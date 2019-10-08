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更懂你的TT玩加，在CICF与你不见不散

业内 狼小狼 2019年10月08日 10:19

 

万众期待的中国国际漫画动漫游戏展(CICF×AGF)即将于10月2日正式开幕,本次CICF也是TT玩加首次举办游戏嘉年华!各种前期筹备均已接近尾声,邀请的游戏品牌方以及异业合作方也都基本就位,已经买好票的小伙伴们是不是很期待呢?TT玩加首届游戏嘉年华将在CICF展位3F04举办,恰逢七天假期千万不要错过这次与我们相互认识的机会呦!

更懂你的TT玩加，在CICF与你不见不散 业内 第1张

 

TT玩加——一个致力于让“天下没有孤单的玩家”新生代游戏折扣平台代表商,将在CICF—3F04展位敬候大家。5天时间,线上互动体验+线下娱乐沉浸,TT玩加app平台及线下展会狂欢全面启动,下面就让我们先大致领略一下有哪些精彩活动内容吧。

更懂你的TT玩加，在CICF与你不见不散 业内 第2张

 

来许一个穿越时空的愿望

本次CICFTT玩加展台将古风和现代二次元风格一同融入展台设计,一是为了满足游戏粉的不同需求,二是考虑到游戏品牌方的推介内容,三是设计本身也有着一种穿越体验感。《剑踪情缘》coser合影区的花舞小姐姐身着定制的cos服装在等你合照!旁边是《封剑神录》游戏互动区许愿树,站在树前,双手合十,许下当前最想完成的心愿,总有一天会实现的!当然,我们还准备了更加丰富的抽奖活动!《萌将三国》大转盘超多奖品在这等你来拿。只需完成TT玩加APP签到任务即可转动大轮盘抽大奖,不仅有TT玩加平台优惠券、TT玩加平台积分、手机支架,礼品多多,等你来拿。

手速极限挑战,从此不再是路人

现代区以二次元世界风、科技现代风、网红风为素材,我们本次展区搭建出来游戏的唯美世界,用各种憧憬的体现冲击观赏者的视觉体验。我们不仅有《路人超能100:灵能》coser合影区,可以和影山茂夫小哥哥合影留念进行互动,还有《前进吧悟空》10秒手速挑战,想了解自己的反应速度吗?想知道自己的准确度吗?《前进吧悟空》10秒手速挑战是最适合年轻人的挑战类游戏并有诸多豪礼等你来赢!

更懂你的TT玩加，在CICF与你不见不散 业内 第3张

 

TT玩加首届游戏嘉年华线下游戏周边派不停,线上活动同样精彩无限。届时TT玩加APP平台将有多款游戏限时优惠券活动,《剑踪情缘》、《萌将三国》、《封剑神录》等众多游戏都将参与其中!另外,还有高价值限量独家礼包派发。一定不要错过哟!

同时,TT玩加APP平台在9月30日【投喂小玩加】上线啦!参与活动既有机会拿到丰厚的奖励!TT玩加陪你一起度过愉快的七天小长假之旅!线上活动丰富多彩,线下游戏嘉年华嗨翻全场!

在TT玩加游戏嘉年华现场,一边吃着降温解暑的超ins风芯恬然雪糕,一边溜达展会,没事再去试下手气,假期就当如此惬意。当然除了悠哉,本次展会策划小姐姐放话“不怕老板破产,就怕你拿到手软“,专门设计了一个超燃大奖,一个验证欧皇真身的机会,机不可失,仅在现场才能参与该活动,具体还请务必搭讪现场工作小姐姐们。

更懂你的TT玩加，在CICF与你不见不散 业内 第4张

 

10月2日,CICF动漫游戏展,TT玩加在3F04,等你!

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