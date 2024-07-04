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2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官

资讯 黑腹君 2024年07月04日 15:44

6月22日-6月23日，为期两天的2024ChinaJoy三大赛事（2024 ChinaJoy 舞艺超群·全国舞团盛典、2024 ChinaJoy Cosplay 超级联赛、2024ChinaJoy洛裳华服·新秀大赛）西北赛区晋级赛，在西安银泰百货西安曲江店B馆圆满结束。

经过激烈的角逐，最终代表西北赛区晋级赛的选手们浮出水面。选手们的专业表演给现场的观众带来了绝妙的视听盛宴，同时他们也将远赴上海，代表西北赛区参与7月26日至7月29日在上海新国际博览中心举办的ChinaJoy大赛总决赛！

2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官 资讯 第1张

2024ChinaJoy西北赛区特邀资深评委壹、吉尔、Linbo、纳兰大花、林铖加入，为赛事的专业性和权威性提供了保障。他们的公正评定得到了观众和参赛选手的广泛认可。

2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官 资讯 第2张

ChinaJoy Cosplay超级联赛 团体

剑指江湖，通过评委从多方位角度的评分，瑶卿动漫社还原游戏经典，展示游戏中的经典角色和服饰，从团体赛中脱颖而出，成为2024ChinaJoyCosplay超级联赛西安晋级赛舞台剧赛事团体冠军

2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官 资讯 第3张

瑶卿动漫社《剑网三·濯影幻梦》

ChinaJoy Cosplay超级联赛 小团体

2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官 资讯 第4张

不灭英桀《我有一剑》

ChinaJoy 舞艺超群·全国舞团盛典

本次赛事旨在通过高水平的舞蹈赛事和丰富的文化交流活动，在专业评委的严格评分下，展现了各自独特的舞蹈风格和技巧，为现场观众带来了一场视觉与听觉的双重盛宴。

2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官 资讯 第5张

洛裳华服·新秀大赛

汇聚来自西北各个地区、民族的选手参与，展示中华服饰文化的多样性和包容性。通过选手的服饰展示，结合传统元素与现代时尚，探索中华服饰文化与现代审美的结合点。

2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官 资讯 第6张

2024ChinaJoy大赛 西北赛区晋级赛 圆满收官 资讯 第7张

最后祝贺2024ChinaJoy大赛的圆满结束，在祝愿获奖选手们晋级的同时，也预祝他们在总决赛拥有与众不凡的表现。


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