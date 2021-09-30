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看点参展2021成都AIG，大热IP梦幻联动点亮国风盛宴

业内 狼小狼 2021年09月30日 15:40

 

10月1日-10月3日，世界级动漫游戏博览会2021AIG将在成都举办。看点作为AIG首席合作媒体，在现场设置720平米超大展位（1A 01 展台），举办国风盛典走秀、游戏coser互动、汉服试穿、动漫/游戏/国风周边售卖等活动。届时，观众将看到《斗罗大陆》动画、《一人之下》动画、《天涯明月刀》、《云南虫谷》等大热IP齐聚亮相。

看点小区“落户”AIG，集卡游戏、国风大秀感受锦城秋月

展会现场，看点集结线上看点小区最受欢迎的国风小区、动漫小区、游戏小区、学习小区，在AIG展建成实体“看点小区”，并特别设置游戏环节。

进入看点小区的观众可获得“巴适地契”1份，根据藏宝图的提示完成任务，就可以参与游戏收集印章，有机会在看点驿站兑换腾讯视频月卡、天涯明月刀立牌、长鹅抱枕、虚拟道具等丰厚大奖。

展会期间，看点小区还将云集众多动漫coser、汉服达人们举办各种美轮美奂的主题表演活动，共同呈现一场国风盛宴。

看点万粉达人组成逛展团，同时为线上网友带来现场直击的精彩视频。汉服QQ、天涯明月刀、绢本织、云锦司、府和匠作、鹿鸣溪、七月夕等商家带来汉服走秀。

大热国漫《我的狐仙女帝》主创林小刀、Mixos将空降现场开启签售会；十大高校漫社将带来看点次元才艺大赏；汉服QQ、汉服爷爷、子姬、花殇、Luka等达人的“锦城秋月”主题秀也备受期待。

看点参展2021成都AIG，大热IP梦幻联动点亮国风盛宴 业内 第1张

线上活动火热举办，UGC投稿赢周边、盲盒

同时，即日起至10月中旬，看点小区将持续同步举办线上投稿活动，并提供各种周边、盲盒福利鼓励用户产出UGC作品。目前，天涯明月刀手游、一人之下、斗罗大陆，国风知识等不同话题领域和板块均开放线上投稿。

看点参展2021成都AIG，大热IP梦幻联动点亮国风盛宴 业内 第2张

看点开启创作者招募，上线「看点创作者激励计划」

为鼓励创作者发布优质原创自制内容，看点推出「看点创作者激励计划」。官方将提供流量收益、内容创作激励补贴、官方1v1贴身服务、官方原创UP专属群等多项福利，扶持、激励优质原创作者。

近30天内累计在看点APP、QQ浏览器APP发布的可推荐内容量≥3篇，粉丝量在10万以上，账号状态正常且14天内未加入激励计划的作者可申请参与计划。目前，游戏小区、动漫小区、国风小区、学习小区均开放UP招募。

看点参展2021成都AIG，大热IP梦幻联动点亮国风盛宴 业内 第3张

作为年轻人都在用的精品内容社区，看点一直以来注重国风文化的交流与内容输出，积极履行推广传统文化、国潮文化的职责。今年4月，看点正式推出“看点小区”功能，在“国风小区”中，众多来自全国的国风爱好者、创作者共同交流、碰撞，创作更多优质的国潮内容。此前，看点也通过参展南国汉服嘉年华，举办线上征稿活动，输出国风报告等多形式为国风文化吸引多重曝光。

此次看点参展2021AIG，将召集汉服达人、国风内容创作者，通过线下游戏、国风走秀，线上投稿、作者招募的多种形式，让年轻人与国风文化深度对话，在趣味互动和内容创作者进一步感受国风之美。

看点正在成为中国传统文化面向年轻人的重要窗口，成为许多Z世代、00后的社交“聚集地”。以QQ看点的数据为例，每月国风题材的视频消费量（播放量）超过2亿，国风内容互动量达1800万次。

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