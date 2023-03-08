国产原创动画《生而为猫》PV首爆！人猫大战的号角正式吹响！

泡面番专门店变月文化2023重拳出击，最新系列《生而为猫》首支PV揭秘！一场宠物猫与铲屎官之间的大战正蓄势待发，那么你是站猫派还是站人派呢？





传说在许多养了猫的家庭中，人类都会渐渐地被猫“奴役”从而变成“猫奴”。《生而为猫》的主角——小小菜一家就是这样一个被猫掌控的家庭！端茶送水只是家常便饭，猫主子的心情稍有不快便在家里大吵大闹，四处捣乱。吃炸鸡得防着猫，玩游戏也得防着猫。人犯错是人类的错，猫犯错也是人类的错。在这样的环境里，有些人类选择反抗，有些人类竟选择收买讨好。小小菜家里，他的父母菜哥和小米儿是反抗派。小小菜是投降派，选择和猫猫们同流合污一起捣乱。由此，一场人猫大战一触即发！





《生而为猫》将保持变月文化一贯以来的创作风格，用3分钟的泡面时间为观众带来最精华的爆笑体验。本片将主要围绕着铲屎官与猫之间产生的各种趣事和矛盾进行展开，带你全方位体验养猫过程中的酸甜苦辣。值得一提的是，本次《生而为猫》的制作组核心成员多是有猫人士，大家将自己日常生活中的养猫经验活用活现进行改编发散，相信一定可以引起众多铲屎官的共鸣。





原创动画《生而为猫》现已正式定档五一黄金周，由爱奇艺动漫频道独家播出。一场欢乐无比的云养猫旅程即将开启！正所谓《生而为猫》跑酷拆家是天性，铲屎喂饭“人不如猫”是常态！关注变月文化，近期将为广大观众粉丝解锁更多《生而为猫》的官方爆料！

图文素材来源官方



