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虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁

业内 狼小狼 2021年01月19日 09:52

提起真人饰演虚拟形象，大多数人可能会想到漫威大片里利用电脑特效生成的绿巨人或灭霸，然而这样的场面已经频频在直播界上演：

漫画中的二次元角色走进直播间唱歌跳舞，与粉丝聊天；

品牌的虚拟IP成了有生命的“人”，在节目里和嘉宾亲切互动；

纸片人不再按照剧本设定的姿态展示，而是有自己的一颦一笑、喜怒哀乐

... ...

粉丝在惊呼一声炫酷的同时，也会好奇幕后是怎样庞大的预算和繁琐的后期制作。事实上，

整个过程即时实现，且不需要后期制作！

这一切的背后，源于虚拟技术服务商们的不懈努力，走在前面的不得不提“世优科技”。世优科技拥有自研的全套动作捕捉设备以及先进的配套虚拟引擎，并开发了兼容其他品牌硬件设备的Hub平台，能为品牌商提供以软件算法为核心的虚拟技术全栈解决方案。

迄今为止，世优科技已经为含央视、小米、学而思等头部企业在内的300余品牌提供了虚拟技术服务，参与200种虚拟形象制作。

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第1张

国漫《狐妖小红娘》作为国漫领军作品，动画全网播放量攻破39亿。粉丝在追剧、催更之余，惊奇地发现：平时盼着剧更快点、多见见面的主角——萌妹子涂山苏苏，竟然在酷狗开起了直播！

在酷狗直播间里，涂山苏苏如同从动漫里走出来的一样：各种卖萌、跳舞，带着一口娃娃音唱粉丝喜欢的歌曲。粉丝不禁大呼：有生之年看到了女神表演招牌式呆萌！

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第2张

最重要的是，直播间里的苏苏还可以（bei）互(tiao)动(xi)的！粉丝根据苏苏的谜语，各种不着边际地开脑洞，把苏苏逗得频频害羞；也有细心的粉丝留意到苏苏的嗓音不对，一问之下果然是感冒了，苏苏还提醒大家注意保温... ...

粉丝获得极大的满足，这种用二次元偶像做主播的新颖形式突破了次元壁，斩获巨大成功。

而让这一“虚拟秀”成为现实的幕后，正是世优科技的实时动画技术。

早在2019年，酷狗就打算在各种直播玩法中开辟一条“二次元”赛道，并与腾讯动漫达成了合作、引入了涂山苏苏这一热门IP。

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第3张

让虚拟IP打破次元壁能最大化的点燃粉丝的热情，实现起来却有相当的难度：需要根据真人演员生成设定的偶像，并且要实时捕捉演员的动作；实时运算、渲染成为偶像的动作、神情细节。

动作捕捉技术和实时动画技术正是世优科技的核心优势。在世优科技的助力下，涂山苏苏成功从大火的二次元动漫中走下荧幕，走进直播间，成为了一个真正有温度的存在。

迄今为止，借助相关技术，世优科技已经成功让多个品牌实现虚拟IP走进现实、对话粉丝。

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第4张

直播领域是虚拟人像和实时动画技术最大的秀场。世优科技将一个个品牌商的虚拟IP在直播、节目中赋予了血肉灵魂，使虚拟的品牌形象可视化、人格化，并通过一场场节目展现。

在伊利优酸乳“这夏玩真的”直播专场直播中，虚拟品牌代言人“小优”在直播间与嘉宾进行了精彩的互动。在一套设备后面，是演员身着世优科技特制的感应设备，独自在感应区里对着屏幕进行的互动演绎。

在京东小魔方上新show直播中，会场角落里，京东的品牌吉祥物——小狗joy，以3d萌宠形象，全程热舞搞活气氛。世优科技让平时静静呆在logo上的京东狗joy有了鲜活的动作和神情，背后同样是演员在实时热舞。

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第5张

在京东的海尔超燃爆品日中，海尔兄弟也“现身”演播厅，一边互动一边窃窃私语的兄弟二“人”，背后同样是出自于世优科技的实时演绎。

轻便的设备和稳定适配的配套软件，使得世优的实时动画技术在复杂、多样的场景应用自如、随意击穿次元壁，这得益于世优科技的法宝：全套自主研发的实时虚拟人引擎——虚拟工场，包括全套的动作捕捉硬件设备和一系列软件算法。

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第6张

实时虚拟人像技术的意义远不止有趣、好玩。

比如在电商直播、教育直播领域，虚拟IP的演员可替换性能让主播可以通过“幕后换人”的玩法，提高整个直播间的服务时间跨度；

比如将品牌的IP虚拟可视化，较之将品牌IP故事化、影视化甚至游戏化，成本更低，适用场景更丰富，与用户互动效果更好，更利于树立品牌形象；

与虚拟场景搭配，虚拟人像为即将到来的VR游戏奠定基础，极大提升玩家的沉浸体验......

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第7张

虚拟IP为品牌打造注入了新鲜的血液，但市面上虚拟人像行业内一系列普遍存在的问题是：缺乏整套渲染处理引擎的支持，捕捉到的实时人像难以迅速融入动画制作体系并发挥作用，也无法满足市场上对实时数字人整体解决方案的需求。

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第8张

除了自研的硬件，世优更能提供以软件算法为核心的虚拟技术全栈解决方案；不但坐拥全套实时虚拟人引擎——虚拟工厂，还研发了自己的Hub平台，使得不同厂商使用的各类、各等级的硬件能够接入应用，彻底踢开了动捕硬件、配套引擎、实现成本等拦路虎，让虚拟人像技术得以规模化渗入各领域

迄今为止，世优科技已经服务了含央视、小米、学而思等头部企业的超过300个品牌商，参与打造了300种虚拟形象。

虚拟IP经济时代已至，世优科技实时动画技术打破次元壁 业内 第9张

世优科技服务品牌商一览

技术的革命让人们的想象力逐渐跟不上现实，这一切得益于：实时动画技术“轻量化”的实现。

世优的实时动画技术，开辟虚拟人像在各种新赛道应用的可能性，未来我们也能在更多领域看到世优实时动画技术“神级应用”的身影。

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