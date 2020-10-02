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周年献礼！首创数娱携全新数字文化沉浸式体验空间重磅亮相“第九届动漫北京”开幕式

业内 狼小狼 2020年10月02日 10:13

周年献礼！首创数娱携全新数字文化沉浸式体验空间重磅亮相“第九届动漫北京”开幕式 业内 第1张

10月1日上午，由北京市文化和旅游局及北京市石景山区人民政府主办，首创数娱平台与北京动漫游戏产业协会联合承办的第九届“动漫北京”系列活动在石景山游乐园隆重开幕。

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北京市文化和旅游局副局长关宇

本届活动将持续8天，以“青春·时尚·潮流”为主题，由动漫北京开幕式、影漫游版权交易峰会、动漫游戏互动体验展、抗击疫情公益漫画及短视频宣传展示、“动漫+”文化体验区五大主题板块构成，致力于打造重要的文化产业服务平台和促进文化消费平台。

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献礼首创集团25周年，首创数娱BOM HALL重磅揭幕

今年是首创集团重组成立25周年，作为北京市属大型企业，首创集团积极参与全国文化中心建设，近年来大力发展文化产业，加快产业资源整合和项目落地，构建了包括“文创园区、文化内容、文化金融、文化体育、文化活动”在内的文创业务格局，不断提升文创产业的影响力。

作为首创集团文创板块重要的文化平台之一，首创数娱一直致力于动漫游戏产业的发展。包括：IP资源整合、动漫游戏孵化基地建设、数娱多元化产业空间运营等。本次开幕式上，首创数娱平台重磅打造的“全新数字文化沉浸式体验空间”——BOM HALL正式揭幕，首创集团党委副书记、总经理李松平出席了揭幕仪式，并为BOM HALL作揭幕致辞。

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首创集团党委副书记、总经理李松平

他表示“BOM HALL是专为年轻群体打造的一个新兴娱乐方式体验空间，覆盖潮玩零售、网红餐饮、数娱体验、直播互动等业态。”同时，“BOM HALL也是一个多元化数娱产业资源整合的载体，通过打造电竞产业创新发展中心、数娱IP孵化中心、动漫游戏体验中心、产业互动交流中心等核心板块，依托“产商互为引擎”的高品质经济发展模式，为数娱产业发展全方位赋能,助力区域产业升级、消费升级，辐射首都更广范围的人群。”

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随后，北京市文化和旅游局产业处处长林增伟为BOM HALL授予“北京动漫游戏孵化基地”铭牌。未来，BOM HALL将会依托首创数娱平台的资源整合优势，在动漫游戏孵化方面为更多的优秀IP提供资金、空间、运营、产业政策等多方面的支持。

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潮玩体验+粉丝福利，首创数娱酷炫展区引爆游园祭

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本次萤火虫X IDO游园祭漫展上，首创数娱重磅打造了一个60平米的酷炫主题

展区，包含了：首创集团文创体系成果展示区、首创数娱及BOM HALL品牌展示区、首创数娱IP联合展区以及VR互动体验区等。为了让广大漫迷们一同参与互动，展区现场还专门准备了Cosplay表演秀、王者荣耀邀请赛、VR游戏、拍照打卡等互动体验项目。同时，为回馈广大漫迷们，首创数娱还准备了大量的珍品手办以及各类精美的动漫IP衍生品，只要参与现场互动活动就有好礼相送，整个活动氛围十分火爆，让广大漫迷们真正享受到了节日福利。

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漫迷们集结在石景山游乐园

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现场游戏迷们正在首创数娱展台等待王者荣耀比赛开局

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一位小朋友正在体验VR游戏

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甜美帅气的Coser在酷炫的打卡墙前合影

动漫北京一直以来都是展示北京动漫游戏产业发展、引领文化科技创新的重要平台，在文化产业服务、促进文化消费、推动动漫游戏产业国际化等方面，发挥着重要的示范引领作用。未来，首创数娱平台将充分借助“动漫北京”的平台优势，依托首创集团国企资源优势，全方位的进行数娱产业资源整合，努力打造一处新场景、新消费、新服务的新文创空间，助力首创集团文化软实力提升和文创产业发展，推动首都文化中心建设和中国数娱产业的发展。

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