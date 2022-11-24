第十八届中国国际动漫节动漫产业高峰论坛主论坛开幕

11月24日上午，第十八届中国国际动漫节动漫产业高峰论坛主论坛在杭州国际博览中心举行，标志着第十八届中国国际动漫节的序幕正式拉开。

浙江省委常委、杭州市委书记刘捷出席并致辞。浙江省委常委、宣传部部长王纲、中国动画学会会长马黎、中央广播电视总台体育青少中心副主任徐彬、中央广播电视总台浙江总站站长张国飞、浙江广播电视局局长、党组书记张燕，浙江广播电视集团党委书记、总裁、总编辑华宣飞出席。杭州市领导黄海峰、朱华、陈瑾、王敏等参加。

主论坛现场照片

本次动漫产业高峰论坛聚焦本届动漫节“共富新时代 动漫创未来”的年度主题，邀请来自中国动画学会、国内有关知名高校以及央视动漫集团、上海美影厂、虚幻引擎、腾讯、华强方特、追光动画、中南卡通、电魂网络、华特迪士尼等国内外知名动漫企业和机构代表，突出“动漫+”、数字文化、国风国潮等内容，进行深入交流探讨。

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杭州市动漫游戏和电竞产业发展最新政策《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见》在主论坛上正式发布，这也是自2005年以来杭州动漫游戏产业发展的第六轮政策。根据《若干意见》，杭州将锚定打造国际动漫之都、电竞名城的目标，以“品质化提升、数字化改革、精准化供给、融合化发展、多元化驱动”五化联动为路径，重点推进动漫精品打造、游戏生态建设、电竞弯道超越、产业融合发展、出海平台构建、专业人才引育等六大工程。为推动《若干意见》各项政策举措落地落实，杭州将每年划拨1亿元专项资金支持推动动漫游戏和电竞产业与相关产业深度融合、互促发展。预计到2025年，杭州全市动漫游戏和电竞产业年度总营收超过600亿元。

在主论坛上，国际动画协会主席迪安娜·摩尔斯 （Deanna Morse）通过视频祝贺中国国际动漫节“十八岁”成年礼，华特迪士尼（中国）公司副总裁、媒体及原创内容总经理戴骅现场分享，表示迪士尼中国会与中国国际动漫节持续、深入保持友好合作，共同推动动漫产业发展。

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国际动画协会主席迪安娜·摩尔斯 （Deanna Morse）通过视频祝贺中国国际动漫节“十八岁”成年礼

本次动漫产业高峰论坛联合中央广播电视总台央视财经频道打造以“动画里的中国”为主题的《对话》动漫节专场节目，并推出“数字文化”“元宇宙”等主题大师班、分论坛，以云端线下相结合的方式探索促进动漫和元宇宙等业态融合发展、推动以动漫游戏为代表的文化产业高质量发展的创新路径。

华特迪士尼（中国）公司副总裁、媒体及原创内容总经理戴骅发言

本次动漫产业高峰论坛联合中央广播电视总台央视财经频道，打造了以“动画里的中国”为主题的《对话》动漫节专场节目，并推出“数字文化”“元宇宙”等主题大师班、分论坛，以云端线下相结合的方式，探索动漫和元宇宙等业态的融合发展，探讨以动漫游戏为代表的文化产业高质量发展的创新路径。

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