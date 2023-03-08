Hi, 请登录

国产原创动画《生而为猫》PV首爆！人猫大战的号角正式吹响！

资讯 黑腹君 2023年03月08日 19:54

泡面番专门店变月文化2023重拳出击，最新系列《生而为猫》首支PV揭秘！一场宠物猫与铲屎官之间的大战正蓄势待发，那么你是站猫派还是站人派呢？


传说在许多养了猫的家庭中，人类都会渐渐地被猫“奴役”从而变成“猫奴”。《生而为猫》的主角——小小菜一家就是这样一个被猫掌控的家庭！端茶送水只是家常便饭，猫主子的心情稍有不快便在家里大吵大闹，四处捣乱。吃炸鸡得防着猫，玩游戏也得防着猫。人犯错是人类的错，猫犯错也是人类的错。在这样的环境里，有些人类选择反抗，有些人类竟选择收买讨好。小小菜家里，他的父母菜哥和小米儿是反抗派。小小菜是投降派，选择和猫猫们同流合污一起捣乱。由此，一场人猫大战一触即发！

国产原创动画《生而为猫》PV首爆！人猫大战的号角正式吹响！ 资讯 第1张


《生而为猫》将保持变月文化一贯以来的创作风格，用3分钟的泡面时间为观众带来最精华的爆笑体验。本片将主要围绕着铲屎官与猫之间产生的各种趣事和矛盾进行展开，带你全方位体验养猫过程中的酸甜苦辣。值得一提的是，本次《生而为猫》的制作组核心成员多是有猫人士，大家将自己日常生活中的养猫经验活用活现进行改编发散，相信一定可以引起众多铲屎官的共鸣。

国产原创动画《生而为猫》PV首爆！人猫大战的号角正式吹响！ 资讯 第2张


原创动画《生而为猫》现已正式定档五一黄金周，由爱奇艺动漫频道独家播出。一场欢乐无比的云养猫旅程即将开启！正所谓《生而为猫》跑酷拆家是天性，铲屎喂饭“人不如猫”是常态！关注变月文化，近期将为广大观众粉丝解锁更多《生而为猫》的官方爆料！

图文素材来源官方


相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论