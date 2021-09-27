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虚拟UP主应该怎么吸引路人？偶然刷到小小约之后，我有一些思考

业内 狼小狼 2021年09月27日 14:26

 

不知道朋友们有没有这样一个感觉，现在做虚拟UP的人越来越多了，竞争也越来越激烈了。中国的日本的欧美的，个人的公司的兼职的，专注游戏的专注唱歌的专注杂谈的，各种属性各种套路的虚拟UP太多了，在小破站什么的刷个视频，首页都时不时能冒出来相关推荐。

虚拟UP主应该怎么吸引路人？偶然刷到小小约之后，我有一些思考 业内 第1张

小破站的虚拟偶像专区

看见这茫茫多的虚拟UP主，我也在思考，他们要怎么才能吸引路人的注意，乃至于将路人留下，并将其转化为铁粉呢？

绝大多数虚拟UP都会定期直播，或许有的朋友入坑，就是偶然刷到了某位虚拟主播的直播，然后点了进去，看了一会儿觉得挺有意思，然后点个关注。

不过，直播也有其缺点和劣势。因为直播是实时的，如果刷到这位虚拟UP播的内容并非是自己喜欢的，可能也就划过了事了。另外如果不是一开始就了解这个虚拟UP，可能观看直播的时候参与感也没有那么强。

还有不少虚拟UP会选择将直播时候的精华片段剪辑出来做成集锦，也就是俗称的“切片”。切片视频没有太多实时性，啥时候看都不显得违和，不过我也留意到，同样是贴片，质量内容也有高低之分，有的可能就是随意截了一下弹幕比较多的片段，看下来趣味度有限，有的则是花了心思精心剪辑制作后期，倒是比较有意思。

虚拟UP主应该怎么吸引路人？偶然刷到小小约之后，我有一些思考 业内 第2张

虚拟UP的直播切片

后者需要花费的时间精力挺多，不少虚拟UP不愿意为此付出，另外直播的内容毕竟比较有偶然性，不一定能持续稳定产出优质内容。

同时直播也好，切片也好，其实很多时候还有点“入门门槛”，需要对这个虚拟UP有一定了解，不然可能看完视频都不能get到爽点，相比之下，我其实还更喜欢那些面向路人的一般向视频内容，不需要了解这个虚拟UP，不需要你曾经看过她的直播，看见了就能点进去然后体会到视频的乐趣。

最近我就刷到一个昵称是“小小约yoo”的虚拟主播，大家一般叫她“小小约”来着，平时也是直播为主，切片啥的当然也有，不过除此之外还有自己策划的高质量视频内容，翻唱啦游戏啦杂谈啊整活啦啥的都有。

虚拟UP主应该怎么吸引路人？偶然刷到小小约之后，我有一些思考 业内 第3张

小小约的翻唱视频截图

我是偶然刷到的小小约用中英日三语翻唱的《STAY》的视频然后了解到她的，当时一看视频播放量过百万，登上虚拟区热门第一，心说是哪个大UP？结果点进去发现是个才出道2个月的新人，才出道这么点时间就有了一个百万播放的视频，粉丝也突破了10万+，确实是蛮厉害的，这个视频的质量我觉得是不输给一些老牌大UP的，评论区的反馈也很正面，除了老粉们玩梗之外，还有路人们对其“唱功好听”、“声音软萌”一类的评价。

因为这个翻唱视频，我对小小约产生了兴趣，然后补完了她的切片内容，感觉切片的剪辑节奏比较明快，基本上都是精华，看完花不了多少时间，笑点和梗却很密集，补完这些内容之后，一个活泼开朗又土又萌的角色形象就展现在我的面前，之后么自然是点关注看直播啥的了。

其实回顾这个过程，我们会发现小小约的视频内容、切片和直播是一体并相互促进的。她的视频内容吸引到了我的注意，然后通过直播切片让我对她进一步有所了解，并在观看了几场直播之后，让我成为了粉丝。

虚拟UP主应该怎么吸引路人？偶然刷到小小约之后，我有一些思考 业内 第4张

小小约的自我介绍

高质量的内容破除了直播的时间限制，可以吸引到路人观众，通过这样的招牌把路人们吸引过来，然后凭借自身的魅力将其留下来，之后，再通过直播、切片内容，提高路人对虚拟UP的了解，展现其自身魅力，并最终将其从路人转化为粉丝。

虚拟UP主应该怎么吸引路人？偶然刷到小小约之后，我有一些思考 业内 第5张

小小约的游戏整活视频

所以我觉得，虚拟主播想要破圈，增强影响力，扩大粉丝基数，除了按时直播、策划内容、产出有趣的直播切片之外，可能还得策划出一些深度的、有质量的、可以让用户沉淀下来的视频内容。

毕竟说一千道一万这个人多有趣多优秀多值得关注，但是人家看你一眼的兴趣都没有，那就啥都是空谈了，先通过有趣的内容把人吸引过来，才能够有后续的一切。只有优质的内容，才能吸引到路人的关注，继而才有机会将其转化为粉丝。

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