变月文化年度巨献！原创动画《生而为猫》定档五一黄金周！

在物质生活越来越富饶的当下，饲养一只萌宠填补精神空虚是很多家庭的第一选择！那么当你的家里多了一些毛茸茸的家庭成员时，究竟会产生怎样的化学反应呢？由变月文化原创制作的泡面番动画《生而为猫》将为您揭晓那些“有猫家庭”的二三事，有猫的没猫的统统走过路过莫错过！一场全新的爆笑体验正在等着你！





《生而为猫》将以现代养宠家庭为蓝本，为观众演绎一个既有笑料又有温度的家庭情景喜剧。本作由参与过《香肠派对》、《口水三国》等全网点击过百亿的原班人马操刀制作。整体画面将首次采用蜡笔手绘风格，增加人物与猫猫的质感让萌度翻倍！





《生而为猫》主要讲述了三个人和三只猫一起生活的故事。主人公小小菜是一名身材娇小，长相可爱的小学生，她和爸爸（菜哥）妈妈（小米儿）是一个幸福的三口之家。在这个家里每位家庭成员都拥有一只自己的小猫咪。小小菜的猫叫凳凳，是一只性格软萌爱咕噜的短腿橘猫。妈妈的猫叫阿卷，是一只爱美爱吸人的短毛狸花。爸爸的猫叫肉总，是一只身材肥硕高冷自我的长毛狸花。性格迥异的三人三猫将会上演一场勾心斗角的人宠大战，大家各自为营或为了游戏或为了罐罐而大打出手！那么最终，人类和猫类究竟哪一方更胜一筹呢？！





当你还在为找不到自己心仪的小猫咪而感到烦恼的时候，当你还在纠结成为一位铲屎官究竟麻不麻烦的时候！别人都已经在蹲守《生而为猫》准备来一场云吸猫的大冒险啦！持续关注变月文化，获取更多有关《生而为猫》的最新情报！

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