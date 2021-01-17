《刺客伍六七》新书发布会在广州举行 签售现场火爆

近年来国潮当道，动画题材日益丰富、类型更加多样，荧幕上涌现了不少优秀国漫剧作。作为国产动漫市场上大放异彩的动画，《伍六七》系列广受好评，成绩斐然。

1月16日下午14点，伍六七出品人＆制片人邹沙沙、导演＆编剧何小疯、动画主创团队朱毛、江惠琴、陈嘉傑、黄平安、梁昕如携新书《刺客伍六七》做客言几又·广州k11书店。众多粉丝纷纷前来捧场，首场签售会异常火爆。

发布会现场

《刺客伍六七》

作者：何小疯 绘著

2021年1月

联合读创 | 北京联合出版公司

呈现中国味道，传递爱与包容

《伍六七》系列动画打破了长久以来国漫学习日漫、美漫而没有自身特色的局面。该部动画以广州本土元素为核心，呈现由内而外的中国味道。

作为一部兼具热血与暖心的动画，《伍六七》以主人公伍六七寻找失去的记忆为主线，配合角色与角色之间的爱恨情仇组成的支线贯穿始终。

在新书签售会的现场，导演何小疯与制片人邹沙沙和读者们分享了《伍六七》系列动画一路以来的历程。回忆起《伍六七》从零关注一步步走到如今全网收获超过45亿的点击量，导演何小疯也难掩激动的心情，坦言没想到会如此受到大家的欢迎。

谈到这部动画所蕴藏的文化内核，制片人邹沙沙说道，“虽然剧情上看似搞笑戏谑，但其实表达了小人物对生活的热爱，我们想要为大家传递的是爱与包容可以化解一切的理念。”

何小疯（左）、邹沙沙（右）

动画主创团队亮相

国漫作品不只昙花一现 IP运营将道路走得更远

《伍六七》系列动画前两季自上线后，获得了无数好评和口碑，创下了诸多国漫佳绩。不仅收获了两季全网累计播放量达到45亿，豆瓣评分第一季8.9、第二季9.2的好成绩，更成为中国首部作为Netflix Original内容登陆Netflix，并在全球超过190个国家和地区播出的动画作品。

作为伍六七IP发展生态中的一环，此次的漫画作品是一次新的尝试。对于漫画作品的顺利出版，导演何小疯表示，“当初机缘巧合下成为了动画导演，这部漫画的诞生也算圆了自己想要成为漫画家的梦。”在制片人邹沙沙看来，纸质书承载着一种情怀。相比流畅的动画，漫画可以通过纸张把一闪而过的画面保留下来。

为了更好呈现“纸上刺七”的效果，主创团队在分镜编排上费了心思，还专门请了业内著名漫画家进行论证。据出品方联合读创介绍，如今的成稿是在草稿的基础上反复打磨的，力图为读者呈现与动画和谐统一的作品。

对于伍六七IP运营的未来走向，制片人邹沙沙坦言，“有在筹备大电影、舞台剧，未来还会有线下音乐会的举办，希望通过不同形态让大家接触到更多伍六七的故事。”

在现场提问环节中，有不少读者“催更”。据出品方联合读创透露，《伍六七》系列动画第二季漫画也已在制作中，不久的将来会与读者见面。



