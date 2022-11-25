第十八届中国国际动漫节“金猴奖”在杭揭晓， 《姜子牙》、《熊猫和奇异鸟》、《下姜村的共同富裕梦》等34个作品获奖

11月24日晚，第18届中国国际动漫节“金猴奖”颁奖仪式在浙江杭州举行。《姜子牙》、《熊猫和奇异鸟》、《下姜村的共同富裕梦》等34个作品获奖。



中国国际动漫节“金猴奖”是一项由政府、业界、学界共同支持、倾力打造，旨在评选原创优秀动漫作品的国际性权威赛事，已连续四次被写入国家文化发展规划纲要，被誉为“中国动漫至高荣誉”。

中国国际动漫节举办十八年来，参与见证了中国国际动漫产业的传承、创新、发展与收获。本次“金猴奖”颁奖仪式围绕动漫节的“十八岁成年礼”这一关键节点，以“记忆”、“成果”、“共富”三个篇章为主线展开，以点带面，见证动漫节十八年以来的提升和发展，见证在“动漫+”的模式下，“金猴奖”赛产一体化生态圈的不断延伸和成熟。

自2022年9月6日面向全球进行原创动漫作品预征集，共收到来自19个国家和地区的近千部动漫作品，其中包括口碑不俗的动画电影、境内外高校选送的优秀原创动画短片，还有2022年国家广电总局优秀国产电视动画片推优作品，以及当下热门的漫画作品，最终有91部原创动漫作品入围终评。

本届大赛的初评评委、知名漫画家聂峻对入围作品也给予了高度评价：“本届参赛作品从受众、类型、题材都比以前更加多元化，在故事立意上能看到很多作品拥有寓教于乐的特点。同时，一些改编自知名文学作品的漫画很引人注目，并且在艺术风格和绘制技法上十分多样化。我们可以看到一些作品非常注重本土美学和传统文化美感的表达，并且表现形式上可以看到网络漫画、纸质书、绘本等多种形式。通过今年的大赛，我们可以看到青年作者具有很多好的创意和大胆尝试。”

本届“金猴奖”奖项分“综合奖”、“潜力奖”和“红色动漫奖”三大类。在91部入围作品中，最终评选出34个获奖作品。具体如下：

综合奖动画电影

奖项 作品 选送单位 金奖 姜子牙 Jiang-Ziya: Legend of Deification 北京光线影业有限公司 Beijing Enlight Pictures Co., Ltd. 银奖 《新神榜：哪吒重生》New Gods: Nezha Reborn 追光人动画设计（北京）有限公司 Light Chaser Animation Studios 铜奖 《新大头儿子和小头爸爸4完美爸爸》 New Happy Dad and Son 4: Perfect Dad 央视动漫集团有限公司 CCTV Animation Group Limited

综合奖动画系列片

奖项 作品 选送单位 金奖 熊猫和奇异鸟 Panda and Kiwi 央视动漫集团有限公司 CCTV Animation Group Limited 银奖 冰球旋风 Ice Hockey Together 央视动漫集团有限公司 CCTV Animation Group Limited 铜奖 海底小纵队第七季 The Octonauts S7 杭州宝贝王动漫科技有限公司 Hangzhou Wandakids Animation and Technology Co., Ltd.

综合奖动画短片

奖项 作品 选送单位 金奖 阳光晒屁股The Morning Sun 上海本来影业有限公司 Benlai Picture 银奖 小树洞吼吼Little Hoo Hoo 虞嘉尧 Yu Jiayao 铜奖 雨伞 Umbrellas（法国） 木卡达制作Moukda Production / 比格罗影视 Bigaro Film

综合奖漫画

奖项 作品 选送单位 金奖 草原志怪：遗弃谷篇 Mystery Tales of the Prairie: Abandoned Swales 网易（杭州）网络有限公司NetEase, Inc 银奖 寂寞口笛手·海风吹过 Lonely Whistler - The Sea Breeze Blows 杭州森雨文化有限公司 Hangzhou Rainforest Culture Co., Ltd. 铜奖 刘慈欣科幻漫画系列：地球大炮 Graphic Novel Collection of Liu Cixin's Sci-Fi Classics : Cannon Ball 北京漫传奇文化传播有限公司 FT Culture（Beijing）Co., Ltd.

2022年是党的二十大顺利召开之年，也是“红色动漫奖”设立的第二年，以红色主旋律为背景的国内原创动画系列片、动画短片或漫画都参与角逐，这也给大赛赋予更深刻的寓意。

“今年，红色动漫作品展望未来，具有一定的历史前瞻性，体现了时代背景下的家国情怀。风格统一，叙事流畅，利用不同的构图、光影效果以及剪辑手法，较为完整的呈现出故事主题。”腾讯视频在线运营中心少儿频道负责人厍寅斌如是评价。

红色动漫奖

奖项 作品 选送单位 特别 下姜村的共同富裕梦 Xiajiang: The Dream of Common Prosperity 杭州友诺动漫有限公司 Hangzhou Ynuo Animation CO., Ltd. 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 Shanghai Tencent Penguin Film Culture Communication Co., Ltd. 优秀 觅Finding 浙江传媒学院 Communication University of Zhejiang 优秀 科学家故事：呦呦有蒿 Stories of Scientists: Tu Youyou and the Sweet Wormwood 中国科学技术出版社有限公司 China Science and Technology Press 优秀 不能忘却的党史故事 Unforgettable Historical Story of CPC 北京漫传奇文化传播有限公司 FT Culture（Beijing）Co., Ltd.

此外，还评选出潜力奖动画短片10部、漫画5部，最佳动画短片2部、漫画1部。

潜力奖动画短片

奖项 作品 选送单位 最佳 偷时间的表 Ashes of Time 北京电影学院 Beijing Film Academy 最佳 逃离 Yallah! （法国） 法国Rubika学校 Rubika 潜力 小鱼以巴 Fish in the Bus 中国传媒大学 Communication University of China 潜力 存在 Existence 中国美术学院 China Academy of Art 潜力 终点站 The Last Stop （新加坡） 新加坡南洋理工大学艺术设计与媒体学院Nanyang Technological University - School of Art, Design and Media 潜力 贵客 The Guest 北京电影学院 Beijing Film Academy 潜力 斯人如幻 Almost Unreal （法国） 法国Rubika学校 Rubika 潜力 Welcome 人偶服装店 瑞林艺术设计学院 Ringling College of Art and Design 潜力 悠长旅程 Watch Out 加拿大谢尔丹学院 Sheridan College of Canada 潜力 邮票 Stamp 中国美术学院 China Academy of Art 潜力 我只能走十步 Ten Steps 北京电影学院 Beijing Film Academy 潜力 蝴蝶飞落的痕迹 Trace of A Butterfly 中国传媒大学 Communication University of China





潜力奖漫画

奖项 作品 选送单位 最佳 贾儿 The Trader's Son 刘娴 Liu Xian，曹小卉 Cao Xiaohui 潜力 守护 Defend 中国传媒大学 Communication University of China 潜力 洄游之夜 Migratory Nights 杭州森雨文化有限公司 Hangzhou Rainforest Culture Co., Ltd. 潜力 梅姨 Meiyi 杨小沛 Yang Xiaopei 潜力 相汇 Rendezvous 中国传媒大学 Communication University of China 潜力 在花海中 In the Flowers 浙江传媒学院 Communication University of Zhejiang

入围作品跨界合作对接会是“金猴奖”大赛举办方为适应参赛方关于融资、IP开发、创建团队、宣传推广、国际发行等方面的需求而设立的环节，通过入围跨界合作成果展示与访谈、前沿专业技术或经验分享、入围作品跨界合作意向签约仪式等一系列环节，为更多优秀动漫作品提供机会，不断推进“金猴奖”赛产一体化生态圈打造，充分发挥动漫文化在社会发展产业链中的重要作用。

令人惊喜的是，跨界合作对接会举办三年来，成果丰硕。在2021年第十七届的对接会上，有6对出品方及合作方达成合作意向，有5对进入了实质性合作。据悉，成功对接的吉林光年工作室与上海左袋文化传播有限公司开发的《神明》系列作品，与现场合作方广州虚拟影业达成合作，开发《虚拟鹤追》等系列产品，预计两个合作项目收益在1000万左右。

23日上午，“金猴奖”大赛入围作品跨界合作对接会在热烈的洽谈氛围中举行，共有20个入围作品参加，31家合作方参与，初步达成了多个合作意向。



