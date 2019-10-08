TV版动画《平凡职业造就世界最强》将推出第二季

今日（10月8日），TV版动画《平凡职业造就世界最强（日语：ありふれた職業で世界最強）》在其官方网站宣布，动画将推出第二季。



动画第一季于今年7月8日首播。



动画主要制作人员如下：



原作：白米良（Overlap文库刊）

角色原案：たかやKi

监督：吉本欣司

总编剧、剧本：佐藤胜一、吉本欣司

角色设计、总作画监督：小岛智加

动画制作：asread×WHITE FOX [7]



动画主要声优如下：



南云始 cv 深町寿成

月 cv 桑原由气

希娅·哈乌利亚 cv 高桥未奈美

缇奥·库拉鲁斯 cv 日笠阳子

白崎香织 cv 大西沙织

八重樫雫 cv 花守由美里

畑山爱子 cv 加隈亚衣

天之河光辉 cv 柿原彻也

桧山大介 cv 白石稔

园部优花 cv 富田美忧



故事简介：



经常被同学欺凌的南云始，与同班同学一起被召唤到了异世界。与接连着发现了自己的那作弊般的能力的同班同学们相反的是，始却得到了炼成师这个平凡职业。即使在异世界也是最弱的他，被某个同班同学陷害后掉进了迷宫的深处——！？

就在找不到逃脱方法而陷入了绝望深渊的始，凭借着炼成师这个职业踏上了通往最强的道路，并与吸血鬼·月相遇了——。

“我保护月，月保护我，这样的话我们就是最强了。让我们一起横扫一切直至超越整个世界吧。”

迷宫深处的少年与在那里的吸血鬼之间的“最强”异世界幻想曲，开幕！

——然后，少年超越了“最强”。



原作轻小说由日本轻小说家白米良原作、たかやKi负责插画，在“成为小说家吧”网站以笔名厨二好き连载。web版本篇已完结。2016年2月开始漫画化，由RoGa负责作画。





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