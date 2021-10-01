小小约这样的虚拟up主好做么？我觉得试试不难，想做好不简单

不知道朋友们有没有尝试去视频网站投稿什么的？以前要做视频可能还要专业知识，会各种专门的软件啥的，现在咱们普通人要做视频投稿简直不要太简单，甚至电脑都不用，有个手机就行，各家视频平台还开发出了自己的手机剪辑软件，用手机拍拍视频或者网上下点动漫电影啥的就能开搞，完事了一发就行。







别说做视频，现在就是当虚拟up似乎也不要什么门槛，看看那些虚拟up们的直播和视频内容，不就是套着个二次元的“皮”然后说说话打打游戏聊聊天啥的么？类似绊爱那一类3D的可能难点，像狗妈、海子姐、小小约、veibae、犬山哥这一类的虚拟UP，都采用的现成的live2D技术，甚至我看小破站还公开了自己的虚拟形象定制系统，都不要钱就能捣鼓一个自己的定制形象，之前我也看过某公司发消息说他们家可以提供全套的虚拟UP直播解决方案，普通人就出个人出张嘴就能虚拟UP出道。

通过一些软件 普通人也可以定制自己的虚拟形象





真的有这么简单么？





我自己是做过视频的，要随便捣鼓个视频很容易，但是要弄出来的视频有趣有人看，那可就不那么简单了，得有一个有趣的选题，需要流畅的剪辑，需要精心选择一个标题和封面，或许还得要一点点运气，不然视频发出之后点击可能就只有个位数。





如果是做得好的有创意的花了心思的，凭视频的质量就能收获几十万播放量，就算原本粉丝不高，照样能凭硬实力吸引到粉丝。这些视频，普通人看了可能觉得好像很简单啊，不就是边玩游戏边看动漫边在一旁BB么？但是其中需要的专业知识比咱们想象的要复杂得多。





比如我之前给大家分享过的小小约，之前她发过一个游戏视频，《标题叫这TM才叫越狱！！！【游戏捣玩1】》，看起来好像就是个普通的游戏试玩视频啊，最多不过加点搞笑地吐槽啥的么？很难么？以我做视频的经验来看，真的还挺难的。这个视频需要花费的时间和精力是不少的，最起码在我看来，这个视频里有几个点，如果没有丰富的经验和极强的职业素养，大概率是办不到的。





第一点，吐槽的节奏。这个试玩视频本身是搞笑向的，内容很欢乐，整个六分多钟的游玩视频里吐槽解说是不能断的，节奏把握得当看下来很欢乐，六分钟的时光很快就过了，但如果没啥吐槽功底，说出来可能就干巴巴够无聊的了，从这个视频的最终成绩来看，吐槽节奏肯定是到位的。





第二点，丰富的梗储备。这个视频里小小约玩的梗挺多的，JOJO梗啊巨人梗啊啥的说来就来，不仅在吐槽里玩了这些梗，还手绘了JOJO风的梗图，混剪了巨人动画的名场面将其换成游戏角色的脸，关键是玩梗毫不违和，不是为了凑热度去“云”的。这些梗的储备，是需要时间来积累的。

小小约视频里玩的动漫梗





第三是剪辑、画面包装和配乐的专业性。上面说的巨人画面换脸自不用说，整个视频的剪辑功底也很强，转场丝滑详略得当，看下来节奏明快十分流畅，完全没有拖泥带水。配乐也很契合，该恶搞的时候上欢乐的音乐，到悲催部分的时候伤感的音乐又来了，合适的剪辑配乐加上后期剪辑配上的文字、效果线等等，使整个视频看下来格外带劲。





第四点则是虚拟UP主本人丰富的配音功底强。小小约本来的萝莉声线听起来很萌，但是在吐槽的时候又一人分饰N角，模仿游戏中的角色进行发言，甚至还可以在不同方言、语种之间切换，使得单人吐槽视频看出了“群相”的感觉，喜剧效果拉满。





以上种种，每一点都需要比较强的专业储备，咱们看下来可能只是一个普通的玩游戏视频，但其实背后的专业程度是非常高的，没有相关的经验，可能其中任意一点都不一定做得好。最终，这个视频收获了88万播放量，4万多的点赞和1万收藏，足以说明观众们的认可。

小小约的游戏整活视频截图





做虚拟UP也是看起来简单做起来难啊，似乎拿个手机通过内置的软件捣鼓捣鼓弄个虚拟形象就能做，但是做出来是一回事，能做好又是另一回事了。入门容易精通难，只是捣鼓一个虚拟形象去直播我想是简单的，但是想要真正做起来可能没那么容易，需要专业化的操作。





思考直播内容也好、和大家有趣互动也好、完事之后剪辑视频也好，都需要不少的时间精力以及专业知识，只是玩票弄弄自娱自乐肯定没啥，但真的想要把这件事做成肯定还是要专业的来。至少我看见的能做起来的，积累了不少忠实铁粉的那些虚拟up主们，人家一方面是有其特长和天赋，另一方面各种专业化的内容真的一点都不少。

小小约的主页截图





可能我们看人家直播一场下来好像很轻松啊，划着水就直播完了，像小小约还有过直播偷吃零食的“壮举”，似乎很轻松嘛，但是实际上一场直播下来需要花费的心思不少，偷吃零食这事，处理好了就是有趣的整活，处理不好可就是直播事故了。





咱们就说前期准备吧，需要根据直播的时长策划好具体的环节，每个环节需要有拟订的选题大纲，制定好大概的直播计划，计划很多时候还容易赶不上变化快，毕竟直播是实时的，需要和观众们实时互动，要根据观众们的反馈调整直播内容，要全程保持活力不能冷场等等，以上种种，除了天赋，我想更需要丰富的经验，过人的脑洞，高超的情商，光有先天天赋可能还不够，后天还得各种努力。

小小约在直播中和观众互动





还是拿小小约举例，咱们可以看到她的直播里，选题策划这块做得很细，保证整个直播顺利进行，开播前就收集粉丝互动，然后在直播里将这些互动合理地嵌进去，让它们成为整场直播的一部分，甚至还专门捣鼓了个故事机程序，观众可以在直播过程中参与，互动性特别强，这些专业性的东西肯定不是普通人能搞定的，需要会编程，了解直播接口的匹配等等。现在虽然不少虚拟up都用的live2d的现成技术，但是呈现出的直播效果差别还是蛮大的，比较专业的甚至能够借助live2d本身的特性各种整活，不会玩的就只能几个默认操作走起了，这背后都需要专业人员的支持。





比起这些技术层面的东西，我觉得虚拟up本人的专业素养更加重要，有以唱歌为卖点的虚拟up，那肯定歌喉要比较动人；有以打游戏为卖点的虚拟up，那要么游戏技术高超要么娱乐效果拉满让人能看得比较开心；还有的以杂谈为卖点的up主，那聊的事情说的话得有趣有深度得有自己独到的见解，全是些大白话肯定不行。这些都要求虚拟up主本人掌握相关的专业技能来着。

小小约的直播截图





值得欣慰的是，上面提到的这些专业技能，大都是可以后天培养的，就看自己愿不愿意付出努力，下定决心刻苦练习了。专业人士们之所以专业，可能也正是在我们看不见的地方付出了百倍的努力啊。





小小约之前直播唱歌的时候也露过怯，声音是好听吧但是唱功实在一般，后来据说去请了专门的声乐老师刻苦练习，翻唱的《stay》效果挺惊艳，斩获了一百多万播放量，最近还用日语的方式翻唱了咱们国内不少地方的山歌，无论是日语歌词的撰写还是方言的唱腔，都是需要大量练习才能达到一个好效果。

小小约最近的整活：用日语唱山歌





所以我是觉得，现在做视频也好做虚拟主播也好，门槛低是低，但是不是说跨过这个门槛就完事了，门后面还有好多道门呢，有名为技术力的门，有名为直播经验的门，有名为整活能力的门…要进第一道门很容易，能不能出头就得拼专业素养了。天生的天赋可以让进门的道路更顺畅，但是也少不了后天的各种努力，才能最终获得观众的喜爱和支持。





而且，有天赋和努力不冲突，最可怕的是人家比我们有天赋又更努力，最后能做起来，真的就一点也不奇怪了。