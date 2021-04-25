

关于举办2021云上动漫游戏产业交易会的公告



最是钱塘春意浓，动漫精彩又将至。

在已经过去的极不平凡的2020年，杭州把握形势，准确识变、主动求变、科学应变，依托数字经济先发优势，通过云端线下相互结合，于4月底5月初创新推出国内首个“云上动漫游戏产业交易会”，于9月底10月初成功举办第十六届中国国际动漫节，有关做法成为“科学控疫情，统筹谋发展”的实践案例，树立了常态化疫情防控形势下重大文化节展新标杆，为“十三五”时期“动漫之都”建设留下了浓墨重彩的一笔。

为持续巩固来之不易的新冠肺炎疫情防控成果，经前期沟通协调，今年的第十七届中国国际动漫节拟于9月底10月初举办，相关手续正在报批中。同时，中国国际动漫节执委会办公室决定于4月28日至5月5日举办2021云上动漫游戏产业交易会。

作为“十四五”时期“动漫之都”杭州举办的首个动漫游戏会展，本次交易会将把握数字化改革的有利契机和杭州“亚运会、大都市、现代化”的重要窗口期，依托专门搭建的互联网平台，精彩呈现“云上展览”“云上交易”“云上互动”三大板块内容，着力丰富杭州“动漫之都”建设的数字化智慧化新内涵，有效促进国际动漫游戏交流合作，推动新征程上杭州动漫游戏产业发展起好步、开好局，以动漫的形式助力“数智杭州”建设，营造庆祝中国共产党百年华诞的良好氛围。

“春天云端聚、秋天杭州见，动漫盛会永不落幕”。杭州诚挚欢迎海内外动漫游戏业界企业、人士和爱好者通过云端线下方式共襄动漫盛会。我们将按照时间节点，全力以赴、精益求精做好2021云上动漫游戏产业交易会和第十七届中国国际动漫节的各项筹备工作。详情敬请关注“中国国际动漫节”官方网站、微博和微信公众号。

特此公告。





中国国际动漫节执行委员会办公室





2021年4月21日





让我们共同期待

金秋时节将呈现的

第十七届中国国际动漫节,

也一起来回味一番

2020年举办的首届云上动漫游戏产业交易会吧！





2020云上动漫游戏产业交易会总结片

即日起，国漫君还将为大家带来更多

关于2021云上动漫游戏产业交易会的剧透，

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