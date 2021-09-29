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新片发布|《乌龙院笑传》正式亮相中国国际动漫节

资讯 狼小狼 2021年09月29日 19:41

 

9月29日，第十七届中国国际动漫节隆重开幕，下午在白马湖广场B馆1楼主舞台举办重点参展企业项目推介会上，友诺动漫在众多现场粉丝翘首以盼中发布了“乌龙院”新一季动画的最新进展。

新片发布|《乌龙院笑传》正式亮相中国国际动漫节 资讯 第1张

 

2年创作磨练，41IP再起

“乌龙院”最新一季动画《乌龙院笑传》，是继104集《乌龙院之活宝传奇》之后推出的最新动画剧集，该片仍由企鹅影视、友诺动漫联合出品，友诺动漫制作完成。该片根据原创漫画的四格系列改编，这一系列也是原作者敖幼祥与众多乌龙院粉丝最为喜爱的作品。

该剧全篇共52集，自2019年下半年立项以来，历时两年三个月，期间历经多次剧本、设定等大面积修改甚至推翻重做，最终确定了该剧的制作方向。动画《乌龙院笑传》在原有经典漫画的基础上，仍由原作者敖幼祥担任监制，并钦点总导演与总编剧人选，旨在动画中还原出原汁原味的“敖式幽默”。这部动画的创作，势必将“乌龙院”这一最初创作于1980 年的动漫 IP 推向一个新的高峰。

 

新片发布|《乌龙院笑传》正式亮相中国国际动漫节 资讯 第2张

新瓶装老酒，做好看又好笑的动画

为迎合时下观众青睐的快节奏短视频的阅览习惯，友诺动漫将乌龙院《四格漫画》中的高质量笑点进行提炼、调整和优化，重组为每集5分钟的笑点密集型短篇幅系列动画。不仅体现了该片轻喜剧的内容风格，还为内容的二次创作与分享传播提供了充分的空间。

针对这种变化，创作团队既要保证作品的特点，又要考虑因为时长等变化引起的粉丝“不适”。在筹划的一年多时间里，主创团队三次邀请全国各地的粉丝加入讨论，认真听取粉丝的意见，最终，在一次线下剧本讨论会后，十余位乌龙院忠实粉丝跨海连线原作者敖幼祥，最终为《乌龙院笑传》定调。

行百里者半九十，在剧本磨练了近两年时间后，《乌龙院笑传》终于进入快速制作阶段，并将于2021年底在腾讯视频平台及各大电视台上线播出。

 

动漫成就作品，跨界提升 IP

友诺动漫自2016年全版权代理“乌龙院”以来已有5年。在这5年里，友诺动漫将这个的殿堂级动漫IP从原本单纯的漫画作品延伸到动画、电影游戏音乐舞台剧、有声小说、文创周边、主题玩具、食品饮料以及主题餐厅、主题客栈、奶茶店、商业美陈、公共出行、地方文旅等众多领域，“乌龙院”IP带来的品牌产值已超过4亿。动画《乌龙院之活宝传奇》上线之后深受粉丝追捧，截至目前，在腾讯视频的播放量已逾15亿，全网播放量突破40亿。

说到这部即将上线的动画片，该片总制片人张磊表示对其很有信心。有了原作者敖幼祥老师的参与，加之团队成熟的制作经验，他坚信《乌龙院笑传》和前两季动画相比，内容会更幽默、剧情会更生动、画面会更精美，动作会更精彩。

发布会上，他也诚挚地邀请那些有IP合作需求的品牌方，一起加入到乌龙院这个IP大家庭中，共享乌龙院的品牌赋能。

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