战斗之前，先证明一下自己的偶像身份

自12月初官宣了MV的消息仅仅过去一个月的时间，5首风格各异的歌曲配上制作精良的MV，曾被戏称为“既没有战斗也没有歌”的偶像（歌姬）们，用完美表现让苦等的《战斗吧歌姬！》的粉丝们喜逢甘霖。

就在很多人认为直播带来的效应已经成为虚拟形象获得认知度的最佳捷径的时候，《战斗吧歌姬！》用行动证明了“实时互动式虚拟偶像养成企划”这一主旨将被继续贯彻——直播作为互动手段自然会继续，但既能唱又能跳，塑造真正意义上的“虚拟偶像”，可能目前为止确实独此一家。

新歌，迫在眉睫

曾经，“可以面对面的偶像”作为AKB48的核心理念，以握手会、演唱会、偶像的线下宣传活动为载体，将粉丝对偶像的支持、偶像借助粉丝的力量成长作为卖点，形成了相辅相成的关系。可以说，“与偶像的互动”是追星的一大乐趣。

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为了让粉丝能与虚拟偶像互动，《战斗吧歌姬！》（以下简称《歌姬》）制作了专属微信小程序，以通过平台运营的方式来聚集人气，形成互动，搭建粉丝支持偶像的渠道。

虽然微信小程序的功能还有待优化，粉丝可以通过发帖、发二创、分享视频、参与活动等方式为自己喜欢的偶像应援，形成了核心粉丝的专属聚集阵地，但相对封闭的内圈环境也多少阻碍了更多路人了解歌姬们的机会。

和大部分的虚拟主播一样，直播也是《歌姬》企划选择的吸引路人粉的出口。但与Vtuber不同的是，歌姬们会更多地在直播过程中展现自己的歌舞才艺而不是聊天，并且花费大量的时间通过不同的环节与粉丝实时互动，这与真人偶像线下见面会异曲同工的做法，自然很受欢迎。

直播间就像是剧场，定时定点与粉丝见面，这也是日常与偶像互动、接触重要的一环。

正因为歌姬与粉丝的良好互动关系，才会产生芦笋、贝化、唱片姬、番茄炒蛋等层出不穷的梗。这些梗又会很快地在粉丝中扩散，有些甚至形成了粉丝与偶像之间的专属代码，就如同罗兹的粉丝会以小番茄为自己命名，这些方面都体现了《歌姬》对于互动的重视。

然而，伴随着直播影响力的扩散，外界出现对于企划认知上的偏差。伊始的《Pre-STAR》老粉丝们已经听得倒背如流，新来的同学们却是看着直播而将歌姬们与“虚拟主播”划等号。这其中的最大的问题，或在于本身“歌姬”概念存在感的弱化。

当老粉想要给新人安利的时候，并不想简单地给一个直播间链接，而更希望可以甩出一大串歌单列表，然后说出“来啊，食我安利啦！”之后所带来的爽快。

《战斗吧歌姬！》面世一年有余，此刻，新歌迫在眉睫。好在大半年的等待终于在最近迎来了爆发，《战斗吧歌姬！》同名EP正式上线。

重启，动捕的究极魅力

新歌上线，战姬众（《战斗吧歌姬！》粉丝名）纷纷拍手叫好，但如果你去评论区转转，在所有的MV评论中，都会找到有好心的粉丝说出这样的话：“这不是MMD，这是实时动作捕捉！”

一言之下，可以说饱含了热爱这个企划的粉丝们的一片苦心。

制作精良的MMD已屡见不鲜，在没有实时互动的场景下，普通观众或许很难发现其中区别。但战姬众极力避免新人产生如此“误会”，无非是不想让企划出众的技术水平，以及歌姬本身的成长被忽视掉。

众所周知，《战斗吧歌姬！》拥有业界首屈一指的动作捕捉技术，他们将技术几乎运用到了企划中的方方面面，包括直播、动画、MV、线下活动、演出等等。

想要将6位女主塑造成真正的偶像，能歌善舞几乎成为必备条件。女孩们从懵懂到成熟，这样的过程才是成长，她们的努力与改变，才是能够打动人心的人性所在。

在2019年末2020年初交替之际推出的5首单曲，都在诉说着歌姬们朝着最高位偶像奋斗的艰辛与努力。

-玉藻《究极魅力》：看似娇小，实际内心却充满力量的玉藻正如歌词里所写 “活出了自己，越挫折才看到现在的你，最难得是坚持不是放弃，拿出本领才能够变无敌。”对流言蜚语不顾一切，坚持自己所行。

-罗兹《我可以》：从不被家庭支持，经过自己的努力变成舞台上闪亮主角。“我相信我一定，变闪耀的人，太多情节不想解释，希望你懂我。”从幕后到舞台的镜头转换，让我们感受到罗兹坚定的内心。

-贝拉《寻》：通过贝拉寻找自我的旅程，展现了贝拉告别过去迎接未来的姿态。元气贝拉告诉我们“全新的未来、全新的精彩，我就在未来，我找到精彩！”

-卡缇娅《重启》：卡缇娅决定改变过去的那个自己，明白了重要的不是照着别人的建议和指示去做，而是靠自己去思考，“试着用全新的心情 往未来去前进”。

-墨汐《傲》：对自己能力的极度自信是墨汐的武器，帮助她实现无尽的可能，“去改变命运，只有我自己，因为我可以，没办法这是我的个性”。这是墨汐身上不怕失败突破自我的傲气。

一个镜头的转换，一个道具的露出，一次情节的设计，都让战姬众看到了企划的真心、用心；而在每首MV的评论中，他们洋洋洒洒细心解析，不厌其烦为新人安利。

作为养成类虚拟偶像，粉丝对偶像的支持，与偶像的成长是一加一大于二的。

特别是《歌姬》这样本身粉丝与歌姬互动性强的偶像团体，粉丝投入的热爱能直接体现在与歌姬的互动上，就更能放大共情的效果。

当一位看过贝拉第一次单独直播的老粉丝，看到最后贝拉依然绽放着灿烂笑容时，想着贝拉一路走来的艰辛，他很难不被感动。

这种感动就会变成更加卖力的应援，从而实现良性循环。

这种共情对于其他几位歌姬的粉丝来说也是相同的，对于追星的粉丝而言没有什么比看着歌姬借助粉丝的应援和歌姬自己的力量战胜困难，被更多人看到，站在舞台上闪闪发光更有价值。

和过去的自己Say Goodbye

歌姬们的新歌开始出现在亚洲新歌榜的内地总榜、QQ音乐巅峰人气榜、网易云音乐星云人气榜等多个大众音乐榜单上的前列。

一个有高品质MV、动画，又有很强互动性的偶像企划，粉丝的粘性一定不会差，因此歌姬们能得到粉丝们的大力支持，产生渗透到三次元的“出圈”效果也就完全不让人意外。

在不久之前的B站跨年晚会上，洛天依就与我国著名琵琶演奏家方锦龙共同合作了一首《茉莉花》。

演唱过程中，场景经过多次变化，从小桥流水到最后满屏的茉莉花，炫目的画面效果与洛天依灵动的身姿，让人感受到虚拟偶像的魅力。

虚拟偶像已经不再让人感到陌生，而陪伴歌姬、支持歌姬，看着歌姬逐渐成长的参与感就是养成系虚拟偶像《战斗吧歌姬！》的魅力所在。

超强的粉丝粘性，也许就是未来人气爆发式增长的必要条件，这条通往成功的路需要每一个粉丝与歌姬们共同努力才能走到终点。

新的一年，《战斗吧歌姬！》将会以更好的姿态回应这份热爱，就如她们那句简单却自始至终坚定的slogan——时刻回应爱。