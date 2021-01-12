独特画风是怎么炼成的？《欧利蒂丝庄园调查报告》中有答案吗？

还记得在2018年的春天，《第五人格》一经登场，独特的美术风格和新奇的对抗性玩法像极一抹春风拂面而来，马上吸引国内无数玩家的青睐。

众游围城，独特画风或成手游突破口？

我们都知道，一个游戏首先映入玩家眼帘的是那一小方块的启动游戏图标，和游戏宣传图，《第五人格》正是以它极具特色的荒诞哥特画风，第一眼就让人在心里留下深深的烙印，进而对整个游戏充满期待。

从产品的角度来看，随着手游市场的游戏越来越多，玩法越来越固化，玩法创新也是越发举步维艰，此时美术方面的突破就变得极为的重要。在这方面《第五人格》，《阴阳师》，《明日方舟》，《剑与远征》等游戏都是成功的案例。它们都靠着非常鲜明的美术风格给了玩家深刻的记忆，以致于手游后浪们的美术画风哪怕有一点与它们沾边，就会被指责：“你看，这不是抄XXX游戏吗？”

《第五人格》作为其中的佼佼者，发布的第一本关于《第五人格》设定资料大揭秘的《欧利蒂丝庄园调查报告》，内中是否藏着炼成独特画风的密码？非常值得关注！

详尽的艺术设定曝光，揭秘独特画风炼成秘诀？

从官方介绍来看，《欧利蒂丝庄园调查报告》中收录了超过30位角色的详尽档案，和超过70件主题时装，游戏内诸如厂长，园丁，医生，律师等给人留下深刻印象的魅力角色都收录其中。在每一个角色的档案页中除了绘有原始设计图，还记载着让人最想一窥究竟的设定文稿，其中想必不乏角色设计创意精华，而《第五人格》整个角色画风体系的形成和创作的密码是否也收录其中？真是拭目以待！

此外据悉，《欧利蒂丝庄园调查报告》还附赠场景设定集，剧情册子。内含欧利蒂丝庄园、湖景村、 红教堂等7张风格各异个性突出的游戏地图和最神秘的庄园设定，以及30张精挑细选的场景原画等。细看下来，《欧利蒂丝庄园调查报告》中每一页应该都是重磅的研发原始素材。这类资料对于更深层的去理解一款游戏在独特画风主导下，世界观如何搭建，游戏剧情如何推演都会有很大的帮助。这不禁让人浮想联翩，或许独特画风如何炼成的答案真的就藏在《欧利蒂丝庄园调查报告》之中。

外观大方内容实用，值得收藏!

从《欧利蒂丝庄园调查报告》的印刷工艺看，采用外大护封特种纸印刷、过烫黑漆+局部UV工艺，内封面黑卡局部UV处理，外观看起来很是高大上，收藏价值和实用价值同肩并进。目前在东京商城中《欧利蒂丝庄园调查报告》已经正式开售，定价258元，感兴趣的朋友可以入手一本。



