看图！来逛展要这样做~

第十七届中国国际动漫节倒计时3天！

还有3天，

第十七届中国国际动漫节就要启幕啦！

前来观展，

需要注意什么？

为了让屏幕前的你更好“get”有关要点，

国漫君特邀请到漫画家陈春娜老师，

手绘一组观展防疫漫画为您解答

本届动漫节产业博览会全部使用实名制电子票，现场不设售票点，观众须通过大麦网实名购票预约，售完即止。杭州市外人员通过大麦网购票时，请及时申领“杭州健康码”，以便信息可追溯。

前来观展时须携带48小时内核酸检测阴性报告并在入场时出示。参观本展会的浙江省外人员须持48小时内核酸检测阴性报告来杭，抵达杭州后须再做一次核酸检测，持阴性报告方可入场参观（杭州市二级以上具有发热门诊的医疗机构及其他部分医疗机构均可进行核酸检测）。

进入场馆请配合工作人员查验“杭州健康码”和“行程卡”双“绿码”，并接受红外测温。

观展时请务必带上本人身份证原件，做到人证合一，现场核验身份证后进入场馆。

请在观展过程中自觉与他人保持1米以上的社交距离，全程佩戴口罩，做好防护。

如在观展时出现咳嗽、乏力、腹泻等症状，可到医务室就诊。

更多关于防疫疑问

可以拨打动漫节观众防疫咨询热线：

0571-87633963

在此感谢您的理解和配合！

中国国际动漫节因您而更加精彩！