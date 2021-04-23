2021深圳无限幻想动漫游戏嘉年华

【2021无限幻想动漫游戏嘉年华】

展会地点：深圳福田会展中心6号馆

展会时间：2021年5月1日-5月3日

【嘉宾情报】

5月1日：

米奥音乐社区站长 Mario @miao-mario

知名音乐区up主 西瓜Kune @尼玛大太郎

知名唱见 佑可猫 @佑可猫

美少女唱见 凑诗 @凑诗-佩怡

天籁之音，只有这里才有。

5月2日：

来自 @北斗企鹅 的

图特哈蒙 @你的图特哈蒙

藤新 @藤新Jiven

郝祥海 @slayerboom

三位老师将带给我们听觉盛宴。

5月3日：

一只小仙若 @一只小仙若

韩小沐 @韩小沐_要当个好店长

一马平川的妥妥 @一马平川的妥妥

果哝双子 @果哝双子

六道轮回 @土豆六道

我是怪异君 @我是怪异君

视角姬 @视角姬

知名up主们组团空降深圳，会带给我们怎样的精彩？





【大型厂商】

哔哩哔哩游戏，现场体验新鲜试玩

正版模型厂商，现场模型展示

【不鸽国风超级联赛】

不鸽国风超级联赛强势袭来，豪华奖金等你来拿。@不鸽社区

本次国风超级联赛将特邀 @ Yalisa梨鲨 与 @宫久奶猹 作为评委出席。





【美少女主持团】

由 @柊麒-兵器喵 @--沫-带领的锦鲤美少女主持天团也将现身本次无限幻想

【国动巡回礼】

由@二次元小窝动漫网 带来的国动巡回礼抵达深圳，动漫展映，珍贵设定，主题展位都将在这里一一放出

【更多详细情报】

时间表，入场须知等更多详细情报近日公开！





【购票入口】

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