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第十八届中国国际动漫节“金猴奖”在杭揭晓， 《姜子牙》、《熊猫和奇异鸟》、《下姜村的共同富裕梦》等34个作品获奖

资讯 黑腹君 2022年11月25日 14:17

11月24日晚，第18届中国国际动漫节“金猴奖”颁奖仪式在浙江杭州举行。《姜子牙》、《熊猫和奇异鸟》、《下姜村的共同富裕梦》等34个作品获奖。

                                               第十八届中国国际动漫节“金猴奖”在杭揭晓， 《姜子牙》、《熊猫和奇异鸟》、《下姜村的共同富裕梦》等34个作品获奖 资讯 第1张

中国国际动漫节“金猴奖”是一项由政府、业界、学界共同支持、倾力打造，旨在评选原创优秀动漫作品的国际性权威赛事，已连续四次被写入国家文化发展规划纲要，被誉为“中国动漫至高荣誉”

中国国际动漫节举办十八年来，参与见证了中国国际动漫产业的传承、创新、发展与收获。本次“金猴奖”颁奖仪式围绕动漫节的“十八岁成年礼”这一关键节点，以“记忆”、“成果”、“共富”三个篇章为主线展开，以点带面，见证动漫节十八年以来的提升和发展，见证在“动漫+”的模式下，“金猴奖”赛产一体化生态圈的不断延伸和成熟。

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自2022年9月6日面向全球进行原创动漫作品预征集，共收到来自19个国家和地区的近千部动漫作品，其中包括口碑不俗的动画电影、境内外高校选送的优秀原创动画短片，还有2022年国家广电总局优秀国产电视动画片推优作品，以及当下热门的漫画作品，最终有91部原创动漫作品入围终评。

本届大赛的初评评委、知名漫画家聂峻对入围作品也给予了高度评价：“本届参赛作品从受众、类型、题材都比以前更加多元化，在故事立意上能看到很多作品拥有寓教于乐的特点。同时，一些改编自知名文学作品的漫画很引人注目，并且在艺术风格和绘制技法上十分多样化。我们可以看到一些作品非常注重本土美学和传统文化美感的表达，并且表现形式上可以看到网络漫画、纸质书、绘本等多种形式。通过今年的大赛，我们可以看到青年作者具有很多好的创意和大胆尝试。”

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本届“金猴奖”奖项分“综合奖”、“潜力奖”和“红色动漫奖”三大类。在91部入围作品中，最终评选出34个获奖作品。具体如下：

综合奖动画电影

奖项

作品

选送单位

金奖

姜子牙 Jiang-Ziya: Legend   of Deification

北京光线影业有限公司

Beijing Enlight Pictures Co., Ltd.

银奖

《新神榜：哪吒重生》New Gods: Nezha   Reborn

追光人动画设计（北京）有限公司

Light Chaser Animation Studios

铜奖

《新大头儿子和小头爸爸4完美爸爸》 New Happy Dad and Son 4: Perfect Dad

央视动漫集团有限公司

CCTV Animation Group Limited

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综合奖动画系列片

奖项

作品

选送单位

金奖

熊猫和奇异鸟

Panda and Kiwi

央视动漫集团有限公司 

CCTV Animation Group Limited

银奖

冰球旋风  

Ice Hockey Together

央视动漫集团有限公司 

CCTV Animation Group Limited

铜奖

海底小纵队第七季 

The Octonauts S7

杭州宝贝王动漫科技有限公司

Hangzhou Wandakids Animation and Technology Co.,   Ltd.

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综合奖动画短片

奖项

作品

选送单位

金奖

阳光晒屁股The Morning Sun

上海本来影业有限公司  Benlai Picture

银奖

小树洞吼吼Little Hoo Hoo

虞嘉尧  Yu Jiayao

铜奖

雨伞 Umbrellas（法国）

木卡达制作Moukda Production / 比格罗影视 Bigaro Film

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综合奖漫画

奖项

作品

选送单位

金奖

草原志怪：遗弃谷篇      Mystery Tales of the   Prairie: Abandoned Swales

网易（杭州）网络有限公司NetEase, Inc

银奖

寂寞口笛手·海风吹过  Lonely Whistler -   The Sea Breeze Blows

杭州森雨文化有限公司

Hangzhou Rainforest Culture Co., Ltd.

铜奖

刘慈欣科幻漫画系列：地球大炮 Graphic Novel   Collection of Liu Cixin's Sci-Fi Classics : Cannon Ball

北京漫传奇文化传播有限公司              FT Culture（Beijing）Co., Ltd.

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2022年是党的二十大顺利召开之年，也是“红色动漫奖”设立的第二年，以红色主旋律为背景的国内原创动画系列片、动画短片或漫画都参与角逐，这也给大赛赋予更深刻的寓意。

“今年，红色动漫作品展望未来，具有一定的历史前瞻性，体现了时代背景下的家国情怀。风格统一，叙事流畅，利用不同的构图、光影效果以及剪辑手法，较为完整的呈现出故事主题。”腾讯视频在线运营中心少儿频道负责人厍寅斌如是评价。

红色动漫奖

奖项

作品

选送单位

特别

下姜村的共同富裕梦  Xiajiang: The Dream   of Common Prosperity

杭州友诺动漫有限公司 Hangzhou Ynuo Animation CO., Ltd.  上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 Shanghai Tencent   Penguin Film Culture Communication Co., Ltd.

优秀

Finding

浙江传媒学院

Communication   University of Zhejiang

优秀

科学家故事：呦呦有蒿 Stories of   Scientists: Tu Youyou and the Sweet Wormwood

中国科学技术出版社有限公司

China   Science and Technology Press

优秀

不能忘却的党史故事  Unforgettable   Historical Story of CPC

北京漫传奇文化传播有限公司 

FT Culture（Beijing）Co., Ltd.

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此外，还评选出潜力奖动画短片10部、漫画5部，最佳动画短片2部、漫画1部。

潜力奖动画短片

奖项

作品

选送单位

最佳

偷时间的表  Ashes of Time

北京电影学院   Beijing Film Academy

最佳

逃离 Yallah! （法国）

法国Rubika学校    Rubika

潜力

小鱼以巴  Fish in the Bus

中国传媒大学  

Communication University of China

潜力

存在 Existence

中国美术学院  China Academy of Art

潜力

终点站  The Last Stop

（新加坡）

新加坡南洋理工大学艺术设计与媒体学院Nanyang Technological University - School of Art, Design and   Media

潜力

贵客  The   Guest

北京电影学院   Beijing Film Academy

潜力

斯人如幻 Almost Unreal

（法国）

法国Rubika学校   Rubika

潜力

Welcome 人偶服装店

瑞林艺术设计学院

Ringling College of Art and Design

潜力

悠长旅程  Watch Out

加拿大谢尔丹学院

Sheridan College of Canada

潜力

邮票  Stamp

中国美术学院  China Academy of Art

潜力

我只能走十步  Ten Steps

北京电影学院   Beijing Film Academy

潜力

蝴蝶飞落的痕迹  

Trace of A Butterfly

中国传媒大学

Communication University of China

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潜力奖漫画

奖项

作品

选送单位

最佳

贾儿 The Trader's Son

刘娴 Liu Xian，曹小卉   Cao Xiaohui

潜力

守护 Defend

中国传媒大学

Communication University of China

潜力

洄游之夜   Migratory Nights

杭州森雨文化有限公司 

Hangzhou Rainforest Culture Co., Ltd.

潜力

梅姨 Meiyi

杨小沛  Yang Xiaopei

潜力

相汇 Rendezvous

中国传媒大学  

Communication University of China

潜力

在花海中   In the Flowers

浙江传媒学院  

Communication University of Zhejiang

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入围作品跨界合作对接会是金猴奖大赛举办方为适应参赛方关于融资、IP开发、创建团队、宣传推广、国际发行等方面的需求而设立的环节，通过入围跨界合作成果展示与访谈、前沿专业技术或经验分享、入围作品跨界合作意向签约仪式等一系列环节，为更多优秀动漫作品提供机会，不断推进“金猴奖”赛产一体化生态圈打造，充分发挥动漫文化在社会发展产业链中的重要作用。

令人惊喜的是，跨界合作对接会举办三年来，成果丰硕。在2021年第十七届的对接会上，有6对出品方及合作方达成合作意向，有5对进入了实质性合作。据悉，成功对接的吉林光年工作室与上海左袋文化传播有限公司开发的《神明》系列作品，与现场合作方广州虚拟影业达成合作，开发《虚拟鹤追》等系列产品，预计两个合作项目收益在1000万左右。

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23日上午，“金猴奖”大赛入围作品跨界合作对接会在热烈的洽谈氛围中举行，共有20个入围作品参加，31家合作方参与，初步达成了多个合作意向。

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