GA-110SGH-4APF以红色为主调,以“火”字为底纹,炽烈外观点燃视觉,宛如盔上红缨,充分诠释出黄忠坦率果断的豪杰之火。黄忠以信立身,设计上自然少不了这一元素,刻有“信”字的腕表底盖正如英雄勋章,标榜坚韧信念,同时也与表带上的“汉升”相呼应,呈现出神箭手黄忠的宗师之风,箭射街头,绝无虚发!

G-SHOCK五虎将系列的表盒设计也独树一帜,灵感源自Jahan对中国文化的独特见解。在Jahan的艺术时空里,中国古代的神明和英雄,可能是来自于浩瀚宇宙深处的外星人,或者是乘坐时间机器从未来穿越到古代的高科技人类。但由于当时古人的知识水平无法解释,所以便把这些天外来客奉若无所不能神明或英雄。Jahan以此灵感为源头,以超现实的表达方式为载体,将五款表盒化身拥有金、木、水、火、土五种元素能量并在宇宙中游弋的五虎勇士,探索潮流无界!

群雄逐鹿,豪杰并起!G-SHOCK五虎将系列现已皆列阵前!以五虎上将的强大精神,赋予你坚韧向前的不屈能量!也将不断激励你勇敢走出属于自己的英雄之路!

GA-110SGG-3APF主要功能:防震*防磁*200米防水*自动LED照明*世界时间(48个城市)*秒表(1/1000秒)*倒计时*每日闹铃、整点响报*全自动日历*12/24小时时制

GX-56SGZ-2PF主要功能:防震*防尘防泥构造*200米防水*电子荧光照明*太阳能动力*世界时间(48城市)*秒表(1/100秒)*倒计时*多功能闹铃,整点响报*间歇响报*电量指示符*全自动日历*12/24小时时制*操作音开启/解除

GW-B5600SGZ-7PF主要功能:防震*200米防水*蓝牙连接功能*六局电波*太阳能动力*全自动高亮度LED照明*电池电量不足警告*世界时间(39个城市)*秒表(1/100秒)*每日闹铃、整点响报*间歇响报*全自动日历*12/24小时时制*倒计时*节电功能

GW-B5600SGM-1PF主要功能:防震*200米防水*蓝牙连接功能*六局电波*太阳能动力*全自动高亮度LED照明*电池电量不足警告*世界时间(39个城市)*秒表(1/100秒)*每日闹铃、整点响报*间歇响报*全自动日历*12/24小时时制*倒计时*节电功能

GA-110SGG-4APF主要功能:防震*防磁*200米防水*自动LED照明*世界时间(48个城市)*秒表(1/1000秒)*倒计时*每日闹铃、整点响报*全自动日历*12/24小时时制





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