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TV版动画《平凡职业造就世界最强》将推出第二季

资讯 musquall 2019年10月08日 11:59

      今日（10月8日），TV版动画《平凡职业造就世界最强（日语：ありふれた職業で世界最強）》在其官方网站宣布，动画将推出第二季

TV版动画《平凡职业造就世界最强》将推出第二季 资讯 第1张

      动画第一季于今年7月8日首播。

动画主要制作人员如下：

原作：白米良（Overlap文库刊）
角色原案：たかやKi
监督：吉本欣司
总编剧、剧本：佐藤胜一、吉本欣司
角色设计、总作画监督：小岛智加
动画制作：asread×WHITE FOX [7]

动画主要声优如下：

南云始 cv 深町寿成
月 cv 桑原由气
希娅·哈乌利亚 cv 高桥未奈美
缇奥·库拉鲁斯 cv 日笠阳子
白崎香织 cv 大西沙织
八重樫雫 cv 花守由美里
畑山爱子 cv 加隈亚衣
天之河光辉 cv 柿原彻也
桧山大介 cv 白石稔
园部优花 cv 富田美忧

TV版动画《平凡职业造就世界最强》将推出第二季 资讯 第2张

故事简介：

      经常被同学欺凌的南云始，与同班同学一起被召唤到了异世界。与接连着发现了自己的那作弊般的能力的同班同学们相反的是，始却得到了炼成师这个平凡职业。即使在异世界也是最弱的他，被某个同班同学陷害后掉进了迷宫的深处——！？
      就在找不到逃脱方法而陷入了绝望深渊的始，凭借着炼成师这个职业踏上了通往最强的道路，并与吸血鬼·月相遇了——。
      “我保护月，月保护我，这样的话我们就是最强了。让我们一起横扫一切直至超越整个世界吧。”
      迷宫深处的少年与在那里的吸血鬼之间的“最强”异世界幻想曲，开幕！
      ——然后，少年超越了“最强”。

      原作轻小说由日本轻小说家白米良原作、たかやKi负责插画，在“成为小说家吧”网站以笔名厨二好き连载。web版本篇已完结。2016年2月开始漫画化，由RoGa负责作画。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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