第十七届中国国际动漫节在杭开幕

9月29日上午，第十七届中国国际动漫节开幕式暨动漫产业高峰论坛主论坛在杭州举行。国家广播电视总局副局长、党组成员杨小伟，浙江省委常委、宣传部长朱国贤，杭州市委副书记、市长刘忻,中央广播电视总台编务会议成员薛继军出席开幕活动并进行巡馆考察。国家、浙江省有关部门负责人及市领导戚哮虎、丁狄刚参加。

第十七届中国国际动漫节开幕式现场

动漫产业高峰论坛是中国国际动漫节的重要品牌节目，是一年一度动漫业界嘉宾云集、泰斗群聚的盛会，是通过集思广益、出谋划策、方向引领推动动漫产业发展的重要平台，包括主论坛、大师班、新锐班、圆桌班等系列深度对话、研讨活动。第十六届中国国际动漫节动漫产业高峰论坛聚焦“动漫‘+’时代”，深入聚焦新时代动漫作品创作和产业发展。今年主论坛联合央视财经频道《对话》栏目，邀请国际导演唐季礼、著名作家黄亚洲，以及上海美术电影制片厂、中南卡通、中国传媒学院、中国美术学院等知名企业、高校代表，围绕推动新时代动漫产业高质量发展、助力精神富有文化先行进行了深入交流探讨。

主论坛现场导演唐季礼接受央视财经频道《对话》栏目采访

动漫产业高峰论坛新锐班

为繁荣国产动画精品创作，加快推动国产动画高质量发展，国家广播电视总局以本届动漫产业高峰论坛主论坛举办为契机，发布了“第四届社会主义核心价值观优秀动漫短片”，并颁发证书。

国家广播电视总局发布“第四届社会主义核心价值观优秀动漫短片”

本届动漫节以“共富新时代·动漫创未来”为主题，为期6天，在严密做好疫情防控工作的基础上，通过线上和线下相结合，组织开展展览展示、权威论坛、品牌赛事、商务交易和大型活动等五大板块若干项内容，集中展示中国动漫产业发展的最新成果、发展态势和前沿趋势，做到“线下不乏亮点，云端精彩无限”，确保内容“瘦身”、品质不减、品牌延续，以实际行动助推新时代中国动漫产业高质量发展开好局，促进人民精神生活共同富裕，为杭州争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例、浙江打造新时代文化高地、开创社会主义文化强国建设新局面赋予动漫文化底色。