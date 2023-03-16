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TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游

资讯 黑腹君 2023年03月16日 10:00

曾经举办超过15年，火遍上海、成都、海口等多个城市的TGC，今年将在武汉举办！

 

TGC，是腾讯游戏旗下集结众多知名游戏IP和优质数字内容的大型科技互动体验乐园。TCG的前身，是诞生于2008年的“腾讯游戏嘉年华”（Tencent Games Carnival），它集合了腾讯游戏旗下众多人气IP，凭借前沿的技术和创意，为无数玩家打造了一个沉浸式、乐园式的线下游戏盛典。过去几年里，TGC在每个城市都收获了大众爆发式的热情，许多游客凌晨就开始排队等待入场，海口的玩家们形容说：“全海口的年轻人都来了！”

 


今年，随着TGC将首度落地武汉，TGC的体验和内容也升级成了融合武汉特色文化的IP主题科技互动体验乐园。同时TGC正式更名为腾讯游戏超级世界（Tencent Games Cyberspace），将在4月28日到5月5日，在武汉市武汉客厅展开为期8天的活动！

 

 

TGC武汉站全新升级：20000平米开放世界实景游戏

 

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第1张


今年TGC武汉站将一改过往的逛展体验，全新推出一个沉浸且自由的超大型实景游戏法，全体玩家将在超过20000平米的场地里，展开一场真实而鲜活的游戏探险之旅，在一个完整的世界观下，开放式地体验游戏NPC们的真实生活日常，自由探索和发现惊喜和彩蛋！

 

来到游戏NPC们生活和工作的世界，要怎么逛？

 

巨日引擎

快来亲手点燃世界的能量核心

来到腾讯游戏超级世界，一定要摸一摸这轮巨大的太阳，它驱动着整个超级世界的运转。你在游戏世界感受到的快乐和灵感的火花，都会被储存在这轮巨日里；无数个和你一样的玩家共同的火花，成为了这个超级世界的能量之源。

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第2张


 

 

奇想艺术馆

真实地走进游戏世界大场景

那些你熟悉的游戏场景，都在这里生成。走进奇想艺术馆，穿过云雾缭绕的想象长廊，你将置身梦幻的地外星球，探索并操控昼夜光影，体验“翻手晴、覆手雨”；还能在《龙池宴乐》的钟鼎声中，与数字青铜编钟近距离接触，玩一把互动音游……声、光、影360°沉浸式包围你，投影&全景声黑科技将带给你直呼哇塞的真实感。

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电影梦工厂

走进超时空游戏大片拍摄地，这次你来做主角！

这里是游戏世界的电影大片制造厂！还记得游戏CG里酷炫刺激的枪战现场吗？在这里，你将作为主演之一，身临其境地体验游戏电影从拍摄到制片的过程，和游戏NPC一起，体验“实时造梦”的沉浸式感受！在电影梦工厂，超时空XR影棚将枪战拍摄地进行逼真的模拟，UE游戏引擎实时驱动技术也将进行实时渲染，即时生成拍摄画面。拍摄结束后，观看自己出演的电影级游戏大片是什么感觉？到时候，期待你的第一手回答~

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第4张 

 

 

高能研究所

在互动体验中探索游戏黑科技力量！

在这里，研究所主理人将带你体验游戏制作中的顶尖科技。在脑洞生成器放飞自我，创作你的独家故事；在拟音创作室狂飙演技，为经典场景录制绝妙配音；在操控训练机尽情打靶，过足枪瘾，研究所的S级黑科技，甚至能体验“飞越长城”。不仅能飞跃时间，穿梭历史视野，置身于经过高精度复原黑科技还原的“数字长城”；还能飞跃空间，你选择任意距离观看长城细节，触摸长城的一砖一瓦。你的到来，说不定会激发研究员的灵感，共同产生新的科技突破！

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第5张 

 

 

曙光之地

一起来参加这里的高燃party！

来到这里，你就是一滴自由的雨水汇入了沸腾的海洋~曙光之地是NPC们的派对广场，超级世界的灯光与视线一同汇聚在此！为了迎接玩家们的到来，NPC们已经筹备多时了，你可以和舞台上知名歌手、主播、电竞选手一起舞动跳跃、大声欢呼，和数千名玩家与NPC一起，共同释放快乐的能量。曙光所聚，全场高燃！

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更多精彩的彩蛋，待你亲自来探索！

 

 

 

超级IP大集结，你喜欢的NPC在不在？

 

各大人气IP齐到场，玩家们也将拥有更好玩，更创新的IP沉浸式场景和玩法。这些游戏的粉丝们注意了，以下体验打卡必玩：

 

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第7张 

 

更多IP体验，敬请期待！

 

 

 

集合开团！值得与NPC一起打卡的N件事

 

NPC已经就位，一起开启自由探索，当一回游戏世界的主角吧！

 

和10+人气IP交个朋友，一期营业！

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第8张 

把N大游戏黑科技玩出火花，一起探秘！

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第9张 

在50+奇幻打卡点美出天际，一起出片！

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第10张 

去8大主题派对偶遇IDOL，一起玩耍！

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第11张 

与5000+玩家打个真人副本，一起面基！

TGC武汉站丨20000平米开放世界实景游戏，等你来游 资讯 第12张 

更多彩蛋与隐藏设定即将揭晓，进入万众瞩目的超级世界，这是一场你绝不应该错过的未来科幻盛宴。

 

 

 

限量优惠｜TGC武汉站早鸟票已经上线！

 

本届武汉TGC官方预热主题站已上线，玩家早鸟票限时优惠，快点购票链接，抢先一步获取进入腾讯游戏超级世界的通行证！


购票链接：https://www.nyato.com/manzhan/26202/


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