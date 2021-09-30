





9月29日晚，由中央广播电视总台主办的第十七届中国国际动漫节“金猴奖”颁奖仪式在杭州举行。中共杭州市委副书记、市长刘忻，中央广播电视总台编务会议成员薛继军出席颁奖仪式并为获奖作品代表颁奖。中央广播电视总台体育青少节目中心、浙江总站和浙江省广播电视局、浙江广播电视集团、中国动画学会有关负责人、部分评委代表出席颁奖仪式。





“金猴奖”大赛作为中国国际动漫节的主要品牌项目之一，是评选优秀原创动漫作品的国际性权威赛事，被业内誉为“中国动漫至高荣誉”。多年来，该赛事秉持“高品质、高品格、高品位”的理念，致力于以动漫之载体弘扬中华优秀传统文化和社会主义先进文化，以选拔评奖、宣传推广和投资对接等多维方式延伸作品产业价值，在培育挖掘优秀原创动漫人才的同时，促进了中国动漫产业实现转型升级和高质量发展。2020年，中央广播电视总台首次作为该赛事主办单位，进一步提升了该赛事的权威影响力。

第十七届中国国际动漫节“金猴奖”颁奖仪式现场

在中宣部和中央广播电视总台的大力支持下，“金猴奖”大赛不仅成为中国最专业最权威最有影响力的动漫赛事，也成功打造了疫情下有效促进全球动漫文化交流的重要桥梁纽带。今年，“金猴奖”大赛采取线上方式面向全球征集原创动漫作品，共收到来自16个国家和地区的1176部原创动漫作品，投稿作品数量较去年大为增加。本次参赛作品除来自境内外动漫协会、优秀动漫企业和机构外，更有国家广播电视总局、中央广播电视总台选送的优秀动漫作品，还有各大视听平台总榜前列和网络流量点击过亿的优秀作品。



第十七届中国国际动漫节“金猴奖”颁奖仪式现场 红色动漫奖奖项，鼓励国内动漫人用

结合庆祝建党百年这一主题，本届“金猴奖”大赛除了设置“综合奖”和“潜力奖”两大类别常规奖项外，还全新增设了，鼓励国内动漫人用 原创动画 漫画 的形式生动反映党的百年发展历程中的重要节点，献礼建党百年风华，共收到130余部红色动漫作品，数量占投稿作品总数的11%以上。

第十七届中国国际动漫节“金猴奖”颁奖仪式现场 经初评、终评环节，从1176部参赛作品中评选出89部作品入围终评，并最终评选出31个获奖作品，其中红色动漫特别奖1个、红色动漫优秀奖3个和综合动画系列片、综合动画短片、综合漫画等类别的金、银、铜奖以及潜力最佳动画短片2个、潜力动画短片10个、潜力最佳漫画1个、潜力漫画5个。

☆ 红色动漫奖 ☆

综合奖

潜力奖

在去年首次成功举办“金猴奖”入围作品创业投资对接会的基础上，今年新增专家点评环节，进一步凸显“赛事与产业一体化、打造动漫产业生态圈”的办赛宗旨和特色。



值得一提的是，自去年举办以来，该活动得到业界的高度肯定和支持，部分企业和机构已通过这一平台达成深度合作。今年“金猴奖”入围作品创业投资对接会吸引了80%以上的参赛企业和机构，合作项目涉及出版发行、版权保护、衍生产品开发、舞台剧演绎、投资、虚拟形象制作、动漫画创作等多个领域。在9月28日举行的入围作品创业投资对接会上，已有六组企业达成合作意向。



