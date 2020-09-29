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爱奇艺动漫自制动画《有药》获金龙奖最佳系列动画奖

业内 狼小狼 2020年09月29日 14:18

9月28日，在广州举行的颁奖典礼上，爱奇艺自制动画《有药》荣获第17届中国动漫金龙奖-最佳系列动画奖铜奖。金龙奖系国家“十二五”规划重点动漫节展中国国际漫画节官方赛事，是目前国内最高规格、最具权威、历史最长的动漫奖项，具有广泛影响力和知名度，被誉为“中国动漫奥斯卡”。此前，爱奇艺出品玄幻动画巨制《灵域》也曾两次获得中国动漫金龙奖殊荣，爱奇艺动漫的IP原创能力正不断受到动画业界与观众的深度认可。

爱奇艺动漫自制动画《有药》获金龙奖最佳系列动画奖 业内

《有药》是爱奇艺自制武侠恋爱爆笑喜剧动画，改编自人气作家七英俊的同名网络小说，用夸张搞笑的方式讲述一批现代人来到架空朝代大凉国，而朝廷和原住民并没有排斥这些外来者，反而根据他们的才能予以各种职位，试图改变当下落后的文明。该片颠覆动画传统叙事风格，在画风上将古风元素与二次元风格巧妙融合在一起，内容上使用大量网络热梗并用无厘头搞笑的方式串联，是一部“要素过多且上头”的动画。刚一开播便以无厘头搞笑的叙事风格赢得了高关注度和讨论声量，豆瓣开分8.0，多次登上爱奇艺站内动漫搜索榜、飙升榜等榜单首位，大量粉丝创作同人作品，衍生短视频斩获超三亿播放量。目前《有药》动画第一季已经完结，在粉丝观众的热情期待下，第二季也正在制作当中。

除动画内容优质外，《有药》IP的商业化开发也走在了前列，针对不同用户群体，爱奇艺动漫采用了不同风格的开发模式，如动画主角楼主与支付宝花呗合作，让用户与这个角色进行每月“亲密电话”互动；在喜剧古风的剧情中巧妙植入999感冒灵古代版本等等，不断加深与观众之间的互动，最大化地挖掘IP的商业化价值。

《有药》取得的优异成绩，是爱奇艺动漫的IP内容原创力和商业化开发能力的又一次体现。近年来，秉承着“一鱼多吃”的IP开发理念，爱奇艺动漫在原创IP孵化和IP产业链上进行积极布局，不断深入挖掘、放大动漫IP价值。未来，爱奇艺动漫将继续发力布局精品动漫内容，开拓新的动漫内容赛道，完善自身内容生态，同时持续探索动画IP的产业运作模式，不断拓宽优质IP的商业想象空间。

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